ТОП-10 (18 вересня)

Кабмін доопрацює проект держбюджету-2013 протягом двох тижнів - Тігіпко

Валовий зовнішній борг України виріс до 128,955 млрд дол.

Україна може відмовитися від підвищення імпортних мит на автомобілі

«Газтек» купив пакет акцій «Чернівцігазу»

Прибуток української банківської системи в січні-серпні становить 2,9 млрд грн

Депутати скасували пенсійний збір під час перереєстрації авто

Парламент ухвалив закон про функціонування Державного земельного банку

Рада виділила 2 млрд грн на зарплату гірникам

На аукціоні у вівторок Мінфін залучив 414,29 млн. грн від продажу ОВДП

В Україні можуть запровадити утилізаційний збір на сільгосптехніку

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Кабмін доопрацює проект держбюджету-2013 протягом двох тижнів - Тігіпко

Кабінет Міністрів України доопрацює проект державного бюджету наступного року упродовж двох тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«Я думаю, що буквально треба буде два тижні для того, щоб це зробити і внести зміни до бюджету», - сказав він.

За його словами, уряд планує підвищити показники дохідної частини держбюджету-2013 у разі ухвалення певних законопроектів.

«Ми внесли кілька законів, які підвищують дохідну частину бюджету приблизно на 7 млрд грн, зокрема, це закон про оподаткування багатства. Ми підвищуємо всі ввізні мита на імпорт, який заходить до України, до такого рівня, який нам дозволяє СОТ. І ще кілька рішень», - сказав він.

С.Тігіпко відзначив, що у Верховній Раді пропонують спочатку розглянути ці ініціативи, і, у разі їх ухвалення, внести відповідні зміни до дохідної частини проекту Державного бюджету.

«Верховна Рада нам сказала: давайте розглянемо ці закони. Після цього з урахуванням того, що буде прийнято, вноситимемо до бюджету вже з урахуванням цих законів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Литвин у суботу, 15 вересня, повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

Кабінет Міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету-2013 розраховано, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема: зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.

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Валовий зовнішній борг України виріс до 128,955 млрд дол.

Валовий зовнішній борг України у другому кварталі 2012 року збільшився на 1,6%, або на 2,071 млрд дол., - до 128,955 млрд дол., у I півріччі - зріс на 2,2%, або на 2,719 млрд дол.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Зовнішній борг органів державного управління у січні-червні скоротився на 7,5% (у II кварталі — на 7,3%) - до 23,941 млрд дол.

Зовнішній борг органів грошово-кредитного регулювання у січні-червні скоротився на 16,6% - до 6,247 млрд дол., банків - на 4,6%, до 24,042 млрд дол.

Зовнішній борг інших секторів економіки у I півріччі збільшився на 9,8%, або на 5,94 млрд дол., — до 66,497 млрд дол., при цьому у II кварталі - зріс на 4,212 млрд дол.

Міжфірмовий борг (прямі інвестиції) у II кварталі зріс на 491 млн дол., і на 1 липня становив 8,228 млрд дол.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України у 2011 році збільшився на 7,6% - до 126,236 млрд дол.

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Україна може відмовитися від підвищення імпортних мит на автомобілі

Україна після введення утилізаційного збору на імпортні автомобілі з РФ може відмовитися від підвищення імпортного мита на ввезення автомобілів до країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.

Він відзначив, що питання доцільності дії цих двох захисних заходів буде детально вивчено.

«Я не думаю, що ми допускатимемо паралельне введення цих двох захисних заходів», - сказав П.Порошенко

При цьому він підкреслив, що рішення про збільшення імпортного мита за рішенням міжвідомчої комісії про міжнародну торгівлю може бути скасоване за ініціативи українських виробників.

«Дана ініціатива має виходити і виходитиме не від уряду, а від українських виробників. Якщо виробники визнають нинішній режим захисту достатнім, то ми з розумінням поставимося до цього», - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, в червні українська Міжвідомча комісія із зовнішньої торгівлі ухвалила рішення про підвищення в Україні мит на імпортні автомобілі, проте документ ще не оприлюднено і він не набрав чинності.

Довідка УНІАН. Україна у відповідь на дії Росії ввела утилізаційний збір на ввезення російських автомобілів і автобусів (постанова Кабміну від 3 вересня 2012 року).

