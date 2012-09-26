Росія може повернутися до зимового часу

Москва. Влада РФ розглядає можливість повернення до зимового часу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав учора пізно ввечері на прес-конференції з прем'єр-міністром Люксембурга Жан-Клодом Юнкером.

«Це рішення також було добре відоме, прийняте Дмитром Анатолійовичем Медведєвим, коли він був Президентом Росії. Ми з ним нещодавно обговорювали, і він не тримається за це рішення, просто питання в доцільності змін, повернення до колишньої системи», - сказав В.Путін.

За його словами, це питання привертає увагу російської громадськості і порушувалося під час передвиборчої кампанії.

«Ми ще раз проаналізуємо, як працює раніше ухвалене рішення, і після цього, аби це все було без поспіху, без суєти, буде ухвалено остаточне рішення. Але воно може бути прийняте і на рівні Уряду Російської Федерації», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2011 року Президент РФ Дмитро Медведєв підписав закон “Про обчислення часу", відмінивши тим самим перехід на зимовий і літній час і встановивши 9 часових зон замість 11 часових поясів. У результаті місцевий час відрізняється на території Росії від часу географічного часового поясу на одну-дві години, а в деяких регіонах - на три.

Одразу після цього і в Україні почали лунати пропозиції про відміну переходу на літній і зимовий час. І 20 вересня 2011 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою встановила з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасовано щорічне переведення годинників на зимовий і літній час.

Новації в порядку обчислення часу, прийняті Верховною Радою, викликали значний резонанс у суспільстві і в середовищі науковців, оскільки таке рішення не було узгоджене з фахівцями. Зокрема, науковці стверджували, що рішення Верховної Ради не відповідає міжнародним правилам обчислення часу і фактично впроваджує в Україні час третього часового поясу, що суперечить фізико-географічному розташуванню нашої держави і нормам, які діють у більшості країн світу.

Після багатьох звернень учених і обурення громадян ВР відмінила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України». Тобто, в Україні було збережено перехід на зимовий час.

Вперше літній і зимовий порядок обчислення часу було введено в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії упродовж доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. На сьогодні на літній і зимовий час переходять більш ніж 110 країн світу.