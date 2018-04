ТОП-10 (20 вересня)

Кабмін прогнозує курс гривні в 2013 році 8,11-8,20 за долар

"Газтек" придбав 24% "Кримгазу"

Fitch знизило рейтинги банку «Форум»

Програма забезпечення молоді житлом недофінансована на 50%

Україна дорозмістила єврооблігації на 600 млн дол.

Росія має намір відстоювати перед СОТ легітимність утилізаційного збору

Рішення суду щодо боргів ЄЕСУ буде оскаржене в апеляційному порядку – Мін’юст

Азаров не довіряє оцінкам Transparency International про рівень корупції в Україні

Україну цікавить економічна інтеграція як на Схід, так і на Захід - Янукович

Голова комітету Держдуми: Росія зацікавлена в ринку України

***

Кабмін прогнозує курс гривні в 2013 році 8,11-8,20 за долар

Уряд України прогнозує у 2013 році середній курс гривні у розмірі 8,11-8,2 за один долар, і цей прогноз був використаний для підготовки проекту державного бюджету України наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив в інтерв'ю центральним телеканалам.

«Він (курс – УНІАН) закладений як завжди у нас, 8,11, по-моєму - 8,20. Ось так десь по року. Але підкреслюю – по року середній курс», - сказав М.Азаров.

При цьому він висловив упевненість, що такий курс зберігатиметься протягом першого півріччя 2013 року.

«Перша половина року у нас фактично 100-процентна упевненість, що курс буде в межах того рівня, який зараз позначений. А по другій половині – подивимося», - сказав М.Азаров.

При цьому прем'єр зазначив, що при розрахунку параметрів держбюджету курс закладається з перестраховкою.

«Завжди закладається песимістичний курс. Якщо ви подивитеся на бюджети 2010, 2011, 2012 і 2013 року, то завжди закладається песимістична оцінка, але це зовсім не означає, що по року вона буде витримана. Певний резерв міцності завжди закладається», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, що раніше лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляв, що держбюджет на 2013 рік розраховувався, виходячи з курсу 8,4 грн за 1 долар.

Бюджет-2012 був розрахований, виходячи з курсу 8 грн за 1 долар.

***

"Газтек" придбав 24% "Кримгазу"

Найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія "Газтек" - перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу 23,989% акцій ПАТ "Кримгаз", заплативши за пакет 42 млн 640 тис грн (початкова ціна становила 41,8 млн грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду державного майна України.

Усього в даному конкурсі взяли участь дві компанії, другим учасником була компанія "ГІК Фінлекс-Інвест".

Під час торгів реалізаційна ціна держпакету була підвищена на 2 кроки. Розмір одного кроку становив 420 тис. грн.

Нагадаємо, покупець пакету зобов'язаний протягом трьох років з моменту придбання інвестувати у розвиток підприємства 8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" і афільованим з ним структурам належать міноритарні пакети у "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Севастополь-", "Луганськ-", "Житомир-", "Запоріж-", "Кримгазі" тощо.

Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd.

На початку вересня п.р. "Газтек" залучив у банку “Надра” (м. Київ) кредит на 250 млн грн для придбання акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

***

Fitch знизило рейтинги банку «Форум»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») банку «Форум» в іноземній валюті з рівня «B» до «CC» і довгостроковий РДЕ в національній валюті з рівня «B+» до «CC».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, обидва рейтинги виключені зі списку Rating Watch «Негативний».

У повідомленні вказується, що зрівнювання довгострокових РДЕ банку «Форум» з його рейтингом стійкості відображає думку Fitch, що не можна покладатися на надання банку зовнішньої підтримки після укладення угоди існуючим мажоритарним акціонером, Commerzbank AG («A+» / прогноз «Стабільний»), про продаж 96-процентної частки в банку «Форум» компанії Smart Holding (Україна).

Fitch вважає, що у Commerzbank немає контрактних зобов'язань або намірів надавати підтримку банку «Форум» після проведення угоди, хоча надання обмеженої підтримки ліквідності можливо до завершення продажу.

Fitch розглядає підтримку від Smart Holding як можливу, але не враховує даний момент в рейтингах банку «Форум» зважаючи на обмежену прозорість фінансової позиції групи в цілому і той факт, що будь-яка підтримка капіталом банку поки не надавалася.

Водночас, Fitch відзначає як позитивний фактор, що Smart Holding уже розмістив деякий обсяг фондування в банку. «За інформацією, наданою агентству (Fitch), продаж, швидше за все, буде завершено до кінця жовтня 2012 р. після одержання схвалення від регулятора», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня Fitch підтвердило довгостроковий РДЕ банку «Форум» в іноземній валюті на рівні «B», змінило прогноз по рейтингу зі «стабільного» на «негативний» і знизило рейтинг стійкості банку з рівня «CCC» до «CC» .

