ТОП-10 (24 вересня)

АМКУ відзначає необгрунтоване підвищення цін у київських торговельних мережах

«МТС» і «Київстар» можуть оштрафувати за завищення тарифів на роумінг

Мінекономрозвитку звинувачують у паралізації роботи підприємств втормету

«Чорноморнафтогаз» планує залучити кредит на 465 млн грн

Європа може розпочати аудит українських капіталів, розміщених за кордоном

Українська економіка перебуває на порозі рецесії - експерти

Україна направила до СОТ список товарів для зміни імпортних мит

Єврокомісія стурбована намірами України підвищити імпортні мита

Россільгоспнагляд виявив шкідливі речовини в українському сирі, сухому молоці і м'ясі

Порошенко пропонує скоротити в 5 разів число підприємств, що не підлягають приватизації

***

АМКУ відзначає необгрунтоване підвищення цін у київських торговельних мережах

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відзначає необгрунтоване збільшення цін на 25-60% на соціально важливі продукти харчування в київських торговельних мережах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ з посиланням на першого заступника голови Антимонопольного комітету України Рафаеля Кузьміна.

«Ми збираємо докази антиконкурентної змови щодо підвищення цін на соціально важливі продукти харчування. Є спроби торгових мереж обгрунтувати підвищення цін на продукти з вини виробників. Проте ми з виробниками з цього приводу вже розібралися. Комітет констатує, що, незважаючи на наявність торгової надбавки за рахунок різної операційної діяльності, здійснюваної усередині торгових мереж, ціни на продукти підвищилися на 25-60% необгрунтовано», - сказав Р. Кузьмін.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України проводить розслідування на ринку ритейлу м. Київ щодо дотримання вимог конкурентного законодавства.

Зокрема, АМКУ аналізує діяльність мереж, що працюють у Києві під брендами «АШАН», «Фуршет», «Сільпо», «Фора», «Велика кишеня», «АТБ», «ЕКО-МАРКЕТ», «Караван», «BILLA», «Край», «Країна», «Перехрестя», «СПАР», «NOVUS», «Бімаркет» і «Метро».

Підставою для розслідування стало застосування торговими мережами схожих механізмів, які могли призвести до економічно необгрунтованого підвищення цін на продукти харчування.

Зокрема, ціни на молочну продукцію, макаронні вироби, соняшникову олію, крупи, м'ясо і рибу у 2011 році і на початку 2012 року підвищилися на 15-60%. Водночас індекс споживчих цін збільшився на 13,5%.

***

«МТС» і «Київстар» можуть оштрафувати за завищення тарифів на роумінг

Антимонопольний комітет України (АМКУ) має намір оштрафувати двох монополістів на ринку - «МТС» і «Київстар» за завищення тарифів на роумінг.

Про це повідомив перший заступник голови АМКУ Рафаель Кузьмін в ході інтернет-конференції.

«На даний момент робота з мобільними операторами ведеться у двох напрямах: перше — розслідується справа щодо роумінгу від «МТС» і «Київстар»; друге — за цінами на внутрішні тарифи, простіше кажучи — вартість пакетів, які ними надаються. Щодо роумінгу справа вже у стадії завершення, на мій погляд, порушення доведено, і «МТС» і «Київстар» повинні бути оштрафовані», - відзначив він.

Як повідомив Р.Кузьмін, за другим напрямом роботи з операторами комітет надіслав рекомендації «МТС» і «Київстар» про зниження внутрішніх тарифів. «Ці компанії, на мій погляд, проводять політику подвійних стандартів. Нам надають документи про зниження цін на внутрішні тарифи, у ЗМІ виступають про те, що наші претензії з приводу такого зниження необгрунтовані. Зараз я не буду вдаватися в деталі і в полеміку, але скажу, що ми примусимо їх зважати на права та інтереси населення України як основного їхнього споживача», - резюмував Р.Кузьмін.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю УНІАН перший заступник голови Антимонопольного комітету Рафаель Кузьмін повідомляв, що ведеться розслідування щодо завищення тарифів «МТС» і «Київстар» на мобільний зв'язок усередині країни. Зокрема, він відзначив, що оператори зобов'язалися знизити тарифи на послуги зв'язку.

***

Мінекономрозвитку звинувачують у паралізації роботи підприємств втормету

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України впродовж 2 місяців зволікає з видачею ліцензій на здійснення діяльності з брухтом, а також близько 3 місяців не затверджує дозволи на експорт брухту чорних металів. Про це сказано у зверненні Української асоціації вторинних металів «УАВтормет», надісланому на адресу Президента України Віктора Януковича і розміщеному на сайті асоціації.

