Російський експерт радить Україні ходити "коло та навколо" ЄС і Росії

Москва. Україні вигідніше не робити однозначного вибору - або ЄС, або Росія, а намагатися отримати вигоду від сусідства з двома економічними гігантами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це директор Інституту економіки РАН Руслан Грінберг сказав під час відеомосту Москва - Київ на тему: «Більше, ніж СНД: новий формат співпраці в рамках Співдружності».

«Якби був дипломатом, то я б ходив коло та навколо. Моя ж позиція полягає в тому, що я б теж - на місці керівника України, не робив би ніякого вибору. Знаходячись між двома гігантами, потрібно вирішувати свої національні завдання і потрібно сім разів відмірювати – і не відрізувати. Що Україна загалом робить зараз. І правильно робить», - сказав Р.Грінберг.

Водночас він додав, що рано чи пізно вибір Україні доведеться зробити. «Хоча ця ідея поки і не знаходить підтримки, сподіваюся, що колись Україна прийде до думки записатися в Євразійський союз», - сказав Р.Грінберг.

На його думку, «в нинішніх неспокійних економічних умовах для того, щоб вижити, потрібно купкуватися». При цьому економіст скептично оцінює можливість вступу України до ЄС.

«Економіка і життя людей (України і Росії) вимагають якоїсь стабільності. Мені здається, що в рамках нашого інтеграційного блоку, ось цієї четвірки – якщо четвертою стане Україна, ми одержимо більш-менш хороше сховище від турбулентності, яка нас не залишає», - вважає Р.Грінберг.

Як повідомляв раніше УНІАН, 20 липня 2012 року в Брюсселі представники України і Європейської комісії парафували текст Договору про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС, який є невід'ємною частиною Договору про асоціацію між Україною і ЄС. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року. Зона вільної торгівлі повинна стати складовою частиною Договору про асоціацію, переговори про яку сторони почали в 2007 році.

Крім того, 30 липня 2012 року Верховна Рада ратифікувала Договір про створення зони вільної торгівлі. Україна стала третьою, після Росії і Білорусі, країною, яка ратифікувала документ. 9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

20 вересня на спільній прес-конференції з президентом Польщі Броніславом Коморовським Президент України Віктор Янукович сказав, що Україну цікавить економічна інтеграція як на схід, так і на захід.

Він відзначив безальтернативність європейської інтеграції України. Проте що стосується економічної складової, то, на його думку, Україна повинна враховувати, що товарообіг з ЄС і СНД у неї приблизно однаковий – на рівні 60 млрд з одного і з другого боку.

«Сьогодні може йтися тільки про економічну інтеграцію, і всі інтеграційні процеси в світі для нас дуже цікаві, в тому числі й Митний союз», - сказав Президент України.