ТОП-10 (21 вересня)

СБ схвалив надання 450 млн дол. кредиту на ремонт дороги Київ-Харків

НБУ уточнив розмір своїх міжнародних валютних резервів

ДПЗКУ отримає 3 млрд дол. кредиту від китайського банку

Бензин продовжує дорожчати – експерт

Хорошковський вважає, що бензин в Україні дорожчати не буде

ЄІБ надасть Україні 200 млн євро кредиту на модернізацію ГЕС

Кабмін і Нацбанк мають намір відв'язати реальну економіку від доларової залежності

Заявки на купівлю євробондів під час дорозміщення подали 80 інвесторів на 1,4 млрд дол.

Україна та ЄС обговорили можливість реверсивних поставок газу зі Словаччини

Еттінгер та Бойко в Брюсселі обговорили питання підвищення безпеки АЕС

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СБ схвалив надання 450 млн дол. кредиту на ремонт дороги Київ-Харків

Світовий банк 20 вересня схвалив надання кредиту Україні у розмірі 450 млн дол. на ремонт дороги Київ-Харків на ділянці Лубни-Полтава (орієнтовно 108 км).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Світового банку, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

Проект покликаний поліпшити стандарти безпеки руху на дорогах.

Як повідомляв УНІАН, відповідна Угода про позику (Другий проект поліпшення автомобільних доріг і безпеки руху) була парафована під час переговорів української делегації і СБ, які відбулися 25-30 липня п.р. у Вашингтоні.

21 квітня 2009 р. «Укравтодор» підписав зі Світовим банком угоду про виділення 400 млн дол. кредиту для ремонту дороги Київ-Харків-Должанський - 120 км на ділянці «Бориспіль-Лубни». За інформацією прес-служби Міністерства, на цій ділянці вже завершуються ремонтні роботи.

Проект стосується приведення до європейського рівня автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Должанський. Після проведення капремонту вона стане головною транзитною артерією між ЄС і Росією з виходом на Кавказ, важливим складником транспортного коридору, що сполучає Південну Азію і Близький Схід з Європою.

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НБУ уточнив розмір своїх міжнародних валютних резервів

Національний банк України (НБУ) відкоректував розмір міжнародних валютних резервів на кінець серпня 2012 року у бік збільшення. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Регулятор 7 вересня на своєму сайті у розділі «Основні тенденції валютного ринку за серпень 2012 року» оприлюднив оперативні дані, згідно з якими міжнародні валютні резерви за підсумками серпня п.р. скоротилися майже на 0,3% - до 29,995 млрд дол. Зараз цієї інформації у вказаному розділі немає.

При цьому в п'ятницю, 21 вересня, НБУ оприлюднив Спеціальний стандарт розповсюдження даних (ССРД) про стан міжнародних резервів і ліквідність в іноземній валюті за серпень 2012 року. Відповідно до нової інформації, міжнародні резерви на кінець минулого місяця становили 30 млрд дол.

Таким чином, сума скорочення резервів у серпні п.р. становила більш ніж 81 млн. дол., а не 86 млн., як це повідомлялося, виходячи з оперативних даних, а за січень-серпень резерви знизилися на 5,6%, або на 1,794 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

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ДПЗКУ отримає 3 млрд дол. кредиту від китайського банку

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) з ініціативи Міністерства аграрної політики і продовольства дістала право залучити кредит від китайського Експортно-імпортного банку у розмірі 3 млрд доларів під державні гарантії.

Відповідна постанова Кабінету міністрів №857 «Питання надання у 2012 році державних гарантій для фінансування проектів у сфері сільського господарства» була прийнята 13 серпня і оприлюднена у п'ятницю, 21 вересня.

Згідно з документом, плату за надання держгарантій встановлено у розмірі 0,01% річних від загальної суми позики.

Кошти будуть виділені для фінансування сільськогосподарських проектів у рамках виконання вимог Меморандуму про співпрацю у сфері підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві України, який було підписано 28 червня 2012 року під час офіційного візиту міністра Миколи Присяжнюка до Китайської Народної Республіки.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня Верховна Рада надала державні гарантії за кредитом Експортно-імпортного банку Китаю у розмірі 24,3 млрд грн для сільського господарства. Документом передбачається, що в 2012 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 39,3 млрд грн і можуть бути спрямовані, зокрема, на фінансування пріоритетних проектів у сфері сільського господарства для реалізації Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці у галузі пріоритетних проектів у сільському господарстві.

Довідка УНІАН. Уряд України створив Державну продовольчо-зернову корпорацію (ДПЗКУ) в серпні 2010 року.

ДПЗКУ – це вертикально інтегрована компанія, яка втілює в собі весь цикл роботи із зерновими і продуктами їх переробки, – від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входить 44 підприємства на правах відособлених підрозділів-філіалів, їх загальна робоча місткість становить 3 млн. 461 тис. тонн, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського і Миколаївського портів - 2 млн. 380 тис. тонн зернових вантажів за рік.

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Бензин продовжує дорожчати – експерт

В Україні зростання цін на роздрібному ринку нафтопродуктів продовжується, незважаючи на заяву міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка про те, що ціни підвищуватися не будуть, зроблену ним перед засіданням Кабінету міністрів минулого тижня.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «А-95» (м. Київ).

Згідно з повідомленням, в середньому по Україні за тиждень ціни на бензин зросли на 5 коп.

Станом на 21 вересня в Україні сформувалися такі ціни на пальне:

А-76/80 – 10,43 грн за літр; А-92 – 10,76 грн за літр; А-95 – 11,06 грн за літр; ДП – 9,83 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, в середу, 12 вересня, Ю.Бойко заявив, що ціна на бензин в Україні повинна залишатися на нинішньому рівні.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, на якому рівні має бути ціна на бензин в Україні, міністр сказав, що на сьогоднішньому рівні і підвищуватися не буде.

Зокрема, за словами міністра, середня ціна на бензин А-95 становить 10,86 грн, а на дизельне пальне – 9,80 грн.

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Хорошковський вважає, що бензин в Україні дорожчати не буде

Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський вважає, що ціна на бензин в Україні, як і у світі в цілому, підвищуватися не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Краматорську (Донецька обл.).

В.Хорошковський відзначив, що «ціни на нафту і бензин не залежать на сьогодні від України, це абсолютно ринкова категорія». Але при цьому він підкреслив: «Якщо ви звернули увагу, вони (ціни на нафту і бензин – УНІАН) мають певну тенденцію до зниження. Стан економіки Європи, США і Китаю не дозволяють говорити про бурхливе зростання».

На думку віце-прем'єр-міністра України, «швидше за все, ціни на нафту різко не коливатимуться».

«Я вважаю, що ціна на бензин буде на такому ж рівні, а може навіть небагато понижена», - зазначив В.Хорошковський.

Раніше експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості підвищила на другу декаду вересня верхню межу цінового коридору на бензин і дизельне паливо.

Верхня межа цінового коридору на ДП зросла на 17 коп. - до 10,35 грн за літр; на А-95 - 21 коп., до 11,41 грн за літр; А-76/80 - 20 коп., до 10,37 грн за літр; А-92 - 20 коп., до 10,88 грн за літр.

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ЄІБ надасть Україні 200 млн євро кредиту на модернізацію ГЕС

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть 200 млн євро на модернізацію електрогенеруючих потужностей українських гідроелектростанцій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідну угоду було підписано сьогодні, 21 вересня, міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм Бойком і представником ЄІБ Хайнцем Олберсом.

Гроші ЄІБ будуть направлені на модернізацію 22 звичайних і гідроакумулюючих генераторів на шести гідроелектростанціях на Дніпрі.

Проект передбачає, що після його завершення буде подовжено термін дії існуючих генераторів, а загальна здатність проводити електроенергію буде збільшена на 10%.

Проект фінансуватиметься Європейським інвестиційним банком спільно з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Таким чином, з урахуванням нинішнього кредиту, загальна сума кредитів, наданих ЄІБ Україні, сягне 1,3 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Україна і Європейський інвестиційний банк парафували кредитну угоду на 200 млн євро в рамках реалізації проекту реабілітації гідроелектростанцій (ГЕС) ПАТ «Укргідроенерго».

Раніше Кабінет Міністрів України схвалив залучення держкомпанією "Укргідроенерго" кредиту ЄІБ на 200 млн євро на реалізацію проекту реабілітації гідроелектростанцій компанії (розпорядження уряду № 519-р від 25 липня 2012 р.).

Кабмін доручив Мінфіну, Міненерговугілля і НКРЕ підписати з "Укргідроенерго" договір про надання субкредиту, передбачивши в ньому вид забезпечення виконання зобов'язань з обслуговування і погашення позики у розмірі 200 млн євро.

Розмір плати за надання кредиту "Укргідроенерго" становить 2% річних вибраної і непогашеної суми позики.

22 червня 2011 року Кабмін розпорядженням № 581-р схвалив залучення «Укргідроенерго» кредиту ЄБРР на 200 млн євро на реалізацію проекту реабілітації гідроелектростанцій.

Таким чином, на проект реабілітації гідромеханічного і електромеханічного устаткування «Укргідроенерго» ЄБРР і ЄІБ сумарно нададуть 400 млн євро.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укргідроенерго» експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра і Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 5007,6 МВт.

100% акцій ПАТ належить НАК «Енергетична компанія України», якою володіє держава.

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Кабмін і Нацбанк мають намір відв'язати реальну економіку від доларової залежності

Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський заявив, що уряд разом із Національним банком найближчим часом мають намір вжити заходів, спрямованих на зниження залежності реального сектора економіки від американської валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Хорошковський заявив у Краматорську (Донецька область) на брифінгу.

«Дуже велика прив'язка до долара як такого в економіці, що саме по собі не дуже добре, тому й уряд, й Нацбанк думатимуть про те, як відв'язувати реальну економіку від доларової залежності», - сказав перший віце-прем'єр.

Водночас В.Хорошковський заявив, що українська економіка, незважаючи на уповільнення її зростання, має всі шанси піти від рецесії.

За його словами, не потрапити Україні в рецесію допоможе й перемога пропрезидентських сил на майбутніх парламентських виборах.

"Я сподіваюся, що після обрання нової Верховної Ради буде пропрезидентська більшість. І разом із Президентом Кабінет міністрів і Верховна Рада зможуть запобігти (рецесії) й створити умови для того, щоб Україна не потрапила в рецесійну зону», - зазначив перший віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в серпні 2012 року, порівняно з серпнем 2011 року, прискорився до 4,7% (у липні 2012 року проти липня 2011 року - спад 0,9%).

Показник промислового виробництва перейшов у негативну площину (січень-серпень 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року - спад 0,4%) вперше з початку поточного року.

На думку аналітиків, основним чинником, що вплинув у серпні на динаміку промислового виробництва, виступило падіння виробництва сталі. Зокрема, за підсумками минулого місяця металургія знизила обсяги виробництва на 12,5% до минулого року.

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Заявки на купівлю євробондів під час дорозміщення подали 80 інвесторів на 1,4 млрд дол.

Заявки на купівлю євробондів України під час їх дорозміщення 19 вересня п.р. подали 80 інвесторів на загальну суму 1,4 млрд дол. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України.

"Додаткове розміщення єврооблігацій відбулося протягом одного дня завдяки позитивній ринковій кон'юнктурі і вдало вибраному часу для розміщення, - говориться в повідомленні Мінфіну. - Для забезпечення максимальної гнучкості угоду було оголошено без орієнтиру за обсягом з індикативною ціною розміщення 107,125% від номіналу... Коли обсяг книги заявок сягнув 1,4 млрд доларів США з замовленнями від понад 80 міжнародних інвесторів, книгу заявок була закрито ".

Дохідність дорозміщених паперів становить 7,46%.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою № 875 від 17 вересня 2012 оформив дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму випуску євробондів до 2,6 млрд дол. з 2 млрд дол, з погашенням у липні 2017 року.

У Мінфіні зазначають, що це найбільше розміщення євробондів Україною, включаючи багатотраншові розміщення.

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Україна та ЄС обговорили можливість реверсивних поставок газу зі Словаччини

Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер і міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко обговорили можливість реверсного постачання газу зі Словаччини.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив журналістам комісар ЄС після зустрічі з українським міністром.

«Ми говорили про реверсний потік з ринку Європейського Союзу, зокрема зі Словаччини в Україну», - сказав комісар.

Г.Еттінгер зазначив, що на сьогоднішній день Росія залишається для Євросоюзу найбільш важливим партнером у постачанні газу.

«Однак на нашому внутрішньому ринку, і про це каже наша енергетична політика, в наших інтересах диверсифікувати постачання газу, як в плані шляхів постачання, так і джерел постачання», - сказав Г.Еттінген. Він зазначив, що це сприятиме більшій солідарності та більшій конкуренції на внутрішньому ринку. Комісар також зазначив, що в ході розмови з українським міністром обговорювалися технічні кроки, які мають здійснити Україна і Словаччина для забезпечення можливості реверсного постачання газу. Комісар зауважив, що, за попередніми розрахунками, вся технічна робота може бути завершена до середини 2014 року.

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Еттінгер та Бойко в Брюсселі обговорили питання підвищення безпеки АЕС

Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер та міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко обговорили питання підвищення безпеки атомних електростанцій.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив журналістам комісар ЄС після зустрічі з українським міністром.

«Ми обговорювали питання безпеки на АЕС», - сказав комісар.

Він нагадав, що зараз в країнах членах ЄС, а також в низці інших країн, в тому числі в Україні, проводяться так звані стрес-тести на атомних електростанціях. За словами комісара, результати тестів будуть відомі в жовтні цього року. Після чого визначатимуться необхідні кроки для посилення безпеки окремих АЕС.

Нагадаємо, після аварії на АЕС «Фукусіма-1» в Японії в березні 2011 року Європейський Союз ініціював проведення додаткової перевірки безпеки атомних станцій на території Європи. Ініціатива стосувалася спочатку країн ЄС, потім до неї приєдналися Україна і Швейцарія.

У 2011 році НАЕК «Енергоатом» провів цільову переоцінку безпеки щодо зовнішніх екстремальних природних впливів, яка в подальшому була верифікована в ході партнерської місії експертів європейських атомних регуляторів на Україну.

Довідка УНІАН. Україна експлуатує 15 атомних енергоблоків сумарною встановленою потужністю 13,88 ГВт. У 2011 році АЕС України збільшили вироблення електроенергії на 1,2% в порівнянні з 2010 роком - до 90,25 млрд кВт/год.

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