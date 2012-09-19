ТОП-10 (19 вересня)

Азаров: зростання ВВП, за попередніми даними, становить 1,5%

«Газтек» купив 23,416% акцій «Волиньгазу»

ФДМУ 10-12 жовтня реалізує на біржах держпакети 16 газопостачальних компаній

Нацбанк регулюватиме випуск та використання електронних грошей

Азаров вимагає від бізнесу збільшення інвестицій у вітчизняні підприємства

Український суд зобов'язав Кабмін виплатити Росії майже 390 млн дол. боргу ЄЕСУ

Хорошковський натякає, що Кабмін може оскаржити рішення суду по боргах ЄЕСУ

Пинзеник називає «нонсенсом» визнання боргу корпорації ЄЕСУ державним

Данилишин: наслідки нового витка кризи можуть бути гіршими за минулий

ЄЕК затвердила план приєднання Киргизстану до Митного союзу

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Азаров: зростання ВВП, за попередніми даними, становить 1,5%

Зростання ВВП в Україні за січень-серпень поточного року, за попередніми даними, становить 1,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив у середу, 19 вересня, на засіданні Кабінету міністрів.

«Держстат України підсумував результати роботи економіки за 8 місяців 2012 року. Попередня оцінка ВВП за цей період - зростання 1,5%», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що це хороший показник із урахуванням негативного впливу на економіку України як деяких зовнішніх, так і внутрішніх чинників.

Як повідомляв УНІАН, за попередньою оцінкою, зростання ВВП за січень-липень 2012 року в Україні становило 2%.

За даними Державної служби статистики України, зростання ВВП України в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становило 2%, у II кварталі - 3%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального ВВП за 2011 рік, за даними Держстату, становило 5,2%.

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«Газтек» купив 23,416% акцій «Волиньгазу»

Найбільший приватний власник ряду українських облгазів - компанія "Газтек" перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 23,416% держпакета акцій ПАТ «Волиньгаз», заплативши за пакет 25 млн. 50 тис. грн (стартова ціна становила 24,3 млн. грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду держмайна.

Таким чином, в результаті цієї покупки "Газтек" сконцентрував у своїй власності близько 37,86% акцій «Волиньгазу» (до приватизаційного конкурсу "Газтеку" належало 14,44% акцій облгазу).

Всього в цьому конкурсі взяли участь дві компанії. Другим учасником була ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест", яка готова була придбати держпакет «Волиньгазу» за 24 млн. 800 тис. грн.

Під час торгів реалізаційну ціну держпакета було підвищено на чотири кроки. Розмір одного кроку становив 250 тис. грн.

Нагадаємо, покупець держпакета «Волиньгазу» буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 2,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Волиньгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Волинській області.

На сьогоднішній день мажоритарний пакет акцій ПАТ «Волиньгаз» розділено на чотири практично однакові частини - по 14% кожна, які перебувають у власності компаній ПрАТ "Газтек", ПрАТ "Ролюкс", ПрАТ "Агропромкомплект", ПрАТ "Тернопромсервіс".

ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій ряду українських облгазів. «Газтек», зокрема, придбав останнім часом на приватизаційних конкурсах блокуючі держпакети акцій «Миколаїв-», «Івано-Франківськ-», «Севастополь-», «Дніпропетровськ-», «Запоріж-», «Луганськ-», "Вінницягазу".

Власниками самого «Газтеку» є ряд кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.

На початку вересня ц.р. «Газтек» залучив у банку «Надра» (м. Київ) кредит на 250 млн. грн для придбання акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

Банк «Надра» контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

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ФДМУ 10-12 жовтня реалізує на біржах держпакети 16 газопостачальних компаній

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує 10-12 жовтня ц.р. реалізувати на фондових біржах міноритарні держпакети акцій 16 газопостачальних компаній, повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 19 вересня ц.р.

Відповідно до оприлюдненого у виданні інформаційного повідомлення, 10 жовтня ц.р. на фондовій біржі "Іннекс" планується виставити 7,379% акцій ПАТ "Гусятингаз", 5,99% ПАТ "Монастирськгаз", 3,856% ПАТ "Бучачгаз", 10,974% ПАТ "Зборівгаз".

