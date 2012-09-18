Анонс на 19 вересня

* Відбудеться III Міжнародна конференція «Ефективне управління великими аграрними компаніями: підвищення ефективності та продуктивності». Організатори: асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) і агентство «AgriEvent». Учасники: Хосе Вісенте Кайшета Фільо, професор Університету Сан-Пауло, Сільськогосподарський коледж «Луїс де Кейруш», Бразилія; Ахім Лукас, виконавчий директор, Група «Продімекс», Росія; Людвіг Тойвзен, Департамент сільського господарства і розвитку сільських регіонів, Університет Геттінгена, Німеччина; Десі Зільберштайн, професор економіки та управління, Університет Сан-Пауло, Бразилія; Саймон Чернявський, гендиректор, HarvEast Holding, Україна; Ендрю Шмітц, професор у галузі продовольства і ресурсної економіки, Університет Флориди, США.

* Під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання планується проведення брифінгів за участю: голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександра Рибака і голови правління ВАТ «Державний ощадний банк України» Сергія Подрєзова.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція з нагоди запуску інтернет-ресурсу ELECTUA.ORG для моніторингу порушень під час парламентських виборів. Проект реалізується МГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки Українського медіа-проекту (U-Media). Проект ELECTUA побудований на принципах краудсорсингу і має інтерактивну карту, яка оперативно відображатиме картину порушень виборчого законодавства під час виборчої кампанії і безпосередньо у день виборів. Питання: Що таке ELECTUA.ORG і які особливості роботи з цим ресурсом? Які правила публікації порушень і критерії перевірки даних передбачає ресурс? Яким чином кожен користувач може надати інформацію про порушення? та інші. Учасники: Костянтин Квурт, голова правління МГО «Інтерньюз-Україна»; Вейн Шарп, керівник Українського медіа-проекту (U-Media), Віталій Бохняк, менеджер проекту ELECTUA.ORG (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 067-354-68-11, 044-458-44-40, e-mail: kgrygorenko@internews.ua до 18:00 18 вересня.

* Круглий стіл на тему: "Що чекає Україну на міжнародній політичній арені?". Захід відбудеться за підтримки Американського інституту в Україні (АІУ). Питання: У якому стані перебуває економіка України напередодні парламентських виборів? Як зміняться відносини США з Україною у разі перемоги Мітта Ромні? Як ухвалення закону про мови характеризує діяльність Президента України? Як зміняться пріоритети України в міжнародній політиці та економіці? Учасники: Ентоні Салвія, директор АІУ; Віктор Суслов, фінансовий експерт, екс-міністр економіки України; Максим Михайленко, політичний консультант, оглядач видання "Хвиля"; Сергій Толстов, директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень.

* Прес-конференція на тему: «Київрада примножує скандальні забудови». Учасники: член Національного комітету ICOMOS (ЮНЕСКО) Україна, віце-президент Київської організації НСАУ Георгій Духовичний і голова постійної комісії Київської міськради з питань культури і туризму Олександр Бригінець.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Захист інтересів держави у конфлікті ДП «Ресурспостач» і КБ «АРМА». Конфлікт між ДП «Ресурспостач» і ліквідатором банку М.Славкіною триває більш як 2 роки. У березні 2010 р. визнано вимоги за вкладом у КБ «АРМА» на суму більш ніж 8 млн. грн. і лише в березні 2012 р. ДП «Ресурспостач» одержало відповідь КБ «АРМА», яка викликала ще більше запитань, а саме: Чому жодна з черг вимог кредиторів банку не погашається? Чому жодну з вимог кредиторів банку не задоволено? Дебіторська заборгованість не поверталася, тоді куди поділося заставне майно? Докладна інформація і дата розгляду справи в суді буде оголошена під час прес-конференції. Учасники: президент Юридичної компанії «Ніколас» Михайло Стрельников, представник ДП «Ресурспостач» Олександр Вакуленко, заступник директора Юридичної компанії «Ніколас» Олександр Жигала.

* Відбудеться прес-конференція, присвячена міжнародній конференції «День Інвестора 2012. Інтернет-технології та інновації» (IDCEE 2012), яка відбудеться в Києві (18-19 жовтня, АККО Інтернешнл). Учасники: Вікторія Тігіпко, директор венчурного фонду TA Venture, організатор конференції IDCEE; Олена Володимирська, засновник агентства інтернет-рекрутингу PRUFFI (Росія); Павло Богданов, партнер Almaz Capital (Росія, США); Сергій Бєлоусов, кандидат технічних наук, старший партнер-засновник, інвестиційний радник Runa Capital (Росія).

* Прес-конференція на тему: "Всесвітній день заощаджень". Організатор - Фонд ощадних кас із міжнародної співпраці за фінансової підтримки Федерального міністерства фінансів. У роботі візьме участь Маттіас Фосс - директор Департаменту Фонду ощадних кас із міжнародної співпраці.

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