У зверненні наголошується, що бездіяльність Мінекономрозвитку у вирішенні згаданих питань паралізувала роботу підприємств вторинної металургії.

«З цього питання «УАВтормет» і провідні підприємства галузі останніми місяцями багато разів зверталися до Мінекономрозвитку і особисто до міністра, але жодне рішення прийняте не було. Більше того, почалися бюрократичні дії із «вдосконалення» ухвали КМУ від 03.05.2012 №388, яка регулює питання експорту брухту. Після неприйняття запропонованих змін до ухвали через низький професійний рівень проекту, 18 вересня ц.р. міністерство знову запропонувало проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про брухт", який зараз слугує своєрідним «обгрунтуванням» фактичної відмови міністерства оперативно виконувати функції державного регулятора у цій сфері», - сказано у зверненні асоціації.

Керівництво «УАВтормету» відзначає, що невмотивовані обмеження роботи брухтопереробної галузі негативно позначаються на забезпеченні брухтом металургійних підприємств України та їхній виробничої діяльності.

У зв'язку з цим асоціація просить Президента дати доручення терміново розблокувати роботу галузі.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку виступило з ініціативою запровадити аукціони з продажу квот на експорт брухту чорних металів, про що сказано в пояснювальній записці до проекту закону "Про внесення змін до Закону України "Про брухт".

У пояснювальній записці наголошується, що з метою впровадження прозорої процедури розподілу між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності встановлених на певний календарний рік обсягів експорту брухту пропонується застосувати механізм продажу права експорту брухту з аукціону.

Передумовою для розробки цього законопроекту в міністерстві називають неадекватну кількість заявленого до експорту брухту.

«Через особливості ринку брухту, обмеження обсягів експорту конкретною цифрою на підставі чинної редакції статті 12 Закону України "Про брухт" було сприйняте учасниками ринку як надмірно жорсткий метод регулювання і створило штучну напругу на ринку, що спричинило неадекватний сплеск ажіотажу щодо експорту брухту. Так, обсяг заявленого до експорту брухту за зверненнями суб'єктів становив 5,5 млн. тонн, що більш ніж у 6 разів перевищує граничний обсяг експорту брухту для 2012 року і наявні запаси брухту в країні», - наголошується в пояснювальній записці.

У Мінекономрозвитку нагадують, що Законом України "Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів і напівфабрикатів з їх використанням" і Законом України "Про вивізне (експортне) мито на відходи і брухт чорних металів" закріплені економічно обгрунтовані ставки вивізного (експортного) мита. У зв'язку з цим у міністерстві пропонують початкову ціну лотів на аукціонах з продажу квот на експорт брухту встановити на рівні ставок мит, які передбачалися цими законами.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалою №388 від 3 травня затвердив граничні обсяги експорту брухту чорних металів з України у 2012 році в обсязі 900 тис. тонн.

***

«Чорноморнафтогаз» планує залучити кредит на 465 млн грн

Великий український видобувник газу - державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (АР Крим, Сімферополь) має намір залучити кредит на суму 465 млн грн, сказано у повідомленні компанії на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, тендерні пропозиції держкомпанія прийматиме до 22 жовтня 2012 року.

Кошти планується залучити з метою поповнення обігових коштів і рефінансування кредитної заборгованості.

Кредитні кошти планується залучити строком на один рік з моменту підписання кредитної угоди.

Як повідомляв УНІАН, «Чорноморнафтогаз» відкоректував суму кредитної лінії від НАК «Нафтогаз України», яка становить 2 млрд 395,75 тис грн.

«Чорноморнафтогаз» уклав кредитний договір із «Нафтогазом» 18 квітня 2012 р., а 19 квітня одержав перший транш у рамках вказаної кредитної лінії – 100 млн грн.

Черговий кредитний транш у розмірі 20 млн грн від НАК «Нафтогаз України» «Чорноморнафтогаз» одержав 15 вересня 2012 року.

Кредит надається на безвідсотковій основі з метою фінансування заходів щодо реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, проведення бурових робіт, облаштування діючих родовищ, заходів щодо технічного розвитку, ремонту і модернізації виробничих об'єктів, а також для погашення кредиторської заборгованості.

У червні 2011 р. «Нафтогаз» і «Чорноморнафтогаз» уже підписували договір про надання кредиту на 1,278 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобуванні нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» перебуває 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні кошти всіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тис. тонн, по нафті – 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».

