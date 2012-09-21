Анонс на 24 вересня

* Прес-конференція на тему: «Кому потрібні хостели і малі готелі в Україні». Учасники: Роман Пономаренко, президент Молодіжної асоціації хостелів в Україні, Антон Матіяш, виконавчий директор Асоціації малих готелів та апартаментів України.

* Рада УСПП з питань корпоративної безпеки проведе дискусію з проблем неправомірного втручання контрольних, правоохоронних і спеціальних органів у діяльність підприємницьких структур. Розглядатимуться також питання реалізації Цивільного проекту в контексті впровадження нової Стратегії національної безпеки «Україна у мінливому світі». Учасники: президент УСПП, Анатолій Кінах; віце-президент УСПП з корпоративної безпеки Василь Крутов, голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ВРУ Василь Грицак, начальник відділу забезпечення конституційних основ підприємницької діяльності ГУ захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту ГПУ Інна Хомич, представники РНБОУ, ДПСУ, Держмитслужби, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та ін.

* Прес-конференція на тему: "У штормі глобальної економіки. Чи є реальна необхідність вибирати між "європейським" та "євразійським "шляхами розвитку?". Учасники: голова правління Євразійського банку розвитку Ігор Фіногенов і засновник дискусійного клубу "Сковорода", журналіст Дмитро Кисельов.

* Прес-конференція, присвячена проведенню Другого щорічного фестивалю «Свято миргородської свині-2012». Учасники: міський голова м. Миргорода Сергій Соломаха, "Непитущі провідні" - Саша Марк і Дмитро Антонов.

* Прес-конференція на тему: «Якісний розвиток елітарних туристичних послуг в Україні - можливості, попит, напрямки», яка відбудеться в рамках Салону Розкішних Подорожей ІМПІРЕАН і приїзду в Україну 20 представників люксових курортів світу. Учасники: Олена Воробей, президент Салону розкішних Подорожей EMPYREAN; Хамеча Нарджес, уповноважений представник групи розкішних готелів Six Senses в СНД, власник "Onlink Services", Москва; Олена Геращенко, ген.директор Mirotel в Трускавці; Олексій Бутенко, власник елітного кінного клубу Бутенко .

* Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський здійснить робочий візит до Королівства Бельгія (Брюссель). Програмою візиту передбачені двосторонні зустрічі Першого віце-прем'єр-міністра України з представниками європейських інститутів.

* Шевченківський районний суд Києва оголосить вирок у кримінальній справі за обвинуваченням у хабарництві колишнього голови Держфінпослуг Василя Волги.

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