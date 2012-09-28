Азаров хоче потроїти кількість туристів у Криму

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що кількість туристів у Криму можна збільшити, щонайменше, у три рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив, виступаючи сьогодні на Інвестиційному бізнес-форумі «Ялтинські ділові зустрічі».

«Та кількість туристів, які були цього року, а цього року була рекордна за всі роки кількість туристів (за роки незалежності – УНІАН), її можна, щонайменше, потроїти, значно збільшити. Ми перетворимо Крим на прекрасну оздоровницю, де зможуть поправляти здоров'я жителі усіх країн СНД», - сказав М.Азаров.

Він наголосив на необхідності активніше реалізовувати великі проекти розвитку Криму.

«Хотілося б, щоб вони (проекти – УНІАН) переходили від стадії проектів до стадії реалізації. Досвід підготовки до Євро-2012 доводить, що всі ці проекти можна реалізувати, і не у далекому майбутньому, а в короткі терміни», - підкреслив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, за даними Ради Міністрів АРК, Крим з початку цього року відвідали близько 5 млн туристів, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.