ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 19 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «"Доступне житло": банки шукають приводів для відмов» пише: На даний момент у програмі пільгової іпотеки від Кабміну "Доступне житло" освоєно лише близько 100 млн. гривень із 1 млрд., передбаченого на цей рік.

http://delo.ua/finance/dostupnoe-zhile-banki-ischut-povody-dlja-otkazov-185375/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «У цін настала злітна смуга», в якому пише: Ціни на авіаквитки підвищуються під впливом зростання вартості палива. Вчора Lufthansa оголосила про подорожчання квитків на далекомагістральні рейси в межах 20-150 євро. Вдатися до аналогічних заходів пообіцяли перевізники США та Азії. Українські авіакомпанії поки що не збільшують тарифи.

http://www.kommersant.ua/doc/2025600

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Шахтарям відкопали дотацію», в якому пише: Верховна Рада збільшила державну дотацію вугледобувним підприємствам на 2,1 млрд грн. Цих коштів повинно вистачити на зарплати шахтарям та оплату спожитої електроенергії до кінця року. Те, що вугільники матимуть проблеми через брак бюджетного фінансування, було зрозуміло ще у середині літа.

http://www.kommersant.ua/doc/2025563

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Що буде, якщо завтра в Україні криза» пише: На думку експертів «Сегодня», ситуація не буде такою катастрофічною, як у 2008 році, а потрясінь у країні не очікується.

http://www.segodnya.ua/economics/finance/CHto-budet-esli-v-Ukraine-zavtra-krizis.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Путін почав критикувати уряд Медведєва» пише: президент незадоволений урядом: проект бюджету на 2013 р. не враховує взятих Володимиром Путіним передвиборних зобов'язань. Для виконання всіх ключових завдань уряду доведеться пройти «між Сціллою і Харібдою» стабільності та розвитку.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4091371/medvedev_ne_derzhit_slovo_putina

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Видання «Известия» в публікації «Антикризову держдопомогу банкам обміняють на їхні акції» пише: У разі кризи держава може не тільки збільшити частку в держбанках, але й стати акціонером приватних кредитних організацій.

http://izvestia.ru/news/535557

(УНІАН)