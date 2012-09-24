Президент Польщі назвав складною підтримку західної інтеграції України за нинішніх умов
Варшава. Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає складною підтримку демократії та інтеграції України із Європейським Союзом за умов, які зараз панують в країні.
Про це Б.Коморовський сказав в інтерв'ю Польському радіо.
Президент Польщі зазначив, що Євросоюз може ратифікувати та підписати парафований у березні Договір про асоціацію з Україною за умови "схвалення політичної практики в Україні, котра зараз викликає сумніви".
За словами Б.Коморовського, якого цитує його офіційний веб-сайт, українська влада нині має альтернативу інтеграції з Євросоюзом - вступ до створеного Російською Федерацією разом з Білоруссю та Казахстаном Митного союзу.
"Це для нас, поляків, є складним викликом: як підтримувати демократію в Україні та еволюцію системи у доброму напрямку, не втрачаючи шансів на інтеграцію України із Західним світом та утримуючи її від спокуси інтеграції зі Східним світом", - сказав він.
Б.Коморовський також висловив думку, що українці поступово об'єднуються в один народ - без поділу на східну та західну частину - про що, зокрема, може свідчити поява нових політичних партій.
"Ми пов'язуємо великі надії з цим процесом", - сказав Президент Польщі.
Він відзначив покращення взаємних польсько-українських відносин, назвавши одним із прикладів тісного співробітництва відкриття меморіалу загиблих полякам у Биківні під Києвом, а також все більший товарообіг між країнами.
Як повідомляв УНІАН, 20-21 вересня Президент Польщі Б.Коморовський перебував з першим державним візитом в Україні.
Глава польської держави разом з чиновниками та дипломатами інших 27 держав Європейського Союзу закликають українську владу звільнити ув'язнену вже більше року екс-главу уряду України Юлію Тимошенко, називаючи її справу "політично вмотивованою" та такою, що перешкоджає інтеграції України з ЄС.
Вони також заявляють, що майбутні відносини Української держави із Західним світом залежатимуть від чесності запланованих на 28 жовтня цього року парламентських виборів.