Головною темою засідання прем’єрів країн СНД у Ялті стане розширення ЗВТ - Азаров

Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає головним питанням засідання глав урядів країн СНД, яке відбудеться 28 вересня, розширення кількості учасників Договору про зону вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

"Післязавтра в Ялті розпочнеться чергове засідання Ради голів урядів країн-членів СНД. Роботи буде багато і робота буде важлива – для нас, для України, для розвитку української економіки», - зазначив М.Азаров.

За його словами, до порядку денного включено понад двадцять питань, що стосуються різних аспектів інтеграційної взаємодії в рамках СНД.

«Але найголовніше, на мою думку, передбачається розглянути питання розширення кількості учасників Договору про зону вільної торгівлі. Як ви пам’ятаєте, ініціатором створення такого грандіозного стимулу для росту нашої спільної торгівлі кілька років тому була саме Україна", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що Договір про зону вільної торгівлі вже набрав чинності з 20 вересня.

"Те, що це добре і вигідно для всіх, – не викликає жодного сумніву. Якою мірою – залежить від на самих. Адже для отримання ефективного остаточного результату потрібно докласти ще багато зусиль», - додав прем’єр.

М.Азаров доручив всім членам уряду та посадовцям, які братимуть участь у засіданні, «підготуватися ретельно і відповідально".

Як повідомляв раніше УНІАН, 28 вересня в Ялті відбудеться чергове засідання Ради керівників урядів СНД. До порядку денного включено понад двадцять питань, які торкаються різних аспектів інтеграційної взаємодії у рамках Співдружності.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року у Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення зони вільної торгівлі в рамках Співдружності. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього. 20 вересня Договір набув чинності.