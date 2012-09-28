Апеляцію Кабміну за боргом ЄЕСУ розглянуть 4 жовтня

Апеляційний господарський суд Києва 4 жовтня почне розгляд скарги Кабінету Міністрів України на рішення Господарського суду столиці, яким українську сторону зобов’язано сплатити Міністерству оборони Росії понад 3 млрд грн боргу ЄЕСУ. Про це УНІАН повідомили у Апеляційному господарському суді Києва. Засідання суду розпочнеться о 09.15. Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва задовольнив позов Міноборони Росії в справі щодо боргу ЄЕСУ. Суд зобов'язав Кабмін повернути Міноборони РФ 3,1 млрд грн.

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