11 жовтня ц.р. на Східно-Європейській фондовій біржі планується виставити на продаж 7,013% держпакет акцій ПАТ "Криворіжгаз", 0,708% ПАТ "Тернопільгаз", 7,6% ПАТ "Рівнегаз", 6,341% "Закарпатгаз", 1,357% ПАТ "Заліщикигаз", 4,959% "Тернопільміськгаз".

12 жовтня на фондовій біржі ПФТС планується виставити 2,554% держпакет акцій ПАТ "Львівгаз", 9,906% ПАТ "Харківміськгаз", 1,978% ПАТ "Підволочиськгаз", 1,20% ПАТ "Дніпрогаз", 7,49% ПАТ "Збаражгаз", 2,701% ПАТ "Чортківгаз".

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Нацбанк регулюватиме випуск та використання електронних грошей

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 260 із 321 народного депутата України, зареєстрованого в сесійній залі.

Даним законом передбачено забезпечити належне регулювання випуску та використання електронних грошей. В ньому зазначається, що емітентами електронних грошей будуть банки, за діяльністю яких здійснюватиме контроль Національний банк. Передбачено встановити відповідальність за неправомірне використання електронних грошей.

Законом також передбачено запровадити ведення Національним банком реєстру платіжних систем і систем розрахунків в Україні, їх членів/учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури та надавати право здійснювати діяльність в Україні тільки після їх реєстрації в порядку, встановленому Національним банком.

Національному банку також надано право визначати порядок здійснення в Україні маршрутизації, клірингу та взаєморозрахунків між учасниками платіжної системи за операціями, які здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, емітованих банками-резидентами.

В законі передбачено забезпечити формування та розміщення гарантійних депозитів членів/учасників платіжних систем за операціями, що здійснені в межах України із застосуванням платіжних карток, у національній валюті України на рахунках у Національному банку або в банках України.

Банкам України надано право на підставі договору розміщувати на платіжній картці одночасно дві і більше торговельні марки платіжних систем (внутрішньодержавних систем та/або МПС).

Згідно з законом, Національному банку надається право визначати напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створювати та забезпечувати безперервне, надійне та ефективне функціонування і розвиток створених ним платіжних систем і систем розрахунків, координувати та контролювати створення електронних платіжних інструментів, платіжних систем, систем автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації.

Також законом запроваджується здійснення нагляду (оверсайта) за платіжними системами. Визначено його цілі, об’єкти, діяльність Національного банку щодо реалізації повноважень та застосування заходів впливу, відповідальність об’єктів нагляду (оверсайта) за недотримання вимог законодавства України.

Крім того, Нацбанку надано право встановлювати граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб-підприємців. Також надано право Державній податковій службі здійснювати контроль за дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), порядком приймання готівки для подальшого її переказу банком та за дотриманням установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення суб’єктами господарювання можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів.

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Азаров вимагає від бізнесу збільшення інвестицій у вітчизняні підприємства

Прем’єр-міністр України Микола Азаров вимагає від бізнесу збільшення інвестицій у вітчизняні підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

«Ми виходимо з того, що держава повинна розглядати будь-яку допомогу вітчизняним виробникам як інвестицію не тільки з економічної точки зори, але й з соціальної. Тому уряд очікує від бізнесу підвищення соціальної відповідальності та збільшення інвестицій у розвиток українських підприємств”, - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що в Україні ряд підприємств опинився у скрутній ситуації, але уряд оперативно розглядає проблеми кожного такого підприємства і знаходить необхідні рішення. “Держава розуміє всі об’єктивні складнощі, які заважають розвитку вітчизняних підприємств. Саме тому постійно йде кропітка робота, спрямована на покращення умов ведення бізнесу в Україні: знижуються податки, зменшується регуляторний тиск, уряд підтримує відкритий діалог з профспілками та роботодавцями”, - заявив прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць».

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Український суд зобов'язав Кабмін виплатити Росії майже 390 млн дол. боргу ЄЕСУ

Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації "Єдині енергетичні системи України", і зобов'язав уряд України виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн 53 тис. 506 грн 26 коп. (близько 390 млн дол.).

Відповідне рішення суд оголосив сьогодні (суд задовольним позов майже в повному обсязі, постановивши стягнути лише на 126 тис. грн. менше, ніж вимагав позивач - УНІАН).

