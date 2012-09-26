ТОП-10 (26 вересня)

Держборг України у серпні скоротився до 61,539 млрд дол.

Кабмін схвалив продаж 1200 державних підприємств

Кредитну угоду з Китаєм щодо "газифікації" вугілля можуть підписати наприкінці листопада

Затверджено схему кооперації Казанського авіазаводу і ДК «Антонов» з виробництва Ан-70

ФДМУ виставив на продаж держакції Київського заводу реле і автоматики

«Антонов» підпише договір про СП з виробництва Ан-140 з «Російськими машинами»

Чистий прибуток підприємств України в першому півріччі становив 3,207 млрд грн

Приватні грошові перекази з-за кордону у ІІ кварталі становили 4% ВВП України

Росія з 4 жовтня вводить обмеження на ввезення продукції 8 українських підприємств

Нацбанк може витратити 8,427 млрд дол. міжнародних резервів для виплат у валюті

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Держборг України у серпні скоротився до 61,539 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 серпня 2012 року становив 491,879 млрд грн, або 61,539 млрд дол., що на 1,02% менше за показник на кінець липня 2012 року.

Як наголошується в повідомленні Міністерства фінансів України, скорочення держборгу минулого місяця відбулося здебільшого за рахунок погашення 1 млрд дол. кредиту російському ВТБ.

Згідно з наданою інформацією, загальний урядовий борг за січень-серпень ц.р. збільшився майже на 4% (на 31 грудня 2011 року – 59,216 млрд. дол.).

Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у серпні ц.р. скоротився на 2% – до 35,843 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) – виріс на 0,4%, до 25,696 млрд дол.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році виріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн, або 59,216 млрд дол.

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Кабмін схвалив продаж 1200 державних підприємств

Кабінет міністрів України ухвалив рішення направити законопроект, що передбачає продаж 1 200 державних підприємств, у Верховну Раду. Про це повідомляє видання «КоммерсантЪ Украина» від 26 вересня 2012 року.

Як зазначається в публікації, з тексту законопроекту «Про перелік об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації» передбачається виключити більшість вугільних підприємств, радіотелевізійних центрів, видавництв, спортбаз, елеваторів.

Більше того, на торги зможуть бути виставлені і такі великі підприємства, як «Нафтогаз України», «Чорноморнафтогаз», «Укрінтеренерго», «Укспецтрансгаз», «Магістральні трубопроводи «Дружба».

За інформацією видання, в останню мить, за ініціативою Мінфіну, в списку підприємств держвласності було збережено «Турбоатом».

Як повідомляв раніше УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко на початку тижня припустив скорочення кількості державних підприємств у 5 разів - з 1 492 до 290. За його словами, відповідний законопроект було внесено на розгляд уряду. На початку поточного року було прийнято Державну програму приватизації на 2012-2014 роки.

Виконання програми дасть можливість, зокрема, зменшити частку державного сектору в економіці до 25-30% внутрішнього валового продукту.

Прогнозний обсяг надходжень коштів до державного бюджету України від продажу і управління державним майном протягом дії програми становить 40-60 млрд грн.

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Кредитну угоду з Китаєм щодо "газифікації" вугілля можуть підписати наприкінці листопада

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко прогнозує підписання кредитної угоди з Китаєм для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

Про це повідомляє прес-служба Міненерговугілля з посиланням за заяву міністра під час візиту 25 вересня в місті Первомайськ (Луганська область).

Міністр відзначив, що дану технологію з газифікації вугілля ми беремо у компанії Shell. Ця технологія випробувана в Китайській Народній Республіці. Там працює 15 таких підприємств.

Також Ю.Бойко наголосив, що три підприємства ми будуватимемо в Україні, зокрема, одне - в Луганській області, одне - в Донецькій і одне - в Одеській, за гроші Китайського банку розвитку.

«Ми майже рік відпрацьовували цей механізм, і наприкінці листопада підпишемо кредитну угоду з цього проекту», - заявив Ю.Бойко.