З 1 вересня п.р. Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може підвищити вартість українських автомобілів у РФ на 10-12%.

Збір було введено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

В уряді України відзначали, що введення утилізаційного збору не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД і суперечить Договору Євразійської комісії.

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«Газтек» купив пакет акцій «Чернівцігазу»

Найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія «Газтек» перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 20,393% державного пакета акцій ПАТ «Чернівцігаз», заплативши за пакет 8 млн грн (стартова ціна становила 6,7 млн грн - УНІАН). Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду держмайна.

Загалом у цьому конкурсі брали участь дві компанії, другим учасником було ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест», яке готове було придбати держпакет «Чернівцігазу» за 7 млн 930 тис. грн.

Нагадаємо, покупець держпакета «Чернівцігаз» буде зобов`язаний упродовж трьох років з моменту купівлі інвестувати в розвиток підприємства 2,3 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Чернівцігаз» займається транспортуванням газу розподільчими трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям в Чернівецькій області.

На сьогодні мажоритарний пакет акцій ПАТ «Чернівцігаз» розділено на чотири практично однакових частини по 14,69% кожна, які перебувають у власності компаній ПрАТ "Газтек", ПрАТ "Ролюкс", ПрАТ "Агропромкомплект", ПрАТ "Тернопромсервіс".

ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. «Газтек», зокрема, придбав останнім часом на приватизаційних конкурсах блокуючі держпакети акцій «Миколаїв-», «Івано-Франківськ-», «Севастополь-», «Дніпропетровськ-», «Запоріж-», «Луганськ-», «Вінницягазу».

Власниками самого «Газтеку» є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.

На початку вересня ц.р. «Газтек» залучив у банку «Надра» (м. Київ) кредит на 250 млн. грн для придбання акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

Банк «Надра» контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

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Прибуток української банківської системи в січні-серпні становить 2,9 млрд грн

Прибуток банківської системи в січні-серпні 2012 року становить 2,9 млрд грн в порівнянні з 4,6 млрд грн збитку за відповідний період 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Доходи банків збільшилися на 7% - до 98,3 млрд грн, у тому числі процентний дохід становить 77,436 млрд грн, комісійний дохід - 13,664 млрд грн.

Витрати скоротилися на 1,1% і становлять 95,4 млрд грн, в т.ч. процентні витрати - 43,542 млрд грн, загальні адміністративні витрати - 23,493 млрд грн, відрахування в резерви - 16,532 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року, в порівнянні з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.

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Депутати скасували пенсійний збір під час перереєстрації авто

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування при відчуженні транспортних засобів».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 241 із 344 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено скасувати норму про сплату збору на обов`язкове державне пенсійне страхування при другій і наступних реєстраціях транспортних засобів, а також зменшити розмір державного мита за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів.

Пропонується встановити, що дохід від продажу об`єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається, виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості цього об`єкта, визначеної згідно із законом.

Дохід від продажу легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається, виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче середньоринкової вартості цього транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку). Середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів встановлюється у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, щоквартально центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, для кожної марки, моделі таких транспортних засобів з урахуванням року випуску та пробігу, на підставі аналізу фактичних цін продажу відповідних транспортних засобів і оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у режимі вільного доступу на своєму офіційному веб-сайті до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

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Парламент ухвалив закон про функціонування Державного земельного банку

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо Державного земельного банку».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 із 339 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що відносини, пов’язані з функціонуванням Державного земельного банку, цей закон регулює в частині, що не суперечить нормам спеціального законодавства в сфері земельних відносин.

Відповідно до закону, Кабінет міністрів має право формувати статутний капітал Державного земельного банку за рахунок грошових внесків та внесків у вигляді земельних ділянок.

Державний земельний банк має право здійснювати операції з земельними ділянками та майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України в сфері земельних відносин та свого статуту.

Національний банк України визначає особливості видачі Державному земельному банку банківської ліцензії, регулювання та нагляд за Державним земельним банком з урахуванням специфіки його діяльності.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Кабінет міністрів України своєю постановою створив Державний земельний банк. Згідно з документом, створюється Публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк» із статутним капіталом 120 млн грн. 100% статутного капіталу банку належить державі.