"Суд вирішив позов задовольнити частково. Позовна вимога Міноборони РФ до Кабінету Міністрів України, Держказначества України в частині стягнення 3 млрд 113 млн 53 тис. 506 грн 26 коп. задовольнити. А в решті позовних вимог відмовити. Стягнути з держбюджету України шляхом безперечного списання державною казначейською службою України з будь-якого рахунку, виявленого під час виконання рішення суду на користь Міноборони РФ заборгованість 3 млрд 113 млн 53 тис. 506 грн 26 коп. А також судовий збір у сумі 61 тис. 862 грн 74 коп.", - зачитав рішення суддя Анатолій Івченко.

Суддя підкреслив, що рішення суду набирає чинності у випадку, якщо не буде подано апеляційну скаргу. В разі ж розгляду такої скарги й підтвердження даного рішення суду, воно набирає чинності після рішення апеляційної інстанції.

Офіційний курс на 19 вересня - 7,99 грн/1 дол.

Як повідомлялося, Міністерство оборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з позовом про виплату урядом України 3 млрд 239,45 млн грн у справі корпорації ЄЕСУ. Російська сторона зажадала залучити у ролі відповідача, крім Кабміну України, Державну казначейську службу України. ЄЕСУ в справі фігурує в ролі третьої особи на стороні відповідача.

Захищає інтереси України в суді Міністерство юстиції. Мін'юст має намір доводити в суді, що надані Україною урядові гарантії не були оформлені належним чином, і можна говорити лише про задекларовану готовність Кабінету Міністрів України сприяти погашенню зазначеного боргу.

У процесі захисту інтересів держави Мін'юст буде також дотримуватися правової позиції, що борги суб'єктів підприємницької діяльності повинні погашатися самими суб'єктами, їхніми засновниками або керівниками, дії яких призвели до створення боргу.

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Хорошковський натякає, що Кабмін може оскаржити рішення суду по боргах ЄЕСУ

Перший віце-прем'єр міністр України Валерій Хорошковський відмовився коментувати сьогоднішнє рішення Господарського суду Києва, який частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації "Єдині енергетичні системи України".

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу для преси він зауважив, що був на засіданні Ради регіонів і тому не знайомий з цим рішенням, що не дозволяє робити йому коментарі з цього приводу.

Водночас на запитання, чи є в країні кошти на забезпечення подібних позовів, В.Хорошковський зауважив, що це лише рішення першої інстанції, "ми будемо з ним працювати".

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Пинзеник називає «нонсенсом» визнання боргу корпорації ЄЕСУ державним

Визнання комерційного боргу корпорації ЄЕСУ державним є нонсенсом і небезпечним прецедентом.

Про це сказав екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник, коментуючи сьогоднішнє рішення суду щодо боргу корпорації "Єдині енергетичні системи України", повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Українське законодавство, як і в усьому світі, розмежовує відповідальність держави і підприємств – держава не відповідає за зобов’язаннями підприємств, а підприємства не відповідають за зобов’язаннями держави, - наголосив економіст.

Екс-міністр зауважив, що комерційний борг може стати державним лише у випадку, коли він пройшов визначену законодавством процедуру отримання гарантії, а сам факт вступу гарантій в силу ув’язується з невиконанням боржником своїх зобов’язань. З цих причин при оцінці боргу будь-якої країни у світі до прямого державного боргу (боргу інститутів держави) завжди додають гарантований борг (комерційний борг, щодо якого видана гарантія уряду). Бо останній – це потенційний державний борг, пояснив В.Пинзеник.

За його словами, на сьогодні (наявні на 01.08.2012 р. дані) прямий і гарантований борг - 497 млрд грн. Склад цього боргу відомий. Перелік боргів і боржників веде Міністерство фінансів. «У цьому переліку ніколи не було заборгованості ЄЕСУ», - зауважив екс-міністр. «Якби цей борг був гарантованим, то невиконання боржником своїх зобов’язань призвело б до автоматичного вступу в силу державної гарантії, а невиконання зобов’язань державою вже давно мало б своїм наслідком дефолт», - підкреслив В.Пинзеник.

«Я не бачу підстав для того, щоб за борги комерційної структури відповідав бюджет, тобто український вчитель, лікар, пенсіонер, військовий», - зазначив він.