На початку серпня Fitch помістило рейтинги банку «Форум» в список Rating Watch з позначкою "Негативний", включаючи довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті «B».

Крім того, на початку серпня ц.р. Moody's знизило довгостроковий депозитний рейтинг банку «Форум» в національній валюті з «В2» до «В3», прогноз рейтингу «негативний». Також був знижений рейтинг за національною шкалою з рівня A3.ua до Baa3.ua.

10 вересня Moody's відкликало рейтинги банку «Форум» «з причин бізнесу».

В кінці липня підконтрольний українському бізнесменові Вадиму Новінському «Смарт-холдинг» повідомив про досягнення угоди з німецьким банком Commerzbank AG про придбання 96% акцій українського банку «Форум».

Покупець не називає суму угоди, посилаючись на домовленість про нерозголошення її умов.

Наразі угода про операцію знаходиться на етапі узгодження у регуляторних органах.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створений у 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2012 року становили 10,47 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 6,29 млрд грн, зобов'язання - 7,84 млрд грн, статутний капітал - 5,93 млрд грн, власний капітал - 1,5 млрд грн .

Банк «Форум» (Київ) у січні-червні 2012 року отримав 2,6 млн грн прибутку проти 549,37 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Німецький Commerzbank на 1 квітня 2012 володів 96,0635% акцій банку «Форум».

«Смарт-холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство.

***

Програма забезпечення молоді житлом недофінансована на 50%

Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки недофінансована з державного бюджету на 50% - приблизно на 700-800 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у четвер повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін в ході Міжнародного форуму "Молоді - житло, державі - перспективу".

«Програма недофінансована з державного бюджету на 50%», - сказав голова правління фонду.

Він уточнив, що найбільший обсяг фінансування виділявся на реалізацію програми у 2004 році — 122 млн. грн. «Потім було різке падіння виділення коштів і в 2009 році взагалі не виділялося ані копійки на цю програму. З 2010 року фінансування програми відновлено», - додав Л. Рисухін.

За даними голови правління фонду, з початку реалізації програми вона профінансована на 3,8 млрд грн, включаючи кошти державного бюджету і банківські кошти.

Л. Рисухін також зазначив, що в поточному році 1150 сімей одержали державну підтримку для придбання житла за всіма програмами фонду.

В цілому за програмою надання довгострокових пільгових кредитів молоді фонд обслуговує 8700 договорів, за програмою часткової компенсації ставок комерційних банків — 8960 договорів, за програмою доступного житла (схема 30/70) — 1830 договорів, за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів (під 3%) - 500 договорів.

Як повідомляв УНІАН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву пропонує продовжити програму надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла на 5 років зі щорічним фінансуванням в 600-700 млн. грн. Таке фінансування дасть змогу забезпечити житлом близько 16 тисяч сімей, які зареєстровані в рейтингу на отримання пільгових кредитів.

Ця програма розрахована на 2002-2012 роки, тобто формально вона припиняє свою дію після закінчення поточного року.

***

Україна дорозмістила єврооблігації на 600 млн дол.

Україна дорозмістила єврооблігації на 600 млн дол., дохідність яких становить 7,461%.

Про це УНІАН заявили у Міністерстві фінансів України.

"Обсяг заявок на представлені до розміщення єврооблігації перевищив суму розміщення більш ніж у два рази", - сказав представник Мінфіну.

Папери були продані в рамках дорозміщення липневого випуску п'ятирічних (з терміном погашення 24 липня 2017) єврооблігацій на 2 млрд дол. з дохідністю 9,25%.

Лід-менеджери випуску не змінилися. Ними виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital.

***

Росія має намір відстоювати перед СОТ легітимність утилізаційного збору

Росія має намір відстоювати перед країнами СОТ легітимність утилізаційного збору на імпортні автомобілі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві заявив голова Комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков, відповідаючи на питання про те, наскільки введення утилізаційного збору для автомобілів відповідає принципам і нормам вільної торгівлі в рамках СОТ.

«Принципам СОТ може і не відповідати, а ось практиці – відповідає, тому що інші країни закривають на це очі. Правила СОТ – це не мантра, не десять заповідей Мойсея. Це якась домовленість, яку десь можна розширити, десь – звузити. Мені здається, що в рамках цієї логіки ми й діятимемо», – сказав О.Пушков.

Він нагадав, що діючі країни СОТ постійно ведуть між собою «торгові війни».

За його словами, членство ж у СОТ Росія має намір використовувати для впливу на міжнародні правила торгівлі.

«Це нам дає можливість впливати на формування світової торгової політики. Але разом з тим, це нам дає і можливість – у рамках СОТ, вести оптимальну економічну політику. Успіх діяльності у СОТ значною мірою залежить від нас самих. Ось ми так й діятимемо – максимально користуватися плюсами СОТ, але й обмежувати негативні наслідки для тих секторів економіки, які ще недостатньо конкурентоспроможні, щоб витримувати такий натиск західної продукції», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожче. Збір був введений з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі і автобуси.

