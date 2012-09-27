У Брюсселі кажуть, що дата саміту Україна-ЄС поки не визначена

Брюссель. Дата саміту Україна-ЄС поки не визначена.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили джерела в дипломатичних колах ЄС.

“Поки ми не маємо дати, і підготовча робота ще не розпочалася. Ми чекаємо виборів”, - сказав співрозмовник агентства.

Разом з тим, він не виключив можливість перенесення саміту Україна-ЄС на початок наступного року.

“Відбудуться вибори, можливо, буде сформовано новий уряд, це займе певний час”, - зазначив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Посол ЄС, повноваження якого в Україні закінчувалися, Жозе Мануель Пінту Тейшейра заявив про можливість перенесення саміту на наступний рік.

14 вересня міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко спрогнозував проведення саміту Україна – ЄС до кінця цього року.

Втім, на уточнюючі запитання журналістів, чи відбудеться саміт, К.Грищенко дав зрозуміти, що зараз про це говорити зарано, зазначивши, що це «те ж саме, що питати: сонце зійде чи ні».

Того ж дня комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле, фактично ухилився від відповіді на аналогічне питання. При цьому Ш.Фюле додав, що зазвичай подібні зустрічі проводяться восени.

Сьогодні на сторінці у Facebook офіційного представництва Європейського Союзу в Україні з’явилося повідомлення, що наступний саміт ЄС-Україна скоріше за все відбудеться на початку 2013 року.

Саміти Україна-ЄС традиційно проводяться раз на рік. Останні кілька років саміти відбувалися у грудні.