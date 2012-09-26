Курс НБУ на 26.09.12
10:07, 26 вересня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 26.09.12 100 USD США - 799.3000 (на 25 вересня - 799.3000) 100 EUR - 1033.6548 (на 25 вересня - 1032.3759) 10 RUR - 2.5651 (на 25 вересня - 2.5577)
Офіційний курс НБУ на 26.09.12
100 USD США - 799.3000 (на 25 вересня - 799.3000)
100 EUR - 1033.6548 (на 25 вересня - 1032.3759)
10 RUR - 2.5651 (на 25 вересня - 2.5577)
Облікові курси банківських металів на 26.09.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 141216.33 (на 25 вересня - 140556.91)
961 XAG 10 Срібло - 2718.42 (на 25 вересня - 2696.04)
962 XPT 10 Платина - 129406.67 (на 25 вересня - 128527.44)
964 XPD 10 Паладій - 51634.78 (на 25 вересня - 51954.50)
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