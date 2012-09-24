Анонс на 25 вересня

* 24-27 вересня Президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до США для участі в 67-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у Міжнародному науково-технологічному форумі «Наука, інновації, технології-2012».

* Відбудеться Національний форум «Сталий розвиток регіонів: Україна і світ». Учасники: міністр економрозвитку і торгівлі України П.Порошенко, президент Нацакадемії держуправління при Президентові України Ю.Ковбасюк, президент і виконавчий директор Канадського інституту урбаністики Ф.Айзенбергер, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Т.Лулашнік, голова Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики В. Рибак, заступник посла Литовської Республіки в Україні Я.Марюс та ін.

* Відбудеться нагородження переможців конкурсу «Енергоефективна родина», який проходив в соціальній мережі Facebook з 9 листопада 2011 року в 15 березня поточного року за підтримки КМДА, енергетичної компанії ДТЕК та проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні».

* За участю голови Держлісагентства України Віктора Сівця відбудеться урочисте відкриття XI-ї Міжнародної виставки машин та обладнання для лісового господарства, деревообробної та меблевої промисловості «LISDEREVMASH-2012». В рамках урочистого відкриття відбудеться Форум деревообробників України.

* Прес-конференція, присвячена старту нового оператора супутникового телебачення в Україні - UA.TV. Буде представлено нову доступну пропозицію супутникового ТБ для українського глядача; тенденції на вітчизняному ринку цифрового мовлення та ін.

* Прес-конференція на тему: «Подальші заходи за підсумками роботи проекту Twinning «Екологічний аудит». Зміцнення співробітництва України з країнами-членами ЄС щодо транскордонної оцінки впливу на навколишнє середовище і в інших сферах» за участю заступника міністра - керівника апарату Дмитра Мормуля. Прес-конференція проводиться в рамках заключного семінару «Зміцнення співробітництва України з країнами-членами ЄС у подальших заходах за підсумками роботи проекту «Twinning». Підтримка Міністерства охорони навколишнього природного середовища України у впровадженні Закону України «Про екологічний аудит».

* Відбудеться виступ голови ради директорів «Східної інвестиційної компанії», координатора аналітичного центру «Альтернативна енергетика» Олексія Бутенка на тему: «Будівництво електростанції на альтернативних видах палива у смт. Іванків Київської області» в рамках восьмої міжнародної конференції «Енергія з біомаси». Під час виступу буде представлено поточний стан будівництва та економічне обґрунтування будівництва електростанції на альтернативних видах палива в Україні.

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ на тему: "Більше, ніж СНД: новий формат співпраці в рамках Співдружності". Учасники в Москві: заступник міністра економічного розвитку РФ Андрій Клепач; зав.лабораторії Інституту народногосподарського прогнозування РАН Олександр Широв. У Києві: урядовий уповноважений з питань співробітництва з країнами СНД Валерій Мунтіян; член-кореспондент НАН України Ігор Манцуров; кандидат економічних наук, доцент Віктор Суслов. Модератор - виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

* На порталі AgroNews відбудеться веб-конференція за участю директора Державного науково-технологічного центру охорони родючості грунтів «Центргосплодородія» Ігоря Яцука.

* Відбудуться публічні дебати на тему: «Україна впорається без фінансової допомоги МВФ», які Фонд «Ефективне управління» проводить у партнерстві з компанією Intelligence Squared (Лондон, Великобританія). Учасники: Хосе Лопес Гаррідо, член Конгресу депутатів Іспанії, перший секретар парламентського Комітету з питань економіки та конкурентоспроможності, Сергій Терьохін, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; Борис Тимонькін, голова правління ПАТ «Укрсоцбанк », UniCredit Bank TM; Валерія Гонтарєва, голова ради директорів групи компаній« Інвестиційний Капітал Україна »(ICU). Модератор - Борис Краснянський, керуючий директор групи компаній Group DF.

* 25-28 вересня в Києві, у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» проходитиме 16-а Міжнародна виставка реклами, маркетингу та мас-медіа REX-2012 і 6-а міжнародна виставка технологій, матеріалів і устаткування для виробництва реклами T-REX 2012. На стенд «ЄДАПС» підприємство «Голографія» продемонструє технологію деметалізації голограм надвисокої роздільної здатності, яка по спроможності перевищує кращі світові зразки. Також буде представлена ​​технологія «i-Met»™, яка дозволяє отримати деметалізовані голограми з високою роздільною здатністю одночасно з персоналізованими даними.

* На 239 загальновійськовому полігоні в смт. Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровської області пройдуть унікальні тактико-спеціальні навчання з наведення Державною спеціальною службою транспорту наплавного залізничного мосту (НЗМ-56). Очікується присутність: віце-прем'єр-міністра - міністра інфраструктури України Бориса Колеснікова, міністра оборони України Дмитра Саламатіна, голови Адміністрації Держспецслужби транспорту Міністерства інфраструктури, генерал-лейтенанта Миколи Малькова, начальника ГШ - Головнокомандувача ЗСУ, генерал-полковника Володимира Заманіна та ін.

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