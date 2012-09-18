Янукович розповів, як обігрує політиків і робить з них «відбивні»

Президент України Віктор Янукович розповів, як обіграє політиків і робить з них «відбивні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави розповів під час зустрічі з активом Одеської області.

Президент учергове висловився про необхідність збереження стабільності в країні і про популістів, які заважають просуванню України вперед.

«Підемо ми шляхом популізму і політиканства, означає ми, щонайменше, зупинимося (у розвитку – УНІАН) і такі приклади у нас були», - сказав В.Янукович.

За його словами, двадцять років наша країна була втягнута політиками в цей процес – політиканства і популізму, і на цьому, на думку Президента, виросли цілі покоління політиків – «базік-популістів».

«І навіть тих, які захоплюються самі собою або говорять, що вони політики високого національного рівня. Так. А насправді – як це називається – провінціали. Ми тут легко їх обіграємо. Раз, два - потрапляють до Києва, і ми тут з них робимо відбивну», - сказав В.Янукович.

При цьому він запитав у присутніх у залі: «Так чи ні?».

Відповідаючи на репліку – «І одеситів також?», В.Янукович сказав, що з одеситів не так легко зробити відбивну. Президент сказав, що Одеса завжди була законодавцем мод, а одесити завжди були «барометром економіки».