Азаров і Медведєв проведуть двосторонню зустріч у Ялті

осква. Завтра, 28 вересня, в Ялті в рамках ради глав урядів СНД прем'єр-міністр України Микола Азаров і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв проведуть двосторонню зустріч.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду РФ.

Окрім цього, у Д.Медведєва заплановані зустрічі з прем'єр-міністрами Білорусі, Молдови і Вірменії. Передбачається, що двосторонні зустрічі відбудуться після участі в засіданні ради глав урядів СНД і першої сесії третього міжнародного інвестиційного форуму “Ялтинські ділові зустрічі”.

Нагадаємо, що 28 вересня у Ялті відбудеться чергове засідання Ради глав урядів СНД. До порядку денного включено понад двадцять питань, які торкаються різних аспектів інтеграційної взаємодії у рамках Співдружності.