Анонс на 26 вересня

* Під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання планується проведення брифінгів за участю віце-прем'єр-міністра - міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, голови правління Державної іпотечної установи Валентина Рибачука.

* Прес-конференція голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка на тему: «Соціально-економічний розвиток Київської області».

* Відбудеться офіційне відкриття Х Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення і майбутнє». Форум проходить під патронатом КМУ. Організатори: Міненерговугілля України, ТОВ «Міжнародний виставковий центр». Після закінчення відбудеться: огляд експозицій; спілкування учасників церемонії з журналістами. У програмі форуму: Галузева експозиція підприємств ПЕК України; Х Міжнародна спеціалізована виставка "Енергетика в промисловості - 2012", "День атомної енергетики" (ДП НАЕК «Енергоатом»).

* Круглий стіл на тему «Київ. Туристичне майбутнє» з нагоди Всесвітнього дня туризму. Ініціатор проведення круглого столу - перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак. Учасники обговорять сучасний стан туристичної інфраструктури міста Києва, висловлять власне бачення розвитку туристичної сфери рідного міста, а також висунуть свої ідеї і пропозиції щодо підвищення туристичної привабливості столиці.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Збільшення адміністративного тиску на суб'єктів господарювання у сфері ІКТ порушує право вільного доступу громадян до мережі Інтернет». Учасники: Тетяна Попова (ІнАУ), Іван Пєтухов (УСПП), Леонід Ошеров (ТЕЛАС), Костянтин Грицак (Телекомунікаційна палата України). Представники Інтернет Асоціації України, УСПП, ТЕЛАС, Телекомпалати України, ринку телекомунікацій звертають увагу громадськості та органів державної влади на системні порушення органами місцевого самоврядування в багатьох регіонах України ЗУ «Про телекомунікації», який зобов'язує їх створювати сприятливі умови для функціонування і розвитку телекомунікаційних мереж і повноцінного надання телекомунікаційних послуг. Більше того, органи місцевого самоврядування перевищують свої повноваження в частині регулювання доступу до споруд, які не перебувають у комунальній власності або перебувають у спільній власності територіальної громади і приватних власників. Учасники прес-конференції наведуть конкретні приклади підвищення адміністративного тиску на суб'єктів господарювання в ІКТ-сфері і запропонують шляхи усунення суперечностей між положеннями законодавчих актів України у сфері телекомунікацій з метою забезпечення стабільного надання телекомунікаційних послуг (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Відбудеться традиційна Пряма лінія читачів газети «Комсомольська правда в Україні» і міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка.

* У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України під головуванням міністра Анатолія Близнюка відбудеться засідання міжвідомчої робочої групи з питань підготовки до забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2012/13 рр.

* Відбудеться урочисте відкриття XI Міжнародного форуму "Технології захисту - 2012". Організатори: Міністерство надзвичайних ситуацій України і Державна інспекція техногенної безпеки України, Міжнародний виставковий центр, Українська спілка пожежної і техногенної безпеки, Добровільне пожежне товариство України. Урочисте відкриття форуму відбудеться за участю в.о. міністра МНС Віталія Бута, представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування.

* У Чернівецькій області, в с.Романківці Сокирянського району, відбудеться урочисте відкриття корпорацією "Сварог Вест Груп" нового сучасного фруктосховища. Учасники: губернатор Чернівецької області Михайло Папієв, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Генрік Литвин, голова правління корпорації «Сварог Вест Груп» Андрій Гордійчук, директор садових підприємств корпорації «Сварог Вест Груп» у Сокирянському районі Олена Козак.

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