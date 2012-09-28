Анонс на 28 вересня

* У Криму почнеться засідання Ради голів урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

* Президент України Віктор Янукович візьме участь в урочистих зборах з нагоди 20-ліття створення Асоціації міст України.

* Прес-конференція на тему: «Наслідки для України обмежень на ввезення молока і м'яса до Росії». Учасники: експерт Українського клубу аграрного бізнесу Тарас Гагалюк, аналітик консалтингової компанії "ААА" Марія Колесник.

* Круглий стіл на тему: "Доступ до інформації. Чи стала влада відкритішою?". Учасники: Вікторія Сюмар, керівник Інституту масової інформації; Віктор Таран, Центр політичних студій і аналітики; Ганна Балацька, Інститут медіа права; Мустафа Наєм, журналіст. Запрошено Дениса Іванеська, ДУ забезпечення доступу до публічної інформації АПУ.

* Прес-конференція з приводу підписання кредитної угоди між ЄБРР і м. Тернопіль. Кошти кредиту буде спрямовано на скорочення енерговтрат, зниження споживання газу та електроенергії, а також підвищення якості муніципальної системи тепло- і водопостачання у місті. Учасники: голова Тернопільської міськради Сергій Надал, директор КП м. Тернопіль «Теплокомуненерго» Андрій Чумак, керівник делегації Ради Директорів ЄБРР Джорджіо Леччезі, директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек, менеджер фонду «Східноєвропейське партнерство у сфері енергоефективності та екології» Андерс Лунд. Сторони також підпишуть додаткову грантову угоду, за якою український муніципалітет одержить грантове фінансування від Фонду «Східноєвропейське партнерство у сфері енергоефективності і екології» (E5P).

* 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Художники і підприємці Андріївського узвозу вимагають від міської влади Києва переглянути розпорядження № 850 від 23 травня «Про організацію постійно діючої виставки-ярмарку на Андріївському узвозі». Ініціатор проведення прес-конференції - ГО "Цивільний корпус". Учасники прес-конференції вимагають скасувати як незаконне призначення органу самоорганізації населення «Вуличний комітет «Андріївський узвіз». Учасники: Олександр Бригінець, депутат Київради, голова постійної комісії з питань культури і туризму; Валерій Неведров, театральний режисер, народний артист України; Роман Солодкий, президент ГО «Цивільний корпус»; Віктор Кобилянський, головний юрист ГО «Цивільний корпус», Сергій Ващук, приватний підприємець, громадський активіст від ініціативи художників і підприємців Андріївського узвозу, Віктор Кузьмінський, кандидат у народні депутати України за 213-м виборчим округом м. Києва, член ГО "Цивільний корпус" (вул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Стихійні ринки вигідніші за офіційні: столичний ринок «Фермер» ліквідують?». Чому комфортний для покупців і продавців київський ринок «Фермер», що діє на законних підставах, завантажений лише на 30% і опинився під загрозою закриття? Водночас на найбільшому столичному масиві Троєщина спокійнісінько функціонує масштабний стихійний і антисанітарний осередок торгівлі овочами та фруктами, незважаючи на півгодинні затори на магістралі і кримінальні розбірки? Вся справа у мільйонах гривень нелегальних доходів? Усі спроби адміністрації ринку «Фермер» захистити інтереси споживачів і зберегти робочі місця наражаються на цілковите ігнорування районних і міських чиновників. Хто стоїть за нелегальною торгівлею у столиці і в чиїх інтересах системно ліквідовують офіційні ринки? Відповіді на ці питання дадуть учасники прес-конференції: керівник ініціативної групи ринку "Фермер" Ірина Ібраєва, директор ГО «Фермер-торг-плюс» Володимир Гриценко, директор ГО «Плодовочторг» Олександр Данилевський, голова управління ПАТ «Полюс» Василь Севериненко.

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