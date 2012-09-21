На Тернопільщині відкрили реконструйовану районну лікарню

На Тернопільщині у Заліщиках відкрили реконструйовану центральну районну лікарню.

Як повідомили кореспонденту УНІАН, участь у відкритті, яке відбулося учора, взяли голова облдержадміністрації Валентин Хоптян та меценат реконструкції, голова Ради Федерації роботодавців України, уродженець Заліщицького району Дмитро Фірташ.

«Ми сьогодні відкриваємо одну з найсучасніших лікарень. Все це зроблено з ініціативи і за кошти нашого земляка, бо без коштів це зробити було б не можливим», – сказав В. Хоптян.

Принагідно він подякував бізнесмену за допомогу.

«На сьогодні це одна з найсучасніших лікарень серед районних закладів охорони здоров‘я у Тернопільській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях», – зазначив головний лікар Заліщицької районної лікарні Василь Романюк.

За його словами, послугами лікарні можуть скористатись мешканці Тернопільської, Чернівецької та Івано-Франківської областей, оскільки лікарня знаходиться на кордоні цих регіонів. У Тернопільській області лікарня обслуговує майже 50 тис. мешканців.

Д.Фірташ додав, що такій лікарні сьогодні можуть позаздрити не лише райцентри, а й будь-яке велике місто, в тому числі і Київ.

«Лікарня обладнана сучасною медтехнікою від початку до кінця, у вас є все, в тому числі і сучасні реанімобілі», – зауважив Д.Фірташ.

Довідка УНІАН. Реконструкцію лікарні розпочали у 2011 році. Протягом року була проведена капітальна реконструкція 6 існуючих будівель і побудовано 4 корпуси лікарні. Зокрема, було побудовано відділення швидкої допомоги, патологоанатомічне відділення, дезкамери, пральне відділення, гаражі, будівлю для приймально-діагностичного відділення, відділення анестезіології та реанімації, пологове відділення. Надбудовано третій поверх для дитячого інфекційного відділення, господарське приміщення. Прокладено нову теплотрасу, водогін та каналізацію.

Лікарня також отримала шість нових реанімобілів.

Для лікарні було закуплено нові меблі, сучасне медичне обладнання, новітню систему для проведення ультразвукової діагностики, відеоендоскопічну систему, апаратуру для трьох спеціалізованих рентгенкабінетів, інкубатори для новонароджених, нове лабораторне обладнання.

За неофіційними даними, на реконструкцію лікарні та медобладнання було витрачено 200 млн. грн.