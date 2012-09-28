Тігіпко вважає, що договір про ЗВТ із Туреччиною може бути підписано до кінця року

Договір про зону вільної торгівлі з Туреччиною може бути підписано до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем'єр-міністр України, міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко у п'ятницю, 28 вересня, на брифінгу після відвідин ПАТ «ФЕД» у Харкові, кажучи про можливості розширення ринків і обсягів виробництва українських підприємств, що спеціалізуються на виробництві високотехнологічної продукції.

«Зараз ми готуємо зону вільної торгівлі з Туреччиною. Я думаю, що до кінця року він (договір про ЗВТ – УНІАН) може бути підписаний», – сказав С.Тігіпко.

Він зазначив, що створення зон вільної торгівлі дозволить українським підприємствам знайти нові ринки збуту для своєї продукції.

«Ми маємо абсолютно чітку програму. Ми повинні розширювати ринки - звідси ратифікація зони вільної торгівлі з країнами СНД. Підготовлено угоду про асоціацію з Європейським Союзом, куди входить угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом», – сказав С.Тігіпко.

Він також відзначив, що для стимулювання виробництва високотехнологічної продукції парламент ухвалив закон про індустріальні парки.

Як повідомляв раніше УНІАН, 5 червня 2012 року в Стамбулі посол України Сергій Корсунський повідомив журналістам, що Україна і Туреччина узгоджують умови до проекту угоди про створення зони вільної торгівлі.

За його словами, «сама угода - достатньо рамковий документ, достатньо простий, фактично його текст узгоджений. Але є доповнення, достатньо масштабний документ. У нас із Туреччиною є багато галузей, де наші інтереси перетинаються. Тому треба дуже зважено прослідкувати за кожною товарною позицією і "звірити годинник", скажімо, за сільським господарством чи в галузі виробництва автомобілів, текстилю, побутової техніки».

Як повідомив посол, Київ і Анкара вже провели 4 раунди переговорів, і на вересень заплановано черговий раунд.

При цьому С.Корсунський вважає, що поспішати зі створенням зони вільної торгівлі не варто.

«Це не той випадок, коли треба все робити терміново. Важливо зберігати серйозну динаміку розвитку цього процесу", - відзначив він.

Як сказав С.Корсунський, задеклароване стратегічне українсько-турецьке партнерство перейшло в практичну площину.

13 вересня під час другого засідання українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня в Києві прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив надію, що Україна і Туреччина до кінця року підпишуть угоду про вільну торгівлю між двома країнами.