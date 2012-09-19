Анонс на 20 вересня

* Президент України Віктор Янукович проведе зустріч із Президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським, який 20-21 вересня відвідає Україну з державним візитом.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров поспілкується за допомогою Skype з учасниками Міжнародного форуму «Громадські інновації», який відбудеться 20-21 вересня в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій. Прем'єр-міністр звернеться до учасників Міжнародного форуму з вітальним словом. Сеанс зв'язку відбудеться у Будинку Уряду. Звернення відбудеться у прямій трансляції на відкритті Форуму в ДУІКТ.

* Відбудеться брифінг заступника міського голови - секретаря Київради Галини Гереги.

* Відбудеться пленарне засідання X сесії Київради VI скликання.

* Відбудеться Міжнародний Форум «Молоді - житло, державі - перспективу», який проводиться за підтримки Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву та Держслужби молоді та спорту України. Запрошені: міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк, голова правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін, голова правління ПАТ «Агентство з рефінансування житлових кредитів» Сергій Волков; заступник голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Ігор Лисов; народні депутати Укріани - Андрій Пінчук і Катерина Самойлик, тощо.

* Відбудеться засідання колегії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

* Прес-конференція на тему: "Електроенергетика України: стан і тенденції розвитку" та презентація спецвипуску журналу "Національна безпека і оборона". Організатор - Центр Разумкова. Учасники: Володимир Омельченко, в.о. директора енергетичних програм Центру Разумкова, Сергій Дяченко, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова; Геннадій Рябцев, заступник директора НТЦ "Психея".

* Прес-конференція на тему: «Яким має бути бюджет-2013?». Організатор: ГолосUA. Учасники: народний депутат, представник фракції Компартії України Алла Александровська і експерт "Фонду суспільної безпеки" Юрій Гаврилечко.

* Прес-конференція на тему: «Не «доступне» житло». В роботі візьме участь народний депутат України, заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Юрій Сербін.

* Відбудеться зустріч Голови Верховної Ради України В. Литвина з Президентом Республіки Польща Б.Коморовським.

* У МА «Київ» (Жуляни) відбудуться навчання аварійно-рятувальної команди із забезпечення аварійної посадки повітряного судна (ПС) в умовах відмови енергозабезпечення аеропорту.

* 20-21 вересня в м. Одеса відбудеться Координаційна рада керівників органів податкових (фінансових) розслідувань країн СНД (КРОПР). За підсумками Координаційної ради очікується прийняття важливих рішень - зокрема, про створення спеціального органу, який буде відповідати за співробітництво між службами різних країн. Також буде порушено питання про створення єдиної міждержавної бази податкових і фінансових порушників. 20 вересня в 10-30 заплановано проведення прес-конференції першого заступника голови ДПСУ - начальника податкової міліції Андрія Головача.

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