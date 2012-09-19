Курс НБУ на 19.09.12
09:42, 19 вересня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 19.09.12 100 USD США - 799.3000 (на 18 вересня - 799.3000) 100 EUR - 1043.4062 (на 18 вересня - 1045.9640) 10 RUR - 2.5884 (на 18 вересня - 2.6132)
Офіційний курс НБУ на 19.09.12
100 USD США - 799.3000 (на 18 вересня - 799.3000)
100 EUR - 1043.4062 (на 18 вересня - 1045.9640)
10 RUR - 2.5884 (на 18 вересня - 2.6132)
Облікові курси банківських металів на 19.09.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 140417.03 (на 18 вересня - 141256.29)
961 XAG 10 Срібло - 2722.42 (на 18 вересня - 2759.98)
962 XPT 10 Платина - 132444.01 (на 18 вересня - 135481.35)
964 XPD 10 Паладій - 54032.68 (на 18 вересня - 54911.91)
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