«Центренерго» ввело в експлуатацію житловий будинок

У місті Світлодарськ Донецької області 22 вересня 2012 року відбулося урочисте введення в експлуатацію житлового будинку для робітників Вуглегірської ТЕС, повідомляє прес-служба «Центренерго».

У цьому чотирнадцятиповерховому будинку безкоштовно отримають квартири сім'ї енергетиків, які стоять на черзі вже понад 10 років. Із 78 квартир будинку частину буде передано до соціального фонду міста за погодженням з місцевими органами влади, зазначають у повідомленні.

Будівництво будинку розпочали ще у 1995 році, але через брак коштів будівельні роботи у 2002 році були припинені. Лише у грудні 2011 року прийняли рішення про спрямування коштів з прибутку підприємства на реконструкцію незавершеного будівництва. «Отримавши підтримку з боку Світлодарської міськради, ініціативу було схвалено Фондом держмайна України і Міністерством енергетики та вугільної промисловості України», - йдеться у повідомленні.

«Довготривалий час компанія не мала можливості спрямовувати кошти на соціальні програми. Якщо 2009 рік Центренерго завершило зі збитками в 250 мільйонів гривень, то вже наступного року отримало прибуток. У 2011-му рівень прибутковості вдалося збільшити у 6 разів. Поточного року енергетики сподіваються на більш високі показники, що дасть можливість розвитку соціальних проектів», - зазначають у компанії.

Довідка УНІАН. ПАТ "Центренерго" (Київська обл.) - одна з провідних енергогенеруючих компаній, що експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС сумарною встановленою потужністю 7600 МВт. Державі в особі НАК "Енергетична компанія України" належить 78,3% акцій "Центренерго". На станціях встановлено 23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт, 18 з яких - вугільні, 5 - газомазутні.

Вуглегірська ТЕС - найпотужніша електростанція компанії і перший за величиною енергогенеруючий об'єкт на території Донецької області. Проектна потужність ТЕС становить 3600 МВт.