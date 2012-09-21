Курс НБУ на 24.09.2012

Офіційний курс НБУ на 24.09.2012 100 USD - 799.3000 (на 21 вересня - 799.3000) 100 EUR - 1038.1308 (на 21 вересня - 1035.4132) 10 RUR - 2.5646 (на 21 вересня - 2.5314)

Офіційний курс НБУ на 24.09.2012 100 USD - 799.3000 (на 21 вересня - 799.3000) 100 EUR - 1038.1308 (на 21 вересня - 1035.4132) 10 RUR - 2.5646 (на 21 вересня - 2.5314) Облікові курси банківських металів на 24.09.2012 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 141775.84 (на 21 вересня - 140676.80) 961 XAG 10 Срібло - 2772.77 (на 21 вересня - 2737.60) 962 XPT 10 Платина - 130685.55 (на 21 вересня - 128847.16) 964 XPD 10 Паладій - 53952.75 (на 21 вересня - 52993.59)

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