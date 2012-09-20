ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Чи варто зараз нести гроші в банки?» Пише: Передвиборчий період традиційно породжує хвилювання громадян щодо стану економіки країни і фінансової стабільності банків, тому "Дело" вирішило проаналізувати, наскільки безпечно довіряти зараз гроші фінустановам...

http://delo.ua/finance/stoit-li-sejchas-nesti-dengi-v-banki-185516/

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Також «Дело» в публікації «Швидкісні поїзди Hyundai: український промах або досягнення» пише: Експерт поділилися з "Делом", які проблеми мають швидкісні поїзди Hyundai і чи дійсно потрібна була Україні закупівля поїздів корейського виробництва...

http://delo.ua/business/skorostnye-poezda-hyundai-ukrainskij-promah-ili-dostizhenie-185408/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Борг вистрілив», в якому пише: Вчора Господарський суд Києва частково задовольнив позов міноборони Росії про стягнення з Кабінету Міністрів України боргу корпорації ЄЕСУ, яку на момент виникнення заборгованості очолювала Юлія Тимошенко. Україна буде змушена заплатити РФ $390 млн з державного бюджету...

http://www.kommersant.ua/doc/2026082

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Невеликим зміни», в якому пише: Пиво, а також тютюнова і алкогольна продукція можуть зникнути з кіосків і невеликих магазинів. З такою ініціативою вчора виступив віце-спікер Микола Томенко. Його пропозицію вже підтримали в Партії регіонів. Експерти називають цю ініціативу частиною передвиборчої кампанії - запровадити такі обмеження пропонується для зниження споживання тютюнової та алкогольної продукції в країні...

http://www.kommersant.ua/doc/2026253

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Газета «Сегодня» в матеріалі «В українців все більше шансів добре заробити на депозитах» пише: Банки підвищують ставки і це ще не межа, кажуть експерти...

http://www.segodnya.ua/economics/finance/U-ukraincev-vse-bolshe-shansov-horosho-zarabotat-na-depozitah.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» в публікації «Холодна осінь-2012: економіка "береться кригою" пише: Несподіване падіння промвиробництва у серпні на 4,7% змусило експертів погіршити річні прогнози. Такі темпи пам’ятні з передкризового літа 2008 року. Тож про плюсові показники вже ніхто не говорить. Та ще й передвиборчий популізм "розставляє акценти", не дозволяючи скласти реальну картину...

http://economics.unian.net/ukr/detail/140478

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Для виконання указів Путіна Мінфін «заліз у кишеню» майбутніх років» пише: На виконання травневих указів президента в бюджеті 2013-2015 рр.. передбачено 1,145 трлн руб., повідомив у середу міністр фінансів Антон Силуанов: «Для нас виконання указів - пріоритет»...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/4126951/minfin_delaet_byudzhetnyj_manevr_chtoby_najti_resursy_na

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Видання «Известия» в публікації «Держдума поверне радянську систему позбавлення водійських прав» пише: За систематичне порушення правил дорожнього руху водіїв будуть карати позбавленням прав. Подібна методика існувала в країні ще 15 років тому...

http://izvestia.ru/news/535628

(УНІАН)