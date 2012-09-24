У МЗС вважають недоречним коментувати резолюцію Сенату США щодо України

У Міністерстві закордонних справ України вважають недоречним коментувати резолюцію Сенату США щодо України.

Про це йдеться в коментарі прес-служби МЗС України, оприлюдненому на сайті міністерства.

«У МЗС України вважають недоречним коментувати резолюцію, враховуючи спосіб, при якому відбулося її розгляд, і декларативний, необов'язковий характер документа», - йдеться в коментарі.

У МЗС зазначають, що в Україні звикли вважати Сенат Сполучених Штатів Америки зразком парламентаризму, втіленням високих стандартів демократії, верховенства права та дотримання демократичних процедур.

«У зв'язку з цим важко серйозно сприймати документ, прийнятий минулої ночі за процедурою, яку з усією дипломатичною стриманістю можна назвати, щонайменше, сумнівною», - наголошується в коментарі.

«Якими мотивами керувалися автори резолюції щодо Юлії Тимошенко, які за всяку ціну намагалися обійти заперечення інших сенаторів щодо резолюції, і з цією метою поспішно вносили в неї редакційні правки і запропонували Сенату прийняти її «з голосу» вже як нібито новий документ після третьої години ночі за декілька хвилин до закриття поточної сесії Конгресу, коли в залі були присутні менше півдесятка дійсних членів верхньої палати американського парламенту?»- зазначають в прес-службі.

У МЗС вважають, що автори резолюції «свідомо прагнули уникнути будь-якого обговорення резолюції, текст якої викликав логічні запитання і заперечення у, принаймні, кількох сенаторів, які вимагали повноцінного і зваженого її розгляду, - власне того, чим завжди відрізнялися обидві палати Конгресу».

В українському зовнішньополітичному відомстві переконані, що «друзі команди Тимошенко зробили все для того, щоб вкинути в український інформаційний простір черговий сфальсифікований привід для гучних безпідставних дискусій і дискредитації майбутніх парламентських виборів».

У прес-службі зазначають, що ці зусилля суперечать національним інтересам України і приречені на провал.

Як повідомлялося, 22 вересня Сенат США схвалив резолюцію щодо України. Сенат звернувся до уряду США з вимогою ввести персональні санкції до людей, причетним до політичних репресій в Україні.