6 вересня Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної і комунальної власності».

Серед іншого, закон вводить в дію Державний земельний банк, який повинен надавати виключно селянським, фермерським, сільськогосподарським підприємствам кредити під не більш як 5% ставки Національного банку.

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Рада виділила 2 млрд грн на зарплату гірникам

Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету на 2012 рік щодо збільшення видатків на заробітну плату працівникам вугледобувних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 261 із 336 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В пояснювальній записці зазначається, що метою зазначеного закону є забезпечення своєчасної та стовідсоткової виплати зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств на законодавчо встановленому рівні, створення безпечних умов праці вугледобувних підприємств шляхом збільшення видатків Міненерговугілля за бюджетною програмою «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції» на 2 100,0 млн грн (із 7 801,8 млн грн до 9 901,8 млн грн).

В документі також сказано, що прийняття цього закону дозволить забезпечити своєчасно стовідсоткову виплату зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств на законодавчо-встановленому рівні, створити безпечні умови праці та виконати зобов’язання з своєчасної оплати спожитої електроенергії.

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На аукціоні у вівторок Мінфін залучив 414,29 млн. грн від продажу ОВДП

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 18 вересня, Міністерству фінансів України вдалося залучити до державного бюджету 414,292 млн. грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін задовольнив дві заявки ОВДП з терміном погашення 22 травня 2019 року. Дохідність становить 14,3%. При цьому попит на ОВДП терміном обігу 5 років відсутній.

Експерти вважали малоймовірним ринковий інтерес до пропонованих на аукціоні 18 вересня держпаперів.

«Черговий нудний аукціон на тлі не зовсім оптимістичного ринку. Відсутність валютних паперів позбавляє розміщення інтриги і дозволяє не відволікатися на нього впродовж дня», - відзначив фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

У свою чергу аналітики «ІНГ Банк Україна» не виключали попит за короткостроковими гривневими облігаціями, розміщення яких останній раз проводилося в липні.

Також аналітики банку допускали розміщення довгострокових гривневих облігацій шляхом укладення неринкових угод – враховуючи майбутні виплати Мінфіну в рамках обслуговування ОВДП.

Аналітик ринку облігацій групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Тарас Котович також відзначав, що запропоновані на сьогоднішньому аукціоні інструменти не становлять інтересу ринковим інвесторам через великі терміни і низькі ставки.

«Якщо сьогодні і будуть розміщення, то серед вузького кола «дружніх» банків за звичайними ставками близько 14%», - вважав Т.Котович.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу ОВДП 11 вересня, Мінфіну вдалося залучити до державного бюджету 160 млн. грн за рахунок розміщення індексованих ОВДП з терміном погашення 9 вересня 2015 року. Дохідність становила 9,3%. При цьому попит на гривневі ОВДП терміном обігу 5 і 7 років відсутній.

За даними Державної казначейської служби, з початку цього року по 3 вересня надходження до держбюджету від проведення урядових запозичень становили 76,755 млрд грн (52,776 млрд грн - від внутрішніх, 23,979 млрд грн - від зовнішніх). За вказаний період на погашення держборгу було спрямовано 45,107 млрд грн, витрати на обслуговування - 15,253 млрд грн.

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В Україні можуть запровадити утилізаційний збір на сільгосптехніку

Уряд України вивчає можливість введення утилізаційного збору ї на сільськогосподарську техніку, що була у користуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко повідомив на зустрічі з міністром промисловості Білорусі Дмитром Катериничем.

«Ми детально вивчаємо можливість і доцільність, на підставі наради з підтримки реального сектору економіки, введення утилізаційного збору утилізації на сільськогосподарську техніку, що була у користуванні», - сказав П.Порошенко.

При цьому він підкреслив, що Україна і Білорусь зможуть відпрацювати питання про взаємне незастосування такого збору у двосторонній торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Президент РФ Володимир Путін заявив про доцільність введення утилізаційного збору на ввезення іноземної сільгосптехніки. Відповідний законопроект вже перебуває на розгляді у Держдумі.

У газеті «Урядовий кур`єр» № 166 від 14 вересня оприлюднено постанову Кабінету міністрів України № 843 від 3 вересня, якою вводиться утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі і автобуси.

УНІАН