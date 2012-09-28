Азаров називає співпрацю в рамках СНД пріоритетом зовнішньої політики

Для України співпраця в рамках Співдружності Незалежних Держав є пріоритетом зовнішньої політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров, виступаючи на засіданні Ради глав урядів країн СНД сьогодні в Ялті.

«Сьогодні ми можемо констатувати, що новий Договір про зону вільної торгівлі набув чинності. З його ухваленням перед нашими країнами відкриваються нові можливості, оскільки договір стане відправною точкою для формування торговельно-економічних відносин між нашими державами на якісно новому рівні і новій правовій основі», - сказав ММ.Азаров.

Він зазначив, що для СНД на даний час на порядку денному стоїть наступний надзвичайно важливий період співпраці - поетапна реалізація і розвиток положень договору про ЗВТ.

«Переконаний, що у нас є необхідний потенціал і політична воля для реалізації амбітних планів, які ми намітили. Ще раз хочу підкреслити, що співпраця України в рамках Співдружності є одним із пріоритетних напрямів української зовнішньої політики. Це тверда позиція і глави нашої держави, і моя як прем'єр-міністра України», - заявив М.Азаров.