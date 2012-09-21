Створення дозвільних центрів в Україні на завершальному етапі – Янукович

Створення дозвільних центрів в Україні на завершальному етапі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор Янукович у четвер, 20 вересня, під час виступу на ХІ економічному форумі «Україна-Польща».

«Система дозвільних центрів в Україні… практично вже іде її розбудова до завершення. Сьогодні в нас небагато регіонів залишилось, де такі дозвільні центри не побудовані», - сказав він.

В.Янукович відзначив поліпшення ситуації в дозвільній сфері.

«Дозвільна система поліпшується. Сьогодні значно скоротилася дозвільна документація, скасовані ліцензії близько 30% видів господарської діяльності», - сказав він.

Він також відзначив, що на сьогодні чиновники не готові втрачати «кримінальний податок», який вони отримували з бізнесу.

«Це не секрет: дозвільна система, коли скорочується, падає ціна робочого місця того чи іншого чиновника», - сказав В.Янукович.

Президент також підкреслив, що не згоден з тезою про те, щоб аби бізнес розвивався, йому лише не потрібно заважати.

«Я переконаний, що влада і бізнес повинні бути партнерами», - зазначив він.

В.Янукович також заявив про необхідність звільнення підприємництва від різних регуляторів.

Крім того, він запропонував створити спеціальне друковане видання для товаровиробників.

«Нам треба створити спеціальні друковані видання, в яких наші товаровиробники, наші підприємці мали б можливість знаходити таку інформацію, яка їм потрібна».

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2012 року в Україні видача дозвільних документів повинна здійснюватися за принципом «єдиного вікна».

Це передбачено Законом «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», що набув чинності 1 січня п.р.

Закон змінює порядок взаємодії між органами влади і суб'єктами господарювання на регіональному рівні - прийом і видача дозвільних документів здійснюватиметься виключно через державних адміністраторів у дозвільному центрі. Таким чином планується перейти від принципу «єдиного офісу» до принципу «єдиного вікна».

Станом на 10 грудня 2011 року в Україні діяло 680 дозвільних центрів, організаційно відповідних законодавству.

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