***

Рішення суду щодо боргів ЄЕСУ буде оскаржене в апеляційному порядку – Мін’юст

Рішення Господарського суду Києва у справі за позовом Міністерства оборони Росії щодо боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України» буде оскаржено в апеляційному порядку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України, яке забезпечує представництво інтересів уряду у цій справі.

У повідомленні нагадується, що за результатами розгляду справи рішенням Господарського суду Києва від 19 вересня 2012 року позов Міністерства оборони РФ було задоволено частково та стягнуто з державного бюджету України шляхом безспірного списання Державною казначейською службою України з будь-якого рахунку 3 млрд 113 млн 053 тис. 506 грн 26 коп.

Прийняте судом рішення буде оскаржено в апеляційному порядку до Київського апеляційного господарського суду в строки, визначені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Правові аргументи при апеляції будуть викладені в апеляційній скарзі, яка готується.

Водночас правова позиція уряду була викладена у відзиві та доповненнях до нього, які були подані під час розгляду справи Господарським судом міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації ЄЕСУ і зобов'язав уряд України виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн 53 тис. 506 грн 26 коп. (близько 390 млн дол.).

Суддя підкреслив, що рішення суду набирає чинності у випадку, якщо не буде подано апеляційну скаргу. В разі ж розгляду такої скарги й підтвердження даного рішення суду, воно набирає чинності після рішення апеляційної інстанції.

Довідка УНІАН. Міністерство оборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з позовом про виплату урядом України 3 млрд 239,45 млн грн у справі корпорації ЄЕСУ. Російська сторона вимагала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Державну казначейську службу України. ЄЕСУ в справі фігурує як третя особа на стороні відповідача.

Тим часом Київський райсуд Харкова розглядає справу за звинуваченням екс-прем'єра, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко в махінаціях в рамках корпорації ЄЕСУ, якою вона свого часу керувала.

Прокуратура заявила позов про відшкодування екс-прем'єром України Ю.Тимошенко збитків у 19,5 млн грн у справі ЄЕСУ. Генеральний прокурор Віктор Пшонка стверджує, що кримінальна справа проти Ю.Тимошенко щодо корпорації ЄЕСУ була незаконно закрита в 2005 році під тиском у той час Президента країни Віктора Ющенка відразу після призначення Ю.Тимошенко головою уряду.

В Об'єднаній опозиції "Батьківщина" вважають повідомлення про борги корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ спробою влади напередодні виборів очорнити ім'я Ю.Тимошенко.

***

Азаров не довіряє оцінкам Transparency International про рівень корупції в Україні

Прем'єр-міністр України Микола Азаров не довіряє оцінкам організації Transparency International, яка відзначає високий рівень корупції в Україні і розміщує країну на 152-му місці у світовому рейтингу.

Про це він заявив в інтерв'ю центральним телеканалам.

«В об'єктивність цієї організації, я, скажу однозначно, не вірю. І я не можу навіть уявити собі, щоб Україна була у світі на такому місці», - сказав М.Азаров.

Він висловив сумніви у достовірності тих даних, за якими роблять висновки експерти цієї організації.

При цьому він зазначив, що проблема корупції в Україні дійсно є.

«Проблема є, вона реальна. Вона повинна турбувати не представників якоїсь організації, мені не відомої, а повинна цікавити нас», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2011 року неурядова організація Transparency International (TI), що базується у Берліні, опублікувала доповідь, в якій зазначається, що в Україні, як і раніше, дуже високий рівень корупції.

Україна посіла 152-те місце з рейтингом 2,3 бала. У 2010 році Україна була на 134-му місці.

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI), що розраховується фахівцями Transparency International, визначає рівень корупції в держсекторі - від "0" (високий рівень корупції) до "10" (корумпованих чиновників майже немає).

15 травня 2012 року, Європейська Комісія схвалила спільний робочий документ “Реалізація Європейської політики сусідства в Україні. Прогрес у 2011 році і рекомендації до дій”, в якому наголошується, що Єврокомісія не побачила значних результатів у боротьбі з корупцією в Україні в 2011 році.

Єврокомісія відзначає, що в 2011 році Україна втратила 18 позицій в Індексі сприйняття корупції, який розробляється Transparency International, і зайняла 152-е місце із 187 можливих.

У документі підкреслюється, що в липні 2011 року в Україні набув чинності закон про засади попереджання і боротьби з корупцією, разом з тим, в цілому, законодавство в цій сфері залишається неповним і не повною мірою відповідає стандартам Ради Європи і ООН.

Єврокомісія також нагадує, що в жовтні 2011 року була схвалена Національна антикорупційна стратегія, яка, тим часом, не передбачає вирішення низки ключових питань, зокрема, створення незалежного антикорупційного органу, спеціалізації і чіткого розподілу завдань між правоохоронними органами, перевірки декларацій про активи і вирішення проблеми конфлікту інтересів.

“Відповідний План дій все ще перебуває у стадії підготовки”, - написано в документі.

16 серпня п.р. керівник представництва в Україні Transparency International Олексій Хмара надіслав на адресу Президента України Віктора Януковича лист про свій вихід зі складу Національного антикорупційного комітету при Президенті України.

Своє рішення О.Хмара пояснив незгодою з рішенням Президента В.Януковича підписати «корупційно-небезпечний» тендерний законопроект № 9634 (закон 5044-VI від 04.07.2012).

***

Україну цікавить економічна інтеграція як на Схід, так і на Захід - Янукович

Україну цікавить економічна інтеграція як на Схід, так і на Захід.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович на спільній прес-конференції з Президентом Польщі Броніславом Коморовським.

Президент підкреслив на безальтернативності європейської інтеграції України. Але щодо економічної складової, то, на його думку, Україна має враховувати, що товарообіг з ЄС та СНД у неї приблизно однаковий – на рівні 60 млрд з одного та іншого боку.

«Сьогодні мова може йти тільки про економічну інтеграцію, і всі інтеграційні процеси в світі для нас дуже цікаві, в тому числі і Митний союз», - сказав Президент України.

Також він зауважив, що Україну цікавить економічна інтеграція з країнам ШОС (Шанхайська організація співробітництва), АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії, до якої входять 10 держав) і БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР).

«Ми шукаємо різні можливості, як розвивати товарообіг з усіма країнами та об’єднаннями», - сказав В.Янукович.

Він висловив задоволення, що нарешті підписана і ратифікована угода про зону вільної торгівлі з СНД, зауваживши, що на черзі створення ЗВТ з ЄС.

Водночас, Б.Коморовський висловив думку, що Україна має обрати лише один вектор, оскільки в різних напрямках інтегруватись неможливо.

Він зауважив, що для України, на його думку, кращим є західний варіант, який дає можливість для розвитку.

На його думку, тут достатньо подивитись на статистику, зокрема на те, що Польща, яка обрала західний сценарій, втричі випереджає Україну за ВВП.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня 2012 року Верховна Рада ратифікувала Договір про створення зони вільної торгівлі. Україна стала третьою, після Росії і Білорусі, країною, яка ратифікувала документ. 9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі». 28 серпня міністр із торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слєпньов заявив, що Договір про зону вільної торгівлі СНД набуде чинності 23 вересня.

Крім того, 20 липня у Брюсселі представники України і Європейської комісії парафували текст Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС, яка є невід'ємною частиною Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року. Зона вільної торгівлі повинна стати складовою частиною Угоди про асоціацію, переговори про яку сторони почали у 2007 році.

***

Голова комітету Держдуми: Росія зацікавлена в ринку України

Україні не варто побоюватися за свою незалежність у разі вступу до Митного союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова Комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков сказав на прес-конференції у Москві.

«Україні потрібно подолати страхи, що ми робитимемо замах на її суверенітет. Я щось не пригадаю таких спроб. Принаймні, з 1998 року, коли ми підписали і ратифікували Великий договір між Україною і Росією про гарантування територіальної цілісності», - сказав О.Пушков.

На його думку, приєднання до МС «чисто економічно вигідно й Україні». Водночас, в Україні важливу роль відіграє політична складова – «існують побоювання, чи не потрапить країна під «п'яту» Росії», додав він.

Також політик зазначив, що із розмови з представником України в ПАСЕ він зрозумів, що Партія регіонів хоче знайти щось середнє між ЄС і МС, щоб користуватися перевагами обох організацій.

Окрім цього, О.Пушков заявив, що Росія зацікавлена в ринку України.

«Ми, природно, зацікавлені у приєднанні України до Митного союзу. Це розширення на 45 мільйонів осіб, які складають український ринок», - заявив О.Пушков.

Він зазначив, що ЄС оптимальними для себе вважає 450-480 мільйонів осіб. «Ось вони зараз вийшли на цю цифру», - сказав депутат. А ринок США, разом із Мексикою і Канадою, становить близько 600 мільйонів осіб, додав він.

«Тому нам теж треба розширюватися. І Україна виведе нас за 200-мільйонний рубіж: зараз у нас 175 мільйонів , а з Україною буде 220 мільйонів . Це велике розширення. Вигідно воно також і Казахстану, і Білорусі», - вважає О.Пушков.

Довідка УНІАН. На сьогодні до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У квітні п.р. голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко заявив, що створено дорожні карти з входження до Митного союзу Киргизії і Таджикистану.

У червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди про співпрацю України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1», але Росію це поки що не влаштовує.

***

УНІАН