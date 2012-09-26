Анонс на 27 вересня

* Відбудеться міжнародна конференція "Україна: перемагати за допомогою інформаційних технологій". Організатори: компанія Cisco, ВГО «Реформаторський клуб» і Держагентство із залучення інвестицій та управління національними проектами Invest Ukraine. На початку конференції планується виступ віце-прем'єр-міністра-міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка з доповіддю про роль електронного уряду в системі державних перетворень. Учасники: президент Cisco по роботі в країнах Європи, Близького Сходу, Африки та СНД Кріс Дедікот, глава Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів, керівник Дніпропетровської ОДА Олександр Вілкул, засновник Академії електронного управління Естонії Івар Талло та ін.

* Відбудеться церемонія офіційного відкриття IX Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя і Безпека - 2012». У церемонії візьме участь міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. Під час відкриття відбудуться показові виступи та демонстрація дій силових підрозділів у критичних ситуаціях, із застосуванням зброї, тактичного спорядження, спецзасобів і техніки. Виставка проводиться за розпорядженням КМУ та за підтримки МНС України, СБУ, Держприкордонслужби України, Держслужби експортного контролю України. Організатори: МВС України, ТОВ "Міжнародний виставковий центр"; співорганізатор: ЗАТ "Об'єднання виставкових компаній "Бізон" (Росія).

* Круглий стіл на тему: «Нерухомість: ціни та перспективи, стан і вплив іпотеки на ринок». Організатор - журнал «Деньги». Учасники: Сергій Неклюдов, начальник відділу продажів ПАТ ХК «Київміськбуд»; Юрій Серещенко, керівник інформаційно-аналітичної служби UDP; Антон Косторніченко, директор департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку та ін.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідає міжнародний авіаційно-космічний салон «Авіасвіт XXI століття».

* Прес-конференція ВТБ Банку на тему: «Роздрібний бізнес Групи ВТБ. Результати діяльності ВТБ Банку в 1-3 кварталі 2012 року. Плани до 2013 року». Захід буде проходити у форматі відео-конференції з керівниками банків, що входять до Групи ВТБ. Учасники: Н.Суганяка, заступник голови правління ПАТ «ВТБ Банк» (Україна); О.Федоровська, директор Департаменту роздрібних продуктів ПАТ «ВТБ Банк»; М.Задорнов, президент-голова правління Банк ВТБ24 (ЗАТ), В.Смаков (Москва), начальник Управління координації розвитку роздрібного бізнесу ВТБ24 в країнах СНД; Ю.Гусєв, в.о.ген.голови Директорату ЗАТ «ВТБ Банк (Вірменія)»; С.Гусаров, голова правління ДО АТ Банк ВТБ (Казахстан).

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Зарплати не буде! Власники підприємств обманюють і працівників, і державу». Згідно з останніми статистичними даними, борги з виплати зарплати в країні постійно зменшуються, а сама зарплата зростає. Але на практиці все навпаки, особливо якщо це стосується приватних підприємств. Чому власники деяких підприємств досі порушують законодавство, не сплачують податки і не виплачують зарплату? Чи будуть покарані особи, обкрадаючи працівників, ще й вводять в оману керівництво країни? Йтиметься про ситуацію в Чернівецькій області, де розташований завод з виробництва бляшаної банки-упаковки для консервів і сипучих продуктів «Арго». 27 вересня трудовий колектив підприємства звернеться за допомогою до влади і проведе численні акції біля Генпрокуратури України та АПУ. Учасники прес-конференції: ініціативна група працівників заводу "Арго", глава "Об'єднання Богдана Хмельницького" Богдан Хмельницький, юристи і правозахисники оголосять відкрите Звернення до Генпрокурора України та Президента України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 050821 53 10.

* Прес-конференція на тему: «Чи загрожує українським містам взимку доля Алчевська?". Орагнізатор - ГолосUA. Учасники: директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко, юрист, голова ГО "Кияни, об'єднуємося!" Олександр Дядюк, член комісії Київради з питань ЖКГ Олександр Клюс, представники КОДА та КМДА.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться відбудеться прес-конференція на тему: "Презентація нової економічної моделі у відносинах між виробниками, торговельними мережами і споживачами». Мова піде про створення нової соціально-економічної моделі, яка дозволить перерозподілити витрати виробника з вигодою для споживача. Автори соціально-економічного проекту - «Програма ЗЕТ» - представлять такі теми: механізм 50% економії витрат виробника при виготовленні та просуванні будь-якого товару народного споживання; вигоди участі у Програмі ЗЕТ для споживача (знижка у вигляді повернення частини грошей, страхування, гарантія якості); переваги участі в Програмі ЗЕТ для інвесторів; благодійні акції в рамках соціально-економічного проекту Програма ЗЕТ. Учасники: Андрій Резекулов, провідний автор проекту «Програма ЗЕТ», президент Всеукраїнської Благодійної організації «Сфера-ЗЕТ»; Андрій Мереніс, генеральний директор підприємства «ЗЕТ-Україна», операційної компанії програми; Дмитро Мітякін, президент Всеукраїнської благодійної організації «Момент Взаєморозуміння» (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 455-84-06, (093) 253-62-63, butko@pillarpr.com.ua, kaplya@pillarpr.com.ua

* 16-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція адвокатів Євгена Пугачова і Віктора Петруненка на тему: "Справа БТА-Банку в Україні. Правовий нігілізм і обман закону. Хто і чому судовими рішеннями Великобританії підміняє українське правосуддя?" (Вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* 27-29 вересня в м. Ялта відбудеться засідання Ради Глав Урядів Співдружності Незалежних держав та Міжнародний інвестиційний бізнес-форум держав-учасниць СНД "Ялтинські ділові зустрічі".

* 27-28 в Новій Каховці (Херсонська область) відбудеться VI-й Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти». Передбачений трансфер Київ - Нова Каховка - Київ, проживання та харчування.

* У рамках комплексу навчань "Перспектива-2012" в 240-му Центрі підготовки підрозділів 8-го армійського корпусу Сухопутних військ, у Житомирській області відбудуться експериментальні тактико-спеціальні навчання з бойовою стрільбою з ротною тактичною групою. За сценарієм навчання, різнорідна тактична група за підтримки авіації і артилерії подолає водну перешкоду, зупинить умовного противника на вигідному рубежі, заблокує його і "знищить" на підступах до міста.

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