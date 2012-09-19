Янукович у грудні планує державний візит до Індії

Президент України Віктор Янукович планує здійснити державний візит до Індії в грудні нинішнього року.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Індія в Україні Раджив Кумар Чандер.

«Наприкінці цього року, в грудні, ми очікуємо на важливу подію - державний візит Президента України до Індії», - сказав посол.

За його словами, підготовка до цього візиту проводиться впродовж всього року.

Зокрема, відбулося засідання Міжурядової українсько-індійської комісії з питань торговельного-економічного, науково-технічного, промислового і культурного співробітництва та візит державного міністра закордонних справ Індії в Україну у червні цього року.

Посол повідомив, що в ході візиту В.Януковича до Індії планується підписати ряд документів, які зараз перебувають на стадії обговорення. Одним з документів є договір щодо спрощення візового режиму для бізнесменів. «Підписання цього договору буде сприяти збільшенню обсягів торгівлі між нашими країнами», - переконаний посол.

Також планується підписати договір у сфері оборони. Р.Чандер зазначив, що останні 20 років між Україною та Індією підписано близько 20 документів у різних сферах.

«На даний момент ми маємо відмінні політичні, економічні і культурні відносини між Україною та Індією», - сказав посол.

Він повідомив, що товарообіг між двома країнами за цей рік становить близько 2,5 млрд. дол.

Однією з ключових галузей співробітництва є фармацевтична галузь.

Посол також зазначив, що багато українців відвідали Індію з туристичною метою. Так, за 2011 рік і першу половину 2012 року, Індію відвідали близько 20 тисяч українських туристів, що майже на 50% більше, ніж за два попередні роки.

Президент Індійського бізнес клубу Тамрай Пандиен у свою чергу зазначив, що на сьогодні є надзвичайно великі можливості для розвитку співпраці між Україною та Індією як в економічній, такі і в інших сферах, зокрема гуманітарній.

За його словами, Індія є привабливою країною для інвестицій з країн Західної Європи. «За останні 5 років Індія змогла залучити понад 187 млрд дол закордонної цільової інвестиції», - сказав він, додавши, що фармацевтична галузь є найбільш привабливою для інвестицій. На цю галузь, за словами Т.Пандиена, припадає близько 60% загального товарообігу між Індією та Україною. Він також зазначив, що фармацевтична промисловість Індії задовольняє 8% загальних світових потреб ліків. Крім того, за словами Т.Пандиена, в Індії потужно розвиваються автомобілебудівна галузь та ІТ-технології. «Сьогодні Україна та Індія можуть дивитися разом у майбутнє для розвитку плідного співробітництва», - підсумував він.