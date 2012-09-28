Наступне засідання Ради голів урядів СНД відбудеться 31 травня у Мінську

Наступне засідання Ради голів урядів країн СНД відбудеться 31 травня 2013 року в Мінську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив на брифінгу після завершення засідання Ради голів урядів СНД сьогодні в Ялті.

«Наступне засідання Ради голів урядів СНД відбудеться 31 травня 2013 року в Мінську», - сказав він.

Прем'єр відзначив, що сьогоднішнє засідання Ради голів урядів СНД пройшло в конструктивній обстановці.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Ради голів урядів країн СНД планувалося розглянути понад 20 проектів документів, зокрема, питання про стан конкуренції на ринку продажу продовольчих товарів у роздрібних торговельних мережах країн-учасниць СНД, а також питання про створення у Москві на базі Всеросійського виставкового центру постійно діючих виставок країн-учасниць СНД.