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Данилишин: наслідки нового витка кризи можуть бути гіршими за минулий

Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин вважає, що наслідки нового витка економічної кризи, ознаки якого вже є в Україні, можуть бути гіршими за наслідки минулого витка – 2008-2009 років.

Про це він написаний на своїй сторінці в мережі Facebook.

Б.Данилишин підкреслює, що за 8 місяців 2008 року зростання ВВП становило 7,1%, у той час, як за попередніми даними Держстату, озвученими прем'єр-міністром Миколою Азаровим, поточного року за цей же період зростання ВВП становило 1,5%.

«Останні статистичні дані, наведені Державною службою статистики України, свідчать, що Україна поступово входить у новий виток кризової круговерті, яка може мати наслідки набагато гірші, ніж у період 2008-2009 років. Займаючись лише критикою «попередників», теперішня влада наступає на ті ж граблі, замість того, щоб врахувати уроки», - зазначив Б.Данилишин.

Він відзначає спад промислового виробництва в січні-серпні на рівні 0,4% (проти зростання 0,2% у січні-липні 2012 року).

Головним внутрішнім стримуючим чинником розвитку Б.Данилишин вважає обмежене кредитування реального сектора економіки й високі процентні ставки за кредитами.

"Викликає серйозну стурбованість стан справ у сфері будівельної діяльності. У січні-серпні 2012 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 35,7 млрд грн, що в порівняльних цінах становить 92,0% до обсягів будівництва у відповідному періоді попереднього року. Викликає тривогу й аномально низька інфляція, яка пов'язана з постійним зниженням купівельної спроможності українців. Затяжна тривалість дефляційних процесів протягом чотирьох місяців може свідчити про зниження купівельної спроможності населення й підвищення рівня адміністративного втручання в економіку... Ситуацію, яку ми маємо сьогодні з точки зору інфляційної складової, можна вважати як так звану відкладену інфляцію, яка може мати достатньо непрогнозовані наслідки», - відзначає Б.Данилишин.

Сьогоднішня ситуація, зазначає екс-міністр економіки, також прямо пов'язана з достатньо жорсткою грошовою політикою Національного банку України.

«У теперішніх умовах потрібно НЕГАЙНО вдаватися до методів регулювання економіки засобами монетарної політики (кредитування економіки). Якщо такі заходи будуть застосовані, зростання економіки може пожвавитися, але одночасно почнеться й зростання цін. Проте, вирішальний чинник, який впливає на економіку в цілому, - політичний. Це стримує інвестиції, інноваційні процеси та модернізацію економіки в цілому. Крім того, про подальше зростання інфляції можна говорити й тому, що з боку уряду вже прозвучали заяви про те, що після виборів доведеться підвищити ціни на газ для населення й комунальних підприємств», - зазначив Б.Данилишин.

Щоб запобігти банківській кризі, на думку Б.Данилишина, НБУ доцільно прийняти ряд рішень, які встановлюють принципи рефінансування комерційних банків із проблемами короткострокової ліквідності. Нацбанк повинен проводити політику збільшення волатильності курсу для зниження ризиків розбалансування платіжного балансу й перейти до вільного обмінного курсу.

«Потрібно вивчити питання можливості розширити коридор коливання гривні, а потім поступово перейти на вільний обмінний курс. У цьому напрямку є досвід багатьох країн», - зазначив Б.Данилишин.

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ЄЕК затвердила план приєднання Киргизстану до Митного союзу

Євразійська економічна комісія (ЄЕК) затвердила план приєднання Киргизстану до Митного союзу (МС) Росії, Білорусі й Казахстану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЄЕК, таке рішення ухвалене на засіданні Колегії ЄЕК.

«У рамках засідання затверджено план заходів з питання приєднання до Митного союзу Киргизької Республіки і склад Робочої групи з питання участі Киргизької Республіки в Митному союзі», - говориться в повідомленні.

У плані зазначається, що до 15 листопада 2013 року має бути підготовлена «дорожня карта» вступу Киргизстану до МС. До цього часу передбачається проаналізувати законодавство Киргизстану та його міжнародних договорів на відповідність договірно-правовій базі Митного союзу.

Довідка УНІАН. Наразі до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У квітні ц.р. голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко заявив, що створено дорожні карти зі входження до Митного союзу Киргизстану й Таджикистану.

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