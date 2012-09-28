Україна і Молдова домовилися активізувати демаркацію кордону

Прем’єр-міністри України і Молдови домовились активізувати роботи щодо демаркації державного кордону. Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, відповідної домовленості досягнуто під час зустрічі Прем'єр-міністра України Миколи Азарова та Прем’єр-міністра Республіки Молдова Влада Філата сьогодні в Ялті.

«Нам необхідно добре попрацювати над завершенням процесу демаркації кордонів», - сказав Микола Азаров.

Водночас Микола Азаров зазначив, що Україна вітає рішення Молдови про ратифікацію Угоди про Зону вільної торгівлі СНД.

Також сторони мають намір узгодити об’єми поставок української електроенергії до Молдови та активізувати співпрацю в енергетичному секторі.

«Ми задоволені тим, як розвивається співпраця між нашими країнами», - зазначив Влад Філат.