ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Суд засудив Волгу до 5 років в'язниці» пише: у вироку немає пункту «конфіскація майна», хоча Волзі заборонено 3 роки займати посади в державних органах влади...

http://delo.ua/ukraine/sud-prigovoril-volgu-k-5-godam-tjurmy-185794/

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Також «Дело» в публікації «Порошенко запропонував скоротити в 5 разів кількість держпідприємств, що не підлягають приватизації» пише: таким чином, з 1492 держпідприємств залишаться тільки 290...

http://delo.ua/ukraine/poroshenko-predlozhil-sokratit-v-5-raz-kolichestvo-gospredprijatij-185796/

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«Дело» в публікації «Українська діаспора зустріне Януковича в США акцією протесту» пише: представники української діаспори в США планують зібратися на акцію протесту біля представництва України при ООН в Нью-Йорку 25 вересня. Головне гасло мітингу - Януковича у відставку...

http://delo.ua/ukraine/ukrainskaja-diaspora-vstretit-janukovicha-v-ssha-akciej-protesta-185798/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Кредитпромбанк виставлено на торги», в якому пише: співвласник "Дельта Банку" Микола Лагун завершує переговори про купівлю контрольного пакету акцій «Кредитпромбанку». Міноритарні акціонери банку - три десятки зарубіжних установ - планують продати українському бізнесменові і свою частку після закриття угоди. Експерти вважають, що за установу буде заплачена ціна нижча за номінал, оскільки його реальну вартість знижують кредити інсайдерам...

http://www.kommersant.ua/doc/2029831

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Дипломати причиняють вікно в Європу», в якому пише: громадська організація «Європа без бар'єрів» оприлюднила щорічний звіт про візову практику консульств країн Євросоюзу в Україні. Низка держав посилили вимоги до українців, а антилідерами рейтингу стали Італія, Чехія і Великобританія. Експерти вважають, що в більшості випадків це демонструє ставлення дипломатів до українців, оскільки в сусідніх країнах їхні держави проводять зовсім іншу візову політику...

http://www.kommersant.ua/doc/2029717

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Газета «Сегодня» в матеріалі «МТС та Київстар змусять зробити розмови дешевше» пише: АМКУ погрожує компаніям штрафами за високі тарифи, оскільки в одному пакеті ціни знижують, а в іншому - підвищують. Комітет проводить розслідування...

http://www.segodnya.ua/ukraine/MTS-i-Kievstar-vynudyat-sdelat-razgovory-deshevle.html

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Також «Сегодня» в публікації «Газпром» буде менше тиснути на Україну» пише: Міненерго домовилося про реверсні поставки палива з Європи. Експерт Валентин Землянський вважає, що це буде на руку нашій країні у газових переговорах з сусідом...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Gazprom-budet-menshe-davit-na-Ukrainu.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Голова «Украероруху»: головне - не віддати управління українським небом в чужі руки» подає ексклюзивне інтерв'ю УНІАН генерального директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Юрія Чередниченка...

http://economics.unian.net/ukr/detail/140962

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Уряд знову взявся робити житло доступним» пише: російські чиновники знайшли спосіб знизити ціни на квартири на 25-30%, щоправда, не для всіх...

http://www.vedomosti.ru/realty/news/4296231/zhile_opyat_delayut_dostupnym

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Також «Ведомости» в публікації «Водіння в п'яному вигляді стане кримінально караним» пишуть: у Росії за їзду в п'яному вигляді відповідальність буде посилена. Порушення, здійснене вперше, буде каратися штрафом не менше 100 000 руб., а неодноразове порушення спричинить кримінальну відповідальність, навіть якщо це не призвело до жертв...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4296241/gradus_kak_kriminal

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Видання «Известия» в публікації «Росія виставить на аукціон останні великі родовища нафти на суші» пише: нафтові компанії закінчили дорозвідку родовищ імені Шпільмана, Імілорского і Човнового - стартова ціна 32,8 млрд рублів...

http://izvestia.ru/news/535974

(УНІАН)