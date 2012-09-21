Делегацію України на сесії Генасамблеї ООН очолить Грищенко

Делегацію України для участі в роботі 67-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй очолить міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

Текст відповідного розпорядження Президента України Віктора Януковича “Про делегацію України для участі в роботі 67-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН”, розміщено на його офіційному сайті.

До складу делегації також увійдуть постійний представник України при ООН, заступник глави делегації Юрій Сергєєв, заступник директора - начальник відділу Департаменту міжнародних організацій МЗС Андрій Бешта, радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрій Гончарук, директор Департаменту міжнародних організацій МЗС Сергій Кислиця, заступник керівника управління - завідувач відділу Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Олексій Луцкевич, директор Договірно-правового департаменту МЗС Володимир Пузирко, директор Другого територіального департаменту МЗС Анатолій Щерба.

К.Грищенку дозволено залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.

Крім того, розпорядженням затверджено Директиви делегації України на 67-му сесію Генасамблеї ООН, однак текст їх на сайті не оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня у Нью-Йорку відкрилась 67-а сесія Генасамблеї ООН. На сесії плануються розгляд 168 питань порядку денного від міжнародної безпеки, миротворчості, боротьби з тероризмом і наркотиками до повернення втрачених культурних цінностей.

Головою 67-ої сесії Генасамблеї ООН буде колишній міністр закордонних справ Сербії Вук Єреміч.

З 25 по 29 вересня в рамках Генасамблеї заплановано загальнополітичну дискусію за участю глав держав і урядів, міністрів закордонних справ різних країн.

Як повідомляють українські ЗМІ з посиланням на свої джерела, в ці числа на сесії планується участь Президента України В.Януковича.