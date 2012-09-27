ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Україна зникає з інвестиційної карти світу - зарубіжні ЗМІ» пише: цими днями зарубіжна преса активно обговорює економічну ситуацію в Україні, що погіршується, та підготовку до парламентських виборів...

http://delo.ua/ukraine/ukraina-ischezaet-s-investicionnoj-karty-mira-zarubezhnye-smi-o-185988/

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Також «Дело» в публікації «Як найбільші корпорації вирішують проблему зростання цін на енергоресурси» пише: 38% керівників 100 найбільших глобальних компаній прогнозують зростання витрат на енергію в найближчі п'ять років, як мінімум, на 15%. Видання розбиралося, що роблять вже сьогодні 70% компаній, щоб мінімізувати ризики...

http://delo.ua/business/kak-krupnejshie-korporacii-reshajut-problemu-rosta-cen-na-energores-185976/

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«Дело» в публікації «Донецький електрометалургійний завод: знову в статусі товару» пише: за останні п'ять років цей український метактів змінив чотирьох власників. Підшукати ДЕМЗ чергового, п'ятого, власника російській групі "Мечел" буде нелегко...

http://delo.ua/business/doneckij-elektrometallurgicheskij-zavod-opjat-v-statuse-tovara-185950/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Молоко зганяє жир», в якому пише: уряд вирішив посилити вимоги до молочної продукції. Тепер вміст рослинних жирів у ній не може перевищувати 50%, а магазини будуть зобов'язані розміщувати таку продукцію на окремих полицях. Експерти відзначають, що рослинні жири не є шкідливими, але таке розмежування може призвести до зниження продажів...

http://www.kommersant.ua/doc/2031099

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Гордон Браун: світ змінюється дуже швидко - через кілька років ви його не впізнаєте», в якому пише: за нинішніх умов європейська інтеграція повинна залишатися пріоритетом України, але не перешкоджати розвитку відносин з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном , вважає колишній прем'єр-міністр Великобританії (2007-2010 роки) Браун...

http://www.kommersant.ua/doc/2031200

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Гендиректор аеропорту «Бориспіль»: «За крадіжки багажу ми звільнили 170 вантажників» пише: подає інтерв'ю гендиректора «Борисполя» Антона Волова, який розповів про долю усіх терміналів аеропорту, суперпаркінг, скромних вимоги віпів, як навчають персонал посміхатися і про те, що відкрити в Києві стоянки для таксі в аеропорт заважає кримінал...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Gendirektor-aeroporta-Borispol-Za-krazhi-bagazha-my-uvolili-170-gruzchikov.html

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Також «Сегодня» в публікації «Українська горілка залишиться однією з найдешевших в СНД» пише: «зелений змій» знову може подорожчати. Мінфін підготував проект постанови уряду про підвищення мінімальних роздрібних цін на горілку, коньяк та вина...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukrainskaya-vodka-ostanetsya-odnoy-iz-samyh-deshevyh-v-SNG.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Перший авіаносець Китаю: Україна зіграла «в казино» пише: ВМС Китаю отримали у своє розпорядження перший авіаносець «Ляонін» – той самий важкий авіаносний крейсер «Варяг», який Україна у 1998 році продала під казино компанії з Макао за ціною брухту...

http://economics.unian.net/ukr/detail/141248

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Митний» спір із СОТ Україна може завершити... під Москвою» пише: Київ направив до СОТ пропозиції щодо перегляду мит щодо більше 300 товарів. ЄС вбачає в цьому кроці зміну напрямку інтеграції України в бік Митного союзу. Експерти не виключають подібного розвитку сценарію...

http://economics.unian.net/ukr/detail/141269

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Максимальна страхова сума депозиту може вирости до 1 млн руб.» Пише: ЦБ і Мінфін готують підвищення планки страхування вкладів з 700 000 до 1 млн руб. Головний противник цього - Ощадбанк, хоча голова його наглядової ради, голова ЦБ Сергій Ігнатьєв пропонує збільшити страховку і зовсім до 1,5 млн руб.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/4392771/bezopasnyj_million

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Також «Ведомости» в публікації «Ірак може купити російську зброю майже на $5 млрд» пишуть: за словами менеджера російського оборонного підприємства, такі переговори дійсно ведуться...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4396141/irak_mozhet_kupit_rossijskoe_oruzhie_na_pochti_5_mlrd

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Видання «Известия» в публікації «Всі незареєстровані землі націоналізують» пише: якщо власник не поспішає реєструвати права на землю, вони повинні через 5-7 років перейти державі і муніципалітетам, впевнені в Мінекономрозвитку...

http://izvestia.ru/news/536152

(УНІАН)