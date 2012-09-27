ТОП-10 (27 вересня)

Наступний саміт ЄС-Україна може відбутися на початку 2013 року

Україна планує ввести утилізаційний збір на весь імпорт автомобілів

У Азарова хочуть підвищити мінімальні ціни на алкоголь

Аеропорт «Бориспіль» передадуть в концесію для перетворення в міжнародний хаб

Росія відклала рішення щодо спільної з Україною космічної програми «Дніпро»

Україна оскаржила судове рішення про виплату Міноборони РФ боргу ЄЕСУ

«Антонов» і «Російські машини» мають намір створити СП у 2013 році

Держструктури РФ планують замовити десятки літаків Ан-140

Дату саміту Україна-ЄС поки що не визначено

Молдова ратифікувала договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД

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Наступний саміт ЄС-Україна може відбутися на початку 2013 року

Наступний саміт ЄС-Україна скоріше за все відбудеться на початку 2013 року.

Про це повідомляється на сторінці Facebook офіційного представництва Європейського Союзу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко спрогнозував проведення саміту Україна - Європейський Союз до кінця цього року. «Саміт запланований до кінця року», - сказав керівник МЗС журналістам у Ялті в кулуарах 9-го форуму «Ялтинської європейської стратегії».

Втім, на уточнюючі запитання журналістів, чи відбудеться саміт, К.Грищенко дав зрозуміти, що зараз про це говорити зарано, зазначивши, що це «те ж саме, що питати: сонце зійде чи ні».

В той же день комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле, фактично, ухилився від відповіді на аналогічне питання. При цьому Ш.Фюле додав, що зазвичай подібні зустрічі проводяться восени.

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Україна планує ввести утилізаційний збір на весь імпорт автомобілів

Уряд України планує з 1 листопада ввести дію утилізаційного збору на весь імпорт автомобілів, незалежно від країни походження.

Як стало відомо УНІАН, проект відповідної постанови готується для розгляду Кабінетом Міністрів.

Цей документ вносить зміни в постанову № 843 від 3 вересня, яким стягування утилізаційного збору введено лише на автомобілі, що імпортуються до України з Росії.

Згідно зі змінами, з постанови № 843 пропонується виключити уточнення, що збір вводиться лише на продукцію, що походить з РФ, що означає поширення дії збору на весь імпорт.

Також зміни містять доповнення, що норми щодо сплати утилізаційного збору не поширюються на українських виробників (резидентів).

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими. Збір був введений з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі і автобуси.

20 вересня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що варто розширити перелік країн для дії утилізаційного збору при імпорті автомобілів.

Україна пропонує Росії ввести в обох країнах національні режими для стягування утилізаційного збору при імпорті автомобілів.

Міжурядову угоду, згідно з якою Україна і Росія введуть такий режим, знаходиться на завершальній стадії підготовки і може бути підписана 28 вересня в рамках проведення саміту глав урядів СНД у Ялті.

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У Азарова хочуть підвищити мінімальні ціни на алкоголь

Міністерство фінансів України ініціює підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої, що передбачено в опублікованому на сайті відомства проекті постанови Кабміну "Про внесення змін до додатку до постанови Кабінету Міністрів України №957 від 30 жовтня 2008 року".

Згідно з документом, до 31 січня 2013 року оптово-відпускна ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби (ЛГВ) знижується з діючих 88,5 грн до 87,6 грн за літр 100% спирту, роздрібна ціна підвищується з 130,5 грн до 142,5 грн за літр 100% спирту.

Також планується підвищення мінімальних цін на коньяки: "три зірки" - оптово-відпускна ціна підвищується з 121,34 грн до 132 грн за літр 100% спирту, роздрібна - з 165,4 грн до 183,9 грн за літр 100% спирту; "чотири зірки": оптово-відпускна ціна - з 134,63 грн до 145,4 грн за літр 100% спирту, роздрібна - з 185,8 грн до 196 грн за літр 100% спирту; "п'ять зірок": оптово-відпускна ціна - з 148,91 грн до 158 грн за літр 100% спирту, роздрібна - з 205,5 грн до 208 грн за літр 100% спирту.

Роздрібну ціну на вино пропонується підвищити з 18 грн до 19,6 грн за пляшку об'ємом 0,7 л і 1 л, на шампанське - з 26 грн до 28,3 грн за пляшку об'ємом 0,7 л і 0,75 л.

Потім, з 1 лютого 2013 року, пропонується підвищити мінімальну оптово-відпускну ціну на горілку і лікеро-горілчані вироби до 105,5 грн за літр 100% спирту, роздрібну – до 150,5 грн за літр 100% спирту.

Оптово-відпускну ціну на коньяк "три зірки" пропонується підвищити до 143,1 грн за літр 100% спирту, роздрібну - до 195 грн за літр 100% спирту; "чотири зірки" - оптово-відпускну ціна - до 159,4 грн за літр 100% спирту, роздрібну - до 220 грн за літр 100% спирту; "п'ять зірок" - оптово-відпускну ціну до 177,5 грн за літр 100% спирту, роздрібну - до 245 грн за літр 100% спирту.

Роздрібну ціну на вино пропонується підвищити до 20,7 грн за пляшку об'ємом 0,7 л і 1 л, на шампанське - до 29,9 грн за пляшку об'ємом 0,7 л і 0,75 л.

Нагадаємо, уряд відновив дію мінімальних цін на алкоголь у 2008 році.

У серпні 2011 року Кабмін підвищив мінімальну роздрібну ціну на горілчану продукцію на 45,3% - до 26,1 грн за пляшку 0,5 літра, на коньяк "три зірки" - на 26,7% -до 33,08 грн, на вина і вермути — на 50% - до 18 грн за пляшку 0,7 літра або іншу тару ємністю 1 літр.

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Аеропорт «Бориспіль» передадуть в концесію для перетворення в міжнародний хаб

Уряд України має намір передати міжнародний аеропорт «Бориспіль» в концесію для перетворення його в міжнародний хаб (аеропорт, який використовується авіакомпанією або альянсом авіакомпаній як пункт пересадки пасажирів і має високий відсоток стикувальних рейсів - УНІАН).

Як говориться в повідомленні Міністерства інфраструктури України, для цього Кабінет Міністрів України 26 вересня прийняв постанову, якою вніс аеропорт «Бориспіль» до переліку об'єктів права держвласності, які можуть передаватися в концесію.

На думку фахівців, майбутній розвиток аеропорту можливий лише за умови трансформації його в повноцінний хаб-вузол, і ця стратегія співпадає з баченням базових авіакомпаній, які вже почали нарощувати трансферні пасажиропотоки.

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» буде трансформовано в міжнародний хаб. Для цього планується залучити професійного эксплуатанта з міжнародним досвідом роботи», - говориться в повідомленні Мінінфраструктури.

Найперше, йдеться про розширення терміналу «D», добудову трансферної зони і термінальної частини з обслуговування внутрішніх рейсів. Така добудова, за попередніми оцінками, передбачає капітальні вкладення у розмірі 1 млрд грн. З урахуванням того, що підприємство зараз не має достатнього обсягу власних коштів, і враховуючи обсяги боргового навантаження, найбільш реальним варіантом є залучення професійного приватного інвестора.

Передбачається, що концесіонер спрямує в розвиток об'єкту інфраструктури в найближчі два роки не менш як 2,3 млрд грн. Оскільки договори концесії укладають на термін не менш як 10 років, при цьому очікується, що тільки за перші 10 років бюджет одержить не менш як 1,5 млрд грн концесійних платежів. Крім того, виплати за зовнішніми існуючими запозиченнями у розмірі 4,8 млрд грн аеропорту здійснюватимуться майбутнім концесіонером.

Мінінфраструктури вважає за доцільне передачу в концесію цілісного майнового комплексу, а не окремо певного майна.

Зазначається, що після завершення проекту всі побудовані в рамках концесії нові об'єкти інфраструктури залишаться у розпорядженні держави.

Передбачається, що концесіонер-експлуатант буде обраний на конкурсній основі. Умови концесійного конкурсу розробить Мінінфраструктури України. У концесійному договорі, зокрема, буде передбачено зобов'язання концесіонера щодо внесення додаткових інвестицій і забезпечення погашення вже існуючих боргових зобов'язань ДП МА «Бориспіль».

Рішення про надання концесії ухвалюватиметься тільки за результатами проведення концесійного конкурсу Кабінетом Міністрів України.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив прийом пасажирів на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн. осіб.

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Росія відклала рішення щодо спільної з Україною космічної програми «Дніпро»

Росія не бачить змістовних пропозицій з боку України за космічною програмою «Дніпро», тому рішення щодо долі проекту відкладається мінімум на місяць.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін, передає ІТАР-ТАСС.

"Якщо ми не отримаємо якихось документів (від України), які дійсно дозволять нам оцінити внесок і прагматично надійти в рамках цієї співпраці, відповідно ми запропонуємо свій варіант. Напевно, для цього буде потрібно додатковий час, десь близько місяця. Про це ми сьогодні домовилися», - сказав Д.Рогозін.

Д.Рогозін нагадав, що в липні відбулася зустріч на рівні президентів двох країн у Ялті, і тоді було дано доручення, в тому числі і українській стороні, "порахувати, скільки все це реально коштує".

"До цих пір ми виходимо з того, що схема вкладів трьох сторін і вигода, яку кожна сторона отримає, непрозора", - пояснив віце-прем'єр.

Він додав, що за його даними, всі терміни щодо надання необхідної документації вже вийшли. "Вересень закінчується, досі жодних матеріалів в тому вигляді, в якому ми їх просили, ми від української сторони не отримали", - повідомив чиновник.

Він додав, що сьогодні говорив з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, який у п'ятницю відвідає Ялту з робочим візитом, і поінформував його про зроблені висновки про долю проекту "Дніпро".

"Думаю, що ця розмова буде продовжена прем'єром Російської Федерації з українськими співрозмовниками, - уточнив заступник голови уряду. - Але в цілому ми не бачимо, що за словами, обіцянками, які дані нашими українськими колегами, є якась змістовна сторона".

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2011 ракета «Дніпро» успішно вивела на орбіту український супутник «Січ-2».

Джерело, наближене до виконавців програми "Дніпро", зазначило, що, незважаючи на всі економічні переваги, майбутнє програми залежить від політичної волі керівництва Росії. За словами співрозмовника УНІАН, річне призупинення сталося саме через позиції Міноборони РФ.

У січні 2012 р. президент РФ Дмитро Медведєв прийняв рішення про продовження реалізації спільної програми з використання знятих з бойового чергування ракет РС-20 для запуску космічних апаратів в комерційних цілях (програма «Дніпро»).

Довідка УНІАН. Кооперацією підприємств Росії та України, у взаємодії з Міністерством оборони Росії і космічними агентствами Росії та України, протягом 1992-2003 років була створена ракетно-космічна система «Дніпро» для запусків космічних апаратів на базі технології ліквідованих стратегічних ракет РС-20 .

Робота зі створення і комерційної експлуатації ракетно-космічної системи на базі стратегічних ракет РС-20 для запуску космічних апаратів була покладена на МКК «Космотрас», отримавши назву програма «Дніпро».

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Україна оскаржила судове рішення про виплату Міноборони РФ боргу ЄЕСУ

Уряд України оскаржив в апеляційному порядку рішення Господарського суду Києва про виплату українським урядом Міністерству оборони РФ більш як 3,1 млрд грн (близько 390 млн. дол.) боргу корпорації "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

За даними Мін’юсту, апеляційну скаргу на це судове рішення було подано 25 вересня 2012 року до Київського апеляційного господарського суду Києва.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2012 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації ЄЕСУ і зобов'язав уряд України виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн. 53 тис 506 грн 26 коп. (близько 390 млн. дол.).

Суддя наголосив, що рішення суду набуває чинності у разі, якщо не буде подано апеляційну скаргу. У разі ж розгляду такої скарги і підтвердження даного рішення суду, воно набуває чинності після рішення апеляційної інстанції.

20 вересня прес-служба Міністерства юстиції України, яке забезпечує представництво інтересів уряду у цій справі, повідомила, що рішення Господарського суду Києва у справі за позовом Міністерства оборони Росії про борги корпорації «Єдині енергетичні системи України» буде оскаржено в апеляційному порядку.

Довідка УНІАН. Міністерство оборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з позовом про виплату урядом України 3 млрд 239,45 млн. грн у справі корпорації ЄЕСУ. Російська сторона вимагала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Державну казначейську службу України. ЄЕСУ в справі фігурує як третя особа на боці відповідача.

Тим часом, Київський райсуд Харкова розглядає справу за звинуваченням екс-прем'єра Юлії Тимошенко в махінаціях у рамках корпорації ЄЕСУ, якою вона свого часу керувала.

Прокуратура заявила позов про відшкодування екс-прем'єром України Ю.Тимошенко шкоди в 19,5 млн. грн у справі ЄЕСУ. Генеральний прокурор Віктор Пшонка стверджує, що кримінальна справа стосовно Ю.Тимошенко щодо корпорації ЄЕСУ була незаконно закрита в 2005 році під тиском на той час Президента країни Віктора Ющенка відразу після призначення Ю.Тимошенко главою уряду.

В Об'єднаній опозиції "Батьківщина" вважають повідомлення про борги корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ спробою влади напередодні виборів очорнити ім'я Ю.Тимошенко.

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«Антонов» і «Російські машини» мають намір створити СП у 2013 році

Державне підприємство «Антонов» і компанія «Російські машини», до складу якої входить Самарський авіазавод, мають намір створити спільне підприємство у 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції у рамках міжнародного авіасалону «Авіасвіт-ХХІ» заявив директор з авіаційного бізнесу ВАТ «Російські машини» Сергій Ліхарьов.

У ході конференції президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа і директор ВАТ «Російські машини» С.Ліхарьов підписали угоду про інтенсифікацію робіт із виробництва Ан-140.

«СП могло бути створене швидше, але є питання до законодавчої бази, її гармонізації між двома державами. Хоча ми не говоримо про обов'язкову необхідність законодавчих змін, але вони можуть бути потрібні», - відзначив С.Ліхарьов.

Серед основних завдань СП він назвав розробку нових модифікацій Ан-140, зокрема, рампової версії для потреб російських прикордонників, військовиків та інших силових структур.

«Також плануємо вийти на світовий ринок з новою подовженою версією літака», - сказав С.Ліхарьов.

Як повідомляв УНІАН, раніше держпідприємство «Антонов» заявляло про наміри в рамках міжнародного авіасалону «Авіасолон-ХХІ» підписати договір з російською компанією «Російські машини» про створення спільного підприємства із виробництва літаків Ан-140.

Самарський авіазавод, який є партнером ДП «Антонов» із виробництва літаків Ан-140, має чималу кількість замовлень на ці машини.

Довідка УНІАН. АНТК ім. Антонова засноване у 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брало участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

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Держструктури РФ планують замовити десятки літаків Ан-140

Компанія «Російські машини», до складу якої входить Самарський авіазавод, передбачає до кінця року підписати контракти на постачання державним структурам Росії кількох десятків літаків Ан-140.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер, 27 вересня, повідомив журналістам директор з авіаційного бізнесу ВАТ «Російські машини» Сергій Лихарєв.

За його словами, до кінця року компанія підпише контракт на 11 літаків Ан-140.

«Крім того, ми ведемо переговори про підписання контрактів ще на кілька десятків літаків, які будуть поставлені одній з російських держструктур», - сказав С.Лихарєв.

Як повідомляв раніше УНІАН, держпідприємство «Антонов» має намір у рамках міжнародного авіасалону «Авіасвіт-ХХІ» (відбувається в Києві з 27 вересня по 1 жовтня – УНІАН) підписати договір із російською компанією «Російські машини» про створення спільного підприємства з виробництва літаків Ан-140. Про це 26 вересня повідомив президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа.

За його словами, Самарський авіазавод, який є партнером ДП «Антонов» з виробництва літаків Ан-140, має чималу кількість замовлень на ці машини.

«Тому ми маємо намір створити спільне підприємство, що дозволить нам інтенсифікувати виробництво цього літака. Надалі ми плануємо створювати спільні підприємства за кожним літаком, який ми виробляємо, спільно з російськими партнерами. Таке СП займатиметься продажем літаків, їх обслуговуванням і підготовкою льотного персоналу», - сказав Д.Ківа.

Нагадаємо, що, починаючи з 2015-2016 рр., російське оборонне відомство планує почати закупівлю нових серійних військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки Ан-70 і модернізованого важкого транспортного літака Ан-124-100 «Руслан».

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником усіх прав і зобов’язань ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогоднішній день складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-Агро»).

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Дату саміту Україна-ЄС поки що не визначено

Брюссель. Дата саміту Україна-ЄС поки не визначена.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили джерела в дипломатичних колах ЄС.

“Поки ми не маємо дати, і підготовча робота ще не розпочалася. Ми чекаємо виборів”, - сказав співрозмовник агентства.

Разом з тим, він не виключив можливість перенесення саміту Україна-ЄС на початок наступного року.

“Відбудуться вибори, можливо, буде сформовано новий уряд, це займе певний час”, - зазначив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Посол ЄС, повноваження якого в Україні закінчувалися, Жозе Мануель Пінту Тейшейра заявив про можливість перенесення саміту на наступний рік.

14 вересня міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко спрогнозував проведення саміту Україна – ЄС до кінця цього року.

Втім, на уточнюючі запитання журналістів, чи відбудеться саміт, К.Грищенко дав зрозуміти, що зараз про це говорити зарано, зазначивши, що це «те ж саме, що питати: сонце зійде чи ні».

Того ж дня комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле, фактично ухилився від відповіді на аналогічне питання. При цьому Ш.Фюле додав, що зазвичай подібні зустрічі проводяться восени.

Сьогодні на сторінці у Facebook офіційного представництва Європейського Союзу в Україні з’явилося повідомлення, що наступний саміт ЄС-Україна скоріше за все відбудеться на початку 2013 року.

Саміти Україна-ЄС традиційно проводяться раз на рік. Останні кілька років саміти відбувалися у грудні.

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Молдова ратифікувала договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД

Парламент Республіки Молдова ратифікував договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Киргизької Республіки Жантором Сатибалдієвим у Ялті.

«Мені сьогодні повідомили, що Молдова ратифікувала договір», - сказав М.Азаров.

При цьому він наголосив, що для України важливі добрі відносини з Киргизстаном, зокрема глава уряду наголосив, що Україна вважає, що існуючий на сьогодні обсяг товарообороту між двома країнами не є задовільним, і він міг би бути набагато більшим.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменистан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

Верховна Рада України ратифікувала договір про ЗВТ в рамках СНД 30 липня. 9 серпня Президент Віктор Янукович підписав закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

Україна стала третьою, після Росії і Білорусі, країною, яка ратифікувала документ.

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