***

Європа може розпочати аудит українських капіталів, розміщених за кордоном

Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин вважає, що Європа після ознайомлення з висновками делегації спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) може почати перевірку законності походження українських капіталів, розміщених за кордоном.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

“Висновки спостерігачів ПАРЄ щодо капіталізації та олігархізації політики в Україні, зроблені за підсумками дводенного візиту в Україну 21-22 вересня, можуть мати далекосяжні наслідки для всіх українських капіталів, що в різні роки були виведені з України. Вони формують основу для початку різних процедур щодо походження капіталів на предмет їх законності. Те, що майже 90% вивезених з України коштів незаконно зароблені, на Заході добре знають”, - зазначив Б.Данилишин.

Він вважає, що зараз зв'язок політики і великого бізнесу набув особливо загрозливих форм, що “загрожує не тільки економічній безпеці України, але стає серйозною небезпекою для криміналізації Європи”.

“Відбулася не тільки олігархізація української політики. Через поетапну олігархізацію економіки відбулася олігархізація (або повзуче захоплення) держави. Державні інститути стали маріонетковими в руках володарів всього і вся в країні. Складається таке враження, що українські олігархи стараються побільше вийняти з економіки, бо може щось статися. Вони знаходяться у постійному очікуванні проблем. Типова люмпенсько-олігархічна модель держави, де два основні антагоністи формують суперечності розвитку та очікують на черговий катаклізм”, - зазначив Б.Данилишин.

Він підкреслив, що активи ста найбагатших українців за останній час зросли майже до 130 млрд дол. США і становлять до 80% по відношенню до розміру ВВП України.

“Можна сказати, що це і є рівень олігархізації економіки. На відміну від західних економік, де найбільшими темпами зростають капітали власників компаній, пов’язаних з інформаційними технологіями та виробництвом високотехнологічної продукції, в Україні рекордними темпами зростають статки сировинних магнатів”, - зазначив Б.Данилишин.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня делегація спостерігачів ПАРЄ у своєму звіті висловила стурбованість олігархізацією політики України та злиттям політичних і економічних інтересів.

“Делегація закликала державні органи і учасників виборів утримуватися від зловживання адміністративним ресурсом, а також приватними коштами, з метою маніпулювання виборчим процесом і викривлення волевиявлення народу. Вона закликала політиків спробувати займатися вирішенням проблем, а також поставити суспільні інтереси вище своїх власних, щоб вжити заходів для подолання істотної недовіри значної кількості виборців до політичних процесів та інститутів”, - йдеться у заяві.

***

Українська економіка перебуває на порозі рецесії - експерти

Оприлюднені нещодавно дані Держстату за серпень чітко свідчать про те, що українська економіка перебуває на порозі рецесії.

Про це йдеться в аналітичному звіті інвестиційної компанії SP Advisors, яким володіє агентство.

Як наголошують у компанії, основним чинником падіння виробництва є слабкий попит на зовнішніх ринках на продукцію металургії та машинобудування (виробництво в цих галузях у серпні скоротилося на 12,5% р/р і 13,7% р/р відповідно). Обсяги виробництва у сільському господарстві також істотно скоротилися (-4,5% за 8 міс.), що пов'язано з падінням врожаю зернових - за оцінками фахівців цього року він становитиме 46 млн тонн порівняно з 57 млн ​​тонн у минулому році. Сектор послуг показує різнорідну динаміку: темпи зростання роздрібної торгівлі залишаються дуже високими (+14,4% г / г за 8 міс.), тоді як обсяги транспортних послуг скорочуються (вантажообіг скоротився на 7,2%, а пасажирооборот на 0, 7% за 8 міс.).

"За нашими оцінками, ВВП України в серпні скоротився відносно показників минулого року. Ми також не виключаємо, що зростання ВВП за третій квартал буде негативним. З урахуванням цього ми прогнозуємо, що зростання ВВП в 2012 р. не перевищить 0.5%", - сказано у звіті компанії.

Як повідомляв УНІАН, зростання ВВП в Україні за січень-серпень поточного року, за попередніми даними, становить 1,5%.

Спад промислового виробництва в Україні в серпні 2012 р. порівняно із серпнем попереднього року прискорився до 4,7% (у липні 2012 року проти липня 2011 року - спад 0,9%).

***

Україна направила до СОТ список товарів для зміни імпортних мит

Україна передала до СОТ список товарних позицій, по яких, у разі потреби, може ініціювати питання про зміну ставок імпортних мит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у коментарі журналістам заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

Він відзначив, що список було складено з урахуванням пропозицій усіх профільних асоціацій.

«У нас є перелік пропозицій від галузевих асоціацій. Ми їх переробили, узгодили і направили до СОТ для того, щоб розпочати консультації з цього питання (з перегляду мит – УНІАН)», - сказав він.

П.Порошенко відзначив, що консультації необхідно провести для того, щоб дізнатися думку імпортерів з приводу бажання України переглянути ввізні мита.

«Ми розпочали консультації для того, щоб зрозуміти, хто на сьогодні зацікавлений у цьому, і як вони поставляться до того, що Україна збирається на цю тему розпочати переговори. На сьогодні ми зарезервували право на переговори», - сказав П.Порошенко.

Він підкреслив, що на даному етапі процедура не передбачає конкретизацію розміру зміни імпортних мит.

«Це резервування не передбачає конкретизації товарів і обов'язкового початку переговорів в майбутньому. Тим часом, це дало можливість, у разі економічної доцільності, в період з 1 серпня 2012 року до 31 грудня 2014 року ці переговори провести», - сказав П.Порошенко.

При цьому він не уточнив, які товари увійшли до переліку для перегляду імпортних мит, пославшись на те, що це секретна інформація.

«Цей документ носить конфіденційний характер, і розкривати його зміст я не можу», - сказав П.Порошенко.

При цьому він підкреслив, що не варто створювати ажіотаж навколо цієї теми.

***

Єврокомісія стурбована намірами України підвищити імпортні мита

Європейська Комісія стурбована намірами України підвищити імпортні мита лише через чотири роки після вступу до Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив речник комісара ЄС з питань торгівлі Карела Де Гухта Джон Кленсі.

“ЄС стурбований нещодавнім повідомленням України про її намір провести нові переговори про значну частину своїх зобов’язань в рамках СОТ лише через чотири роки після її приєднання до СОТ“, - сказав Дж.Кленсі.

“Це стосуватиметься значної кількості тарифних позицій – понад 300, – що дивує навіть своїм розміром. Наш попередній аналіз демонструє, що підвищені тарифи торкнуться значної частини торгівлі і зокрема європейського експорту на суму близько 2 млрд євро”, - додав він.

При цьому, за словами Дж.Кленсі, особливо може постраждати автомобільний сектор, оскільки 37% європейського експорту до ЄС (600 млн євро) становлять саме автомобілі.

“Ми вже говорили про нашу стурбованість разом з іншими членами СОТ на неформальній зустрічі СОТ минулого тижня (17 вересня). Всі члени СОТ мають 90 днів для вивчення українського запиту та представлення своїх позицій”, - сказав Дж.Кленсі.

Речник комісара з питань торгівлі також нагадав, що ЄС та Україна лише нещодавно завершили переговори про створення глибокої та всесторонньої зони вільної торгівлі.

“Ці останні дії в рамках СОТ та їхній вплив на двосторонню торгівлю дуже складно узгоджуються із зобов’язаннями України рухатися до вільної торгівлі з ЄС. ЄС очікує, що Україна поважатиме зафіксовані в угоді положення, інакше це серйозно поставить під питання бажання України просуватися далі в процесі створення зони вільної торгівлі”, - підкреслив він.

***

Россільгоспнагляд виявив шкідливі речовини в українському сирі, сухому молоці і м'ясі

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) у ході моніторингових досліджень виявила заборонені і шкідливі речовини в партіях харчової продукції трьох українських підприємств, внаслідок чого щодо продукції цих виробників запроваджено режим посиленого лабораторного контролю, йдеться в повідомленні Россільгоспнагляду.

Зокрема, йдеться про партію сиру Хмельницької маслосиробази, де виявлено бактерії групи кишкової палички, партії м'яса птиці одного з підприємств групи «Агромарс», де виявлено сальмонелу, і партії сухого молока виробництва компанії «Рось» (філіал Роменського молочного комбінату), де було виявлено мезофільні аеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми.

***

Порошенко пропонує скоротити в 5 разів число підприємств, що не підлягають приватизації

Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціює скорочення у 5 разів - з 1492 до 290 – державних підприємств, які не підлягають приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко на зустрічі з президентом Чорноморського банку торгівлі і розвитку Андрієм Кондаковим.

П.Порошенко відзначив, що відповідний законопроект внесено на розгляд уряду.

«Я вніс на засідання уряду законопроект, яким передбачено істотне скорочення переліку підприємств, заборонених до приватизації. Як приклад: їх було 1492, залишиться 290», - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, на початку року було прийнято Державну програму приватизації на 2012-2014 роки.

Виконання Програми дасть можливість, зокрема, зменшити частку державного сектору в економіці до 25-30% внутрішнього валового продукту.

Прогнозний обсяг надходжень протягом дії Програми до державного бюджету України коштів від продажу і управління державним майном становить 40-60 млрд грн.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України “Про приватизацію державного майна”, приватизації не підлягають об'єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства.

Перелік державних підприємств, які не підлягають приватизації, і акціонерних товариств, державні пакети акцій яких не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН