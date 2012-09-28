Курс НБУ на 28.09.12
10:17, 28 вересня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 28.09.12 100 USD США - 799.3000 (на 27 вересня - 799.3000) 100 EUR - 1029.0188 (на 27 вересня - 1026.7009) 10 RUR - 2.5623 (на 27 вересня - 2.5600)
Офіційний курс НБУ на 28.09.12
100 USD США - 799.3000 (на 27 вересня - 799.3000)
100 EUR - 1029.0188 (на 27 вересня - 1026.7009)
10 RUR - 2.5623 (на 27 вересня - 2.5600)
Облікові курси банківських металів на 28.09.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 140297.13 (на 27 вересня - 140976.54)
961 XAG 10 Срібло - 2713.62 (на 27 вересня - 2708.03)
962 XPT 10 Платина - 130685.55 (на 27 вересня - 130046.11)
964 XPD 10 Паладій - 50355.90 (на 27 вересня - 50595.69)
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