Як повідомляв раніше УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України і Держбанк розвитку КНР підписали угоду, яка передбачає можливість відкриття для України спеціальної кредитної лінії на суму 3 млрд 656 млн. дол. для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

Відповідний протокол було підписано 13 липня 2012 року першим заступником міністра енергетики і вугільної промисловості України Ігорем Поповичем і уповноваженим представником Державного банку розвитку КНР Лю Бо.

У рамках програми передбачається реалізувати низку проектів з переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також з будівництва заводів з газифікації бурого і кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.

Довідка УНІАН. У рамках українсько-китайської співпраці у вугільній галузі Державний банк розвитку КНР виділив кредит у розмірі 85 млн. дол. США на модернізацію шахти імені Мельникова ВАТ «Лисичанськвугілля». Перший транш у розмірі 16 млн. дол. вже одержано в червні цього року. Загалом, рамкова угода про співпрацю у вугільній галузі, підписана у вересні 2010 року, передбачає залучення грошових коштів для модернізації державних вуглевидобувних підприємств на загальну суму понад 1 млрд дол.

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Затверджено схему кооперації Казанського авіазаводу і ДК «Антонов» з виробництва Ан-70

Затверджено схему кооперації ВАТ «Казанське авіаційне об'єднання ім. С.П. Горбунова» (КАПО) і ДК «Антонов» з виробництва літаків Ан-70.

Про це повідомляється в прес-релізі, розміщеному на сайті КАПО.

У прес-релізі з посиланням на слова президента – генерального конструктора ДК «Антонов» Дмитра Ківи повідомляється, що вже вирішено питання про організацію серійного виробництва літака: затверджено схему кооперації з російським серійним виготовлювачем - КАПО імені Горбунова, підписано графік передачі документації для освоєння серійного виробництва, для якого на території КАПО вже готується майданчик.

Згідно з повідомленням КАПО, Д.Ківа так само відзначив, що на сьогодні російська сторона в повному обсягу профінансувала свою частину витрат на завершення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДДКР) за проектом АН-70. «Міністерство оборони України також вже "наполовину" забезпечило фінансування своєї частини витрат на НДДКР за програмою. На сьогодні вже завершено модернізацію електронного борту Ан-70, готується початок завершального етапу державних випробувань модернізованого літака за участю Міністерств оборони України і РФ» - цитує прес-служба КАПО слова Д.Ківи.

Як раніше повідомляв УНІАН, починаючи з 2015-2016 рр., російське оборонне відомство планує розпочати закупівлю нових серійних військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки Ан-70 і модернізованого важкого транспортного літака Ан-124-100 «Руслан».

Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки. На 2012 рік для фінансування програми Ан-70 в держбюджеті України передбачено 454 млн. грн.

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ФДМУ виставив на продаж держакції Київського заводу реле і автоматики

Фонд державного майна України оголосив приватизаційний конкурс із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 58,936% держпакета акцій ПАТ "Київський завод реле і автоматики", повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 26 вересня ц.р.

Початкова вартість пакета акцій підприємства, що виставляється на продаж, становить 5 млн 515 тис. грн.

Фіксованими умовами конкурсу передбачається погашення протягом року з моменту укладення договору купівлі-продажу простроченої заборгованості перед державою за кредитом, отриманим підприємством під гарантії уряду в 1993 році на суму 37 млн 170 тис. євро, а також сплата пені, нарахованої за цю заборгованість на дату її погашення.

Конкурс відбудеться 17 жовтня ц.р.

Довідка УНІАН. ПАТ "Київський завод реле і автоматики" (м. Київ) займається виробництвом і розробкою систем візуального інформування (табло, біжучий рядок), низьковольтної апаратури, реле контролю фаз, реле частоти, реле часу тощо, систем автоматичного управління та медичної техніки.

58,936% акцій ПАТ "Київський завод реле і автоматики" належать державі й перебувають в управлінні Фонду державного майна України.

Розмір земельної ділянки, що перебуває в постійному користуванні, під забудову - 2 га. Ділянка знаходиться на бульварі І. Лепсе в Києві.

За перше півріччя 2011 року завод отримав збиток у розмірі 934 тис. грн.

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«Антонов» підпише договір про СП з виробництва Ан-140 з «Російськими машинами»

Держпідприємство «Антонов» має намір у рамках міжнародного авіасалону «Авіасвіт-ХХІ» підписати договір із російською компанією «Російські машини» про створення спільного підприємства з виробництва літаків Ан-140.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході брифінгу, присвяченого проведенню міжнародного авіасалону «Авіасвіт-ХХІ», повідомив президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа.

За його словами, Самарський авіазавод, що є партнером ДП «Антонов» із виробництва літаків Ан-140, має чималу кількість замовлень на ці машини.

«Тому ми маємо намір створити спільне підприємство, яке дозволить нам інтенсифікувати виробництво цього літака. Надалі ми плануємо створювати спільні підприємства по кожному літаку, який ми виготовляємо, спільно з російськими партнерами. Таке СП займатиметься продажем літаків, їх обслуговуванням і підготовкою льотного персоналу», - сказав Д.Ківа.

Як раніше повідомляв УНІАН, починаючи з 2015-2016 рр., російське оборонне відомство планує почати закупівлю нових серійних військово-транспортних літаків короткого зльоту й посадки Ан-70 і модернізованого важкого транспортного літака Ан-124-100 «Руслан».

На 2012 рік для фінансування програми Ан-70 у держбюджеті України передбачено 454 млн грн.

Державне підприємство «Антонов» до кінця поточного року отримає 35 мільйонів доларів від Міністерства оборони Росії на реалізацію проекту Ан-70.

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Чистий прибуток підприємств України в першому півріччі становив 3,207 млрд грн

Чистий прибуток великих і середніх підприємств за січень-червень 2012 року становив 3,207 млрд грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, цей показник не враховує результат діяльності банків (січень-червень 2012 року банки закінчили з прибутком - 1,568 млрд грн - УНІАН) і бюджетних установ. Також за видом економічній діяльності «Сільське господарство, мисливство, лісове господарство» дані наведено без урахування рослинництва, тваринництва й змішаного сільського господарства, які відстежуються лише в річній звітності.

За інформацією Держстату, основний обсяг прибутку в першому півріччі ц.р. забезпечили підприємства сфери транспорту та зв'язку - 5,676 млрд грн, промислові підприємства - 2,355 млрд грн і підприємства сфери торгівлі - 2,328 млрд грн.

Основну суму збитків за підсумками січня-червня 2012 року показали підприємства, що здійснюють операції з нерухомістю, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям - 6,242 млрд грн; підприємства, що надають комунальні та індивідуальні послуги, а також здійснюють діяльність у сфері культури та спорту - 1,965 млрд грн. У сфері сільського господарства, мисливства, лісового господарства зафіксовано збиток - 70,8 млн грн, при тому що 89,7% підприємств цієї сфери звітний період завершили з позитивним фінрезультатом (75,9 млн грн).

Загалом, як повідомляє Держстат, зі збитком січень-червень 2012 року завершили 42,5% великих і середніх підприємств країни, при цьому сума збитку становила - 58,18 млрд грн.

Довідка УНІАН. Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в 2011 році становив 112 млрд 930,3 млн грн проти 63 млрд 266,4 млн грн у 2010 році.

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Приватні грошові перекази з-за кордону у ІІ кварталі становили 4% ВВП України

Обсяг приватних грошових переказів із-за кордону в другому кварталі 2012 року становив 1,782 млрд дол., що відповідає 4% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни (за підсумками першого кварталу ц.р. цей показник був на рівні 4,4% ВВП).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, обсяг переказів у другому, порівняно з першим кварталом 2012 року, збільшився на 152 млн дол. з 1,630 млрд дол.

За підсумками першого півріччя 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, перекази збільшилися до 3,412 млрд дол. з 3,296 млрд дол. При цьому, перекази через коррахунки банків становили 1,539 млрд дол., через міжнародні платіжні системи - 1,402 млрд дол.

За оцінками НБУ, обсяг переказів за допомогою неформальних каналів за січень-червень ц.р. становив 471 млн. дол.

В інформації регулятора зазначається, що найбільший обсяг переказів в Україну за перше півріччя 2012 року був зафіксований із Росії - понад 1 млрд дол. Суми переказів із США становили майже 300 млн дол., із Німеччини - близько 200 млн дол., Греції - близько 164 млн дол., Кіпру - 160 млн дол., Італії - 144 млн дол., Великої Британії - 114 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг приватних грошових переказів із-за кордону в 2011 році становив 7,019 млрд дол., що становило 4,2% ВВП країни за вказаний період.

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Росія з 4 жовтня вводить обмеження на ввезення продукції 8 українських підприємств

Россільгоспнагляд з 4 жовтня вводить тимчасові обмеження на ввезення продовольчих товарів восьми українських підприємств за наслідками інспекції українських підприємств з виробництву продукції тваринного походження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Россільгоспнагляду. Інспекція проводилася в липні цього року фахівцями держсільгоспнагляду, ветеринарних служб Білорусії, Казахстану і України.

«З 4 жовтня вводяться тимчасові обмеження на поставки продукції з ТОВ «Моліс», ТДВ «Глобинський маслозавод» (виробництво сирів, сухого молока і масла вершкового), ПАТ «Бель Шостка Україна» (виробництво сирів), ДП «М'ясокомбінат «Зоря», ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД» (виробництво яловичини і свинини), ТОВ «Данон Дніпро», ЗАТ «Лакталіс Миколаїв» (виробництво молочної продукції), ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» (забій свиней, обробка, зберігання, виробництво готової м'ясної продукції)», - зазначається у повідомленні.

Окрім цього, ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат» виключене з Реєстру організацій і осіб, які здійснюють виробництво, переробку і/або зберігання підконтрольних товарів, що ввозяться на територію Митного союзу.

Щодо продукції ТОВ «Исток», ПрАТ «ВО «Одеський консервний завод» і ТОВ «Інтерфлот» (виробництво рибних консервів) введено режим посиленого лабораторного контролю протягом трьох місяців за хіміко-токсикологічними показниками.

До Реєстру підприємств третіх країн за підсумками інспекції включено ТОВ «Морська перлина» (виробництво рибних консервів) і ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» (забій і переробка птиці).

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Россільгоспнагляд виключив два українські підприємства - ТОВ «Атлантік» і ПАТ «Комбінат Придністровський» - з реєстру організацій, що мають право ввезення продукції тваринного походження на ринок країн Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану.

Нагадаємо, Росія після офіційного вступу до СОТ як член Митного союзу (МС) вводить в дію норму, згідно з якою право на імпорт товарів, які підлягають ветеринарному контролю, надаватиметься за результатами аудиту системи нагляду відповідної країни.

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Нацбанк може витратити 8,427 млрд дол. міжнародних резервів для виплат у валюті

Національний банк України (НБУ) може витратити 8,427 млрд дол. міжнародних валютних резервів протягом наступних 12 місяців (станом на кінець серпня 2012 р.) для забезпечення виплат в іноземній валюті (на кінець липня цей показник становив 8,443 млрд дол.).

Про це йдеться в інформації Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, витрачання резервів буде здійснюватися з метою забезпечення виплат (основна сума та відсотки) строком: до місяця - в ​​розмірі 288,72 млн дол.; від 1 до 3 місяців - 1,809 млрд дол., від 3 до 12 місяців - 6,321 млрд дол.

При цьому передбачені надходження в міжнародні резерви можуть становити 8,21 млн дол.

Таким чином, сальдо чистих витрат міжнародних резервів протягом наступних 12 місяців може становити 8,419 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, розмір міжнародних валютних резервів на кінець серпня 2012 року становитиме 30 млрд дол.

Валовий зовнішній борг України у другому кварталі 2012 року збільшився на 1,6%, або на 2,071 млрд дол. - до 128,955 млрд дол., у I півріччі - виріс на 2,2%, або 2,719 млрд дол.

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УНІАН