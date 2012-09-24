Янукович поїде на 67-му сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до США для участі у 67-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням Президента, делегацію України для участі в роботі 67-ї сесії Генасамблеї ООН очолить міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня у Нью-Йорку відкрилась 67-а сесія Генасамблеї ООН. На сесії плануються розгляд 168 питань порядку денного від міжнародної безпеки, миротворчості, боротьби з тероризмом і наркотиками до повернення втрачених культурних цінностей.

Головою 67-ої сесії Генасамблеї ООН буде колишній міністр закордонних справ Сербії Вук Єреміч.

З 25 по 29 вересня в рамках Генасамблеї заплановано загальнополітичну дискусію за участю глав держав і урядів, міністрів закордонних справ різних країн.