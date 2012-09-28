Узбекистан приєднається до Договору про ЗВТ у рамках СНД до кінця 2012 року

Узбекистан приєднається до Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД до кінця 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова виконавчого комітету – виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв під час засідання Ради глав урядів країн СНД сьогодні в Ялті.

«Ухвалено рішення про приєднання Узбекистану до договору до кінця цього року», - сказав С.Лебедєв.

Крім того, учасники ради привітали ратифікацію Молдовою договору про ЗВТ у рамках СНД.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії.

Не підписали договір Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом з тим було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

30 липня 2012 року Верховна Рада ратифікувала Договір про ЗВТ у рамках СНД. Україна стала третьою, після Росії та Білорусі, країною, яка ратифікувала документ.

9 серпня Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».