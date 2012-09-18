Держпідприємництва хоче контролювати органи нагляду

Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва ініціює розширення своїх повноважень, зокрема пропонує контролювати органи нагляду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок під час конференції повідомив перший заступник голови служби Олександр Потімков.

«Ми пропонуємо надати нашій службі функції контролю за органами контролю... Фактично наша служба буде виступати адвокатом бізнесу у відносинах з органами влади. Ми плануємо, якщо цей закон буде введений, вести облік всіх планових перевірок, координувати планові перевірки та в обов'язковому порядку мати інформацію про позапланові перевірки», - зазначив він.

Крім того, Держпідприємництва, згідно із законопроектом, буде мати право брати участь у будь перевірці органу нагляду та контролю будь-якого суб'єкта господарювання.

«Цим же законом вводиться чітка адміністративна відповідальність посадових осіб органів нагляду і контролю у вигляді конкретних фінансових санкцій та відповідних службових розслідувань», - підкреслив він.

Нагадаємо, з 31 травня Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (Держпідприємництва) приступила до виконання своїх функціональних обов'язків в частині узгодження регуляторних актів.