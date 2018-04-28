Баланс тижня: "футбол" бюджетом, падіння промисловості, привид дефляції, страйк фондовиків

Напевно, вперше в історії незалежної України бюджетний процес на етапі між Кабміном і Радою завершився... майже не почавшись. Проект Державного бюджету на 2013 рік, широко розрекламований як "соціально ініціативний" Верховна Рада повернула на доопрацювання в Кабінет міністрів. Повернула із блискавичною швидкістю - десь через день після внесення документу в парламент. Недоброзичливці навіть припускають, що бюджет навряд чи хтось із депутатів встиг розгорнути далі першої сторінки. Але облишимо недобру іронію, хоча не можемо приховати подиву методом швидкочитання, яким, як виявляється, володіють, принаймні, члени бюджетного комітету. Адже прочитати "фінансовий двотомник", та ще й вмотивовано розгледіти в ньому якісь порушення чи недоопрацювання - то вже точно треба мати здібності не простих смертних. Згідно ж з офіційною версією, яку в понеділок озвучив голова Ради Володимир Литвин, до документа були зауваження в бюджетного комітету, у нього були не враховані пропозиції Президента, і у ньому були посилання на ще не прийняті закони та ще й у бюджеті пропонувалось зупинити дію вже чинних законів, що суперечить законодавству. Після чого спікер Верховної Ради ще додав, що в проекті є "низка прекрасних пропозицій в соціальній сфері". Але, за його словами, соціальні ініціативи виписані в проекті "непогано, але є ще резерв, щоб зробити краще". Уряд бюджет прийняв назад і пообіцяв за два тижні повернути вже доопрацьованим.

Цей тиждень, безперечно, став тижнем поганих економічних новин для України. Спочатку в понеділок стало відомо про те, що промислове виробництво за результатами роботи української економіки в серпні навіть не знизилось, а, якщо все називати своїми словами, просто-таки впало - на 4,7% проти аналогічного місяця минулого року. Експерти зауважують, що такого стрімкого падіння не було ще з 2008 року. Варто зазначити, що зниження виробництва спостерігалось у таких базових для української економіки галузях, як металургія і машинобудування.

Проте погані новини на цьому не закінчилися, і вже наступного дня - у вівторок, було оприлюдненні дані по ВВП за січень-серпень ц.р. Картина прогнозовано також не мала веселкового забарвлення - зростання 1,5 % ВВП це абсолютно не ті цифри, відповідно до яких розрахований бюджет на цей рік. Нагадаємо, що, за урядовими прогнозами, зростання ВВП у цьому році має скласти 3,9%. Очевидно, зрештою може йтися, як мінімум, про уповільнення зростання українського валового продукту.

Про переважання темних кольорів в "картині" свідчать і дані митників. Надходження української металургії від експорту своєї продукції за результатами січня-серпня поточного року знизилися на 13,3% порівнюючи з тим же періодом минулого року. І справа тут не лише у світовій кризі - українських металургів активно витісняють з традиційних для них ринків їхні східні колеги. Чи варто нагадувати, що металургія - базова галузь української економіки?

Хочеться зрозуміти, як на ці виклики планує реагувати український уряд. Варто зазначити, що знову почали лунати, хоч і слабенькі, проте все ж досить настирливі голоси про можливе повернення до пільгового податкового режиму для великих промислових виробництв. Хоча насправді все це має вигляд ірреальний - як то кажуть, в одну річку двічі не ввійти. В цій ситуації, на думку деяких експертів, єдиним реальним кроком для підтримки експортерів може стати зовсім інший захід, назва якому - девальвація. Очевидно, що в нинішніх умовах лише девальвація може повернути сяку-тяку конкурентноспроможність українській продукції. І голоси щодо реальності реалізації такого сценарію на цьому тижні почали лунати досить голосно. Так лідер Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що курс гривні до долара в 2013 році розглядається на рівні до 8,4 гривні за долар, що на декілька відсотків більше від нинішнього рівня. Якщо згадати історію з "покращенням" ВВП на минулому тижні, очевидно з певною долею припуску можна стверджувати, що справжня картина з курсом долара буде ще менш райдужна, ніж її змалював очільник Партії регіонів (нагадаємо, минулого тижня під час ухвалення на уряді проекту держбюджету на 2013 рік, урядовці впродовж години назвали різні цифри ВВП (3,4% та 4,5%), який має бути закладений до бюджету).

Тепер щодо теми міждержавних братніх стосунків, яка на цьому тижні зазвучала з новою силою. Мова, звичайно ж, про рішення українського суду у справі за позов міністерства оборони Росії щодо боргів ЄЕСУ, який зобов'язав уряд України виплатити російській стороні більше 3 млрд грн (майже 390 млн доларів). І хоча вже заявлено, що це рішення буде оскаржене в апеляційному порядку, але...За умови, що все це не передвиборче шоу проти політика, якого сьогодні тут з нами немає (тобто, про Юлію Тимошенко), на думку спадає аналогія з іншим судовим рішенням – майже дворічної давнини. Пам’ятаєте, було таке рішення Верховного Суду України, який підтвердив право "РосУкрЕнерго" на 11 млрд кубів газу? Там теж український суд проявив дивну неупередженість, в першу чергу щодо національних інтересів країни, наче й не існувало ніколи сотень закидів міжнародних інституцій про контрольованість української судової системи.

Цього ж тижня сталася ще одна напрочуд цікава подія, а саме - оголосила страйк Українська біржа. Робота біржі була припинена лише на годину, але, як то кажуть, такого ще в історії не було.

Причиною цієї акції стало прийняття Верховною Радою закону про систему депозитарного обліку, згідно до якого має бути створено такий собі Розрахунковий центр, через який мають йти всі розрахунки між учасниками торгів на біржі. Що цікаво, що учасники ринку вперто кивають в сторону Національного банку, як установи, що контролюватиме діяльність цього центру, а фактично може взяти під своє крило всі розрахунки на ринку. Єдиною надією для фондовиків лишається можливість президентського вето на цей закон, оскільки на середину тижня він ще не був підписаний очільником держави. У разі якщо закон таки буде підписаний, учасники ринку говорять про високу ймовірність закриття фондової біржі взагалі.

Ну й зрештою, цього тижня також закінчився один з етапів, здавалося, нескінченного приватизаційного марафону реалізації держпакетів акцій облгазів. За його результатами було реалізовано до двох десятків пакетів акцій газових компаній. Покупцем переважної більшості акцій виступила компанія "Газтек", яку пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем. Так, лише цього тижнія "Газтек" придбав пакети "Житомир-", "Вінниця-", "Кримгазу". А також цими днями Фонд держмайна оприлюднив свої плани з продажу на фондових біржах ще 16 газопостачальних компаній, правда, вже дрібніших пакетів акцій. Тож усі бажаючі й надалі матимуть змогу дивитись онлайн-трансляції приватизаційних торгів через сайт Фонду держмайна, спостерігаючи за реальним зростанням чиїхось достатків.

Віталій НЕБОРАК