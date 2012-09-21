ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 21 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Бензин тримає не те слово», в якому пише: в Україні склалися умови для зниження цін на нафтопродукти, але автомобілісти можуть цього і не помітити. Вчора секретаріат експертно-аналітичної групи з регулювання ринку нафтопродуктів рекомендував нафтотрейдерам знизити ціни, посилаючись на рекордне падіння світових котирувань нафти. Крім того, знизилася й гуртова ціна нафтопродуктів. Але учасники ринку вважають за краще орієнтуватися на домовленості з Кабміном, а саме – підтримувати ціни на нинішньому рівні до закінчення виборів. І уряд не в змозі на них вплинути, відзначають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/2026697

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Кабмін настроює механізм», у якому пише: в уряді занепокоїлися захистом інтересів інвесторів у разі реприватизації майна і запропонували прийняти закон, який зобов'яже державу компенсувати втрати попереднього власника підприємства за рахунок коштів, одержаних від нового покупця державного активу. Отже, якщо держпідприємство перепродадуть дешево, то колишній власник втратить вкладені у нього кошти. За словами експертів, такі випадки можуть бути зумовлені знеціненням активів через кризу або проведенням ручної приватизації.

http://www.kommersant.ua/doc/2026722

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Газета «Сегодня» в матеріалі «В Україні гряде нова амністія» пише: в Україні хочуть випустити на волю 1,5 тис. в’язнів, які не є особливо небезпечними для оточення. Такий законопроект розробив Мін’юст, Кабмін його вже схвалив, сам же документ у найближчі дні планують зареєструвати у Верховній Раді, і в уряді впевнені, що його буде ухвалено. Головний мотив — розвантажити в'язниці і завдяки заощадженим коштам поліпшити умови для решти в'язнів.

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-Ukraine-gryadet-novaya-amnistiya.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» в публікації «Третій дзвінок для «горілчаників» пише: горілчана галузь вважається однією з найприбутковіших у вітчизняній економіці. Проте скарбниця зовсім не вгинається від податків, сплачених лікеро-горілчаними заводами. Тому податківці пильніше придивилися до роботи горілчаників, провівши за останні місяці декілька широкомасштабних перевірок.

http://economics.unian.net/ukr/detail/140619

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Також сайт «УНІАН-Економіка» в публікації «Як український фондовий ринок увійшов в історію» пише: український фондовий ринок зробив те, що нікому не вдавалося за весь час існування ринку цінних паперів. А саме – він оголосив страйк. Так вітчизняний ринок вписав свою яскраву сторінку у світову історію фондового руху.

http://economics.unian.net/ukr/detail/140667

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Уряд знайшов спосіб фінансувати передвиборні обіцянки Путіна» пише: 95% коштів «Роснафтогазу» вилучать до бюджету. Вдасться і догодити президентові, і вгамувати Ігоря Сєчина, який пропонував використати «Роснафтогаз» у приватизації.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4185791/sechin_bez_energii

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Видання «Известия» в публікації «Орендовані квартири та їхніх власників внесуть у базу» пише: столичний уряд створює базу даних про москвичів, котрі здають в оренду квартири, зокрема нелегально. Про це «Известиям» заявило джерело у мерії. Стежити за наповненням бази будуть громадські пункти охорони порядку (ГПОП). Всього у Москві 630 таких пунктів, у них декілька тисяч штатних співробітників — переважно це колишні військовослужбовці та поліцейські. Спільно з дільничними вони з'ясовуватимуть, які квартири здаються в оренду і за які суми, будуть уточнювати дані про власників та орендарів, в т.ч. номери паспортів, ІПН і номери мобільних телефонів. Усю цю інформацію внесуть до єдиної бази.

http://izvestia.ru/news/535687

(УНІАН)