Наступний саміт ЄС-Україна може відбутися на початку 2013 року

Наступний саміт ЄС-Україна скоріше за все відбудеться на початку 2013 року.

Про це повідомляється на сторінці Facebook офіційного представництва Європейського Союзу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко спрогнозував проведення саміту Україна - Європейський Союз до кінця цього року. «Саміт запланований до кінця року», - сказав керівник МЗС журналістам у Ялті в кулуарах 9-го форуму «Ялтинської європейської стратегії».

Втім, на уточнюючі запитання журналістів, чи відбудеться саміт, К.Грищенко дав зрозуміти, що зараз про це говорити зарано, зазначивши, що це «те ж саме, що питати: сонце зійде чи ні».

В той же день комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле, фактично, ухилився від відповіді на аналогічне питання. При цьому Ш.Фюле додав, що зазвичай подібні зустрічі проводяться восени.

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