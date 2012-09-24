ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 24 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Україна може підвищити мита на 350 видів товарів» пише: Київ має намір збільшити митні тарифи стосовно 350 видів товарів. Про це пишуть зарубіжні ЗМІ з посиланням на документ під грифом "таємно", розісланий членам Світової організації торгівлі.

http://delo.ua/ukraine/ukraina-mozhet-povysit-poshliny-na-350-vidov-tovarov-185703/

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Також «Дело» в публікації «Газпром» попросив знизити податки на видобуток газу» пише: прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв і глава концерну «Газпром» Олексій Міллер обговорили перспективи видобування природного газу, а також фіскальні питання.

http://delo.ua/business/gazprom-poprosil-snizit-nalogi-na-dobychu-gaza-185708/

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«Дело» в публікації «У Київській області чорнобильці оголосили голодування» пише: близько ста чорнобильців оголосили безстрокове голодування у місті Сквира. Протестувальники звинувачують Пенсійний фонд у порушеннях під час перерахунку пенсій.

http://delo.ua/ukraine/v-kievskoj-oblasti-chernobylcy-objavili-golodovku-185702/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Вдарили по трубах», у якому пише: Словаччина більше не перешкоджатиме диверсифікації поставок газу до України. Після втручання Єврокомісії країна погодилася надати свою ГТС для прокачування палива з Європи, незважаючи на погрози з боку «Газпрому» знизити обсяг транзиту. Поки що це лише теоретична можливість. Але експерти вважають, що за умови інвестицій у розмірі $18-20 млн. з 2014 року Україна зможе одержувати близько 10 млрд кубометрів газу дешевшого, ніж російський.

http://www.kommersant.ua/doc/2029280

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Конституції випали три сімки», у якому пише: Конституційна асамблея затвердила законопроект про внесення змін до основного закону, які розширюють повноваження Рахункової палати. Посилення РП є вимогою Єврокомісії, в Кабміні сподіваються, що старт конституційного процесу допоможе розблокувати фінансування Євросоюзом низки програм загальною вартістю 777 млн. євро. Проте експерти нагадують, що у ЄС все одно залишається чимало претензій до України.

http://www.kommersant.ua/doc/2026645

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Газета «Сегодня» у матеріалі «Кому і на скільки в Україні хочуть зменшити стаж для пенсії» пише: тим, кому до пенсії залишилося менш ніж 8 років, можна буде не напрацьовувати 30-35 років страхового стажу.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Kakie-pensii-budut-poluchat-ukraincy.html

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Також «Сегодня» в публікації «У Сенаті США голосували спочатку за качок, а потім – за Тимошенко» пише: експерти вважають, що дії американських сенаторів точно відповідають проханню екс-прем'єра зробити політичний переворот в Україні, в АП — що це прокол МЗС, у МЗС — винен Манафорт.

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/V-Senate-SSHA-golosovali-snachala-za-utok-a-potom-za-Timoshenko.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Уряду доведеться зіграти в «пенсійну рулетку» пише: Мінпраці РФ внесло до уряду неузгоджений текст пенсійної реформи – право вирішувати долю накопичувальної пенсії міністри надали прем'єрові.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4247041/kopit_ili_unichtozhit

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Також «Ведомости» в публікації «Компанії з Росії постали перед інвесторами у вигідному світлі» пишуть: на торгових майданчиках активно розміщуються і акції, і облігації російських емітентів. Але котирування паперів поки що не надто ростуть.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/4247001/parad_iz_rossii

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Видання «Известия» в публікації «Уряд підвищить акцизи на бензин» пише: пальне стандартів «Євро-4» і «Євро-5» відчутно подорожчає незалежно від світових цін на нафту та інфляцію. Ціни наберуть обертів у середині 2013 року.

http://izvestia.ru/news/535883

(УНІАН)