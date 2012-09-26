Янукович переконаний, що довіра країн ЄС та США до України відновиться після виборів

Нью-Йорк. Президент України Віктор Янукович переконаний, що після виборів відносини України з країнами ЄС та США відновляться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю українським журналістам у Нью-Йорку.

Президент підкреслив, що Україна розраховує на те, що після парламентських виборів, до яких влада буде відноситись відповідально, і робитиме все щоб вони були оцінені як демократичні. "Закінчиться вибори - почнуться нові стосунки, відновлені стосунки з багатьма країнами Європейського союзу, та й зі Сполученими Штатами Америки, тому що країна сьогодні проходить такий черговий тест на зрілість - тому ці вибори не повинні бути гіршими за минулі. Таке ми самі собі поставили завдання", - наголосив Президент.