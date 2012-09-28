ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Антимонопольний комітет порушив справу проти «Київстару» і «МТС» пише: АМКУ не підтвердив факт зниження цін на мобільні послуги двох монополістів на ринку.

http://delo.ua/business/antimonopolnyj-komitet-vozbudil-delo-protiv-kievstar-i-mts-186070/

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Також «Дело» в публікації «В Україні знизилася середня заробітна плата» пише: за даними Держстату, середня заробітна плата в Україні штатних працівників у серпні-2012 у порівнянні з липнем-2012 скоротилася на 2,5%, у порівнянні з серпнем-2011 – зросла на 14,1% і становила 3,073 тис. грн.

http://delo.ua/ukraine/v-ukraine-snizilas-srednjaja-zarabotnaja-plata-186076/

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«Дело» в публікації «Із забороною експорту до Росії м'ясо-молочні компанії втратили й важливий казахський ринок» пише: рішення Россільгоспнагляду про заборону експорту м'ясо-молочної продукції 8 українських підприємств призвело до закриття для цих компаній й інших країн, що входять до МС.

http://delo.ua/business/s-zapretom-eksporta-v-rossiju-mjaso-molochnye-kompanii-poterjali-i-v-186058/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «ДПС вийде на прибуток», у якому пише: посилення фіскального тиску в умовах низького економічного зростання не зупиняє Державну податкову службу і Мінфін від нових спроб зібрати більше податків із бізнесу. Щоб одержати додатково 3,5 млрд грн, податківці пропонують скасувати пільги з податку на прибуток, підсилити контроль за підакцизними товарами і спростити стягнення податкових боргів.

http://www.kommersant.ua/doc/2031996

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «СКМ бере слухавку», в якому пише: СКМ Рината Ахметова домовилася про купівлю частки в «Укртелекомі». Група одержить міноритарний пакет і управління компанією. У результаті СКМ, що вже володіє оператором life:) і Vega, стане співвласником найбільшого оператора фіксованого зв'язку і єдиного власника 3G-ліцензії в країні.

http://www.kommersant.ua/doc/2031822

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Газета «Сегодня» в матеріалі «В Україні почалася битва із ГМО» пише: інспекція перевірить насіння по всій країні. У групі ризику – овочі та злаки.

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-Ukraine-nachalas-bitva-s-GMO.html

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Також «Сегодня» в публікації «З 1 грудня імпортний бензин може подорожчати» пише: міністр енергетики Юрій Бойко заявив, що уряд запровадить з цієї дати мита на ввезення палива.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/S-1-dekabrya-importnyy-benzin-mozhet-podorozhat.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Україна будує круту піраМММіду...» пише: Україна продовжує нарощувати обсяг зовнішніх запозичень шляхом розміщення євробондів. З одного боку, це дозволяє їй погасити позики минулих періодів, з іншого – споруджувати дедалі вищу кредитну піраміду. Але й ці гроші доведеться віддавати.

http://economics.unian.net/ukr/detail/141488

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Потенціал сценарію криміналізації наклепу ще не вичерпаний» пише: єдиним демократичним шляхом для України буде цілковита відмова від ідей криміналізації наклепу, які створюють пряму загрозу свободі слова, а також порушують міжнародні зобов'язання...

http://economics.unian.net/ukr/detail/141453

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Роснафтогаз» не хоче платити за рахунками «Газпрому» пише: «Газпром» не виконує доручення Володимира Путіна і не викуповує у «Роснафтогазу» газовий актив, яким управляє.

http://izvestia.ru/news/536369

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Також «Известия» у публікації «Чечня звинуватила Мінфін у помилковій оцінці її бюджету» пишуть: Мінфін РФ офіційно підрахував, що Чечню перефінансували, але в республіці впевнені, що грошей не вистачить навіть на зарплати бюджетникам.

http://izvestia.ru/news/536396

